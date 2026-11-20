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Oynat Alman araştırmacılar, elektrikli araç motorlarını inceleyerek bölgesel farkları ortaya koydu. Çalışmaya göre temel mimariler benzer olsa da Çinli üreticiler magnezyum ve pratik çözümlerle maliyet avantajı yakalıyor. Ayrıca güç yoğunluğu son yıllarda %45 artarken, yüksek devir ve doğrudan yağ soğutma sistemleri öne çıkıyor. Rekabetin anahtarı teknolojik farktan ziyade, üretim verimliliği ve maliyet yönetiminde yatıyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Almanya'daki RWTH Aachen Üniversitesi bünyesinde yer alan PEM Araştırma Merkezi, Çinli elektrikli araçların başarısının ardındaki teknik etkenleri aydınlatmak amacıyla kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında 2019–2025 model yılları arasındaki 80 elektrikli otomobilden 115 elektrik motoru analiz edildi. Çin pazarına ağırlık verilen çalışmada elde edilen bulgular Çin, Avrupa ve ABD'deki elektrik motoru teknolojileri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koydu.

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Otomotiv dünyasında Çin'in hızlı yükselişi ile Avrupa ve ABD'nin köklü mühendislik gelenekleri karşılaştırılırken, araştırma elektrik motorlarının temel mimarisinde sanılanın aksine büyük farklılıklar bulunmadığını ortaya koydu. Rotor, stator, motor gövdesi ve soğutma sistemlerinin genel yapısı bakımından üç bölgedeki teknolojiler büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Ancak rekabetin asıl belirleyicisi malzeme tercihleri, bileşen tasarımları, üretim süreçleri ve entegrasyon seviyesinde ortaya çıkıyor.

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Magnezyum mu, alüminyum mu?

Genel yapı benzer olsa da Çinli elektrik motorlarını ayrıştıran unsurlar üretim ve malzeme detaylarında gizli. Alman araştırmacıların bileşen ve malzeme düzeyinde gerçekleştirdiği detaylı incelemeler, söz konusu farklılıkların teknolojik üstünlükten ziyade maliyetler, tedarik zinciri koşulları ve bölgesel düzenlemeler doğrultusunda şekillenen mühendislik tercihleri olduğunu ortaya koyuyor.

Avrupalı üreticilerin büyük bölümü motor gövdelerinde alüminyum alaşımlarını tercih etmeyi sürdürürken, çok sayıda Çinli üretici daha hafif bir alternatif olan magnezyum alaşımlarına yönelmiş durumda. Bu tercih motor bileşenlerinde ağırlığın azaltılmasına yönelik farklı mühendislik yaklaşımlarını ortaya koyarken, üreticilerin malzeme seçiminde maliyet, hammadde erişimi ve bölgesel koşulları da dikkate aldığını gösteriyor.

Benzer bir yaklaşım farkı elektrik akımının dağıtımını sağlayan iletken baralarda (busbar) da görülüyor. Çinli üreticiler genellikle toz boya kaplamalı daha basit bara çözümlerini tercih ederken, Avrupalı üreticiler birden fazla bakır baranın polimer bir parça içerisine gömüldüğü daha karmaşık tasarımlara yöneliyor.

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Güç yoğunluğunda %45'lik artış

Araştırmanın ortaya koyduğu en dikkat çekici bulgulardan biri, elektrik motorlarının güç yoğunluğundaki hızlı artış oldu. 2019–2025 dönemini kapsayan incelemeye göre kalıcı mıknatıslı senkron motorların ortalama azami güç yoğunluğu 2019 yılında 1,68 kW/kg seviyesindeyken, 2024 ve 2025 model yıllarında 2,43 kW/kg'a yükseldi. Böylece yalnızca birkaç yıl içerisinde yaklaşık %45'lik bir artış kaydedildi.

Daha yüksek devir, daha kompakt motorlar

Bu performans artışının arkasında iki önemli teknolojik gelişme bulunuyor. Bunlardan ilki, motorların daha yüksek devirlerde çalışabilmesi. Üreticiler, devir sayılarını artırarak daha kompakt boyutlarda daha yüksek güç elde etmeye ve böylece motorlarda kullanılan malzeme miktarını azaltmaya yöneliyor. Daha yüksek devirler, motorların fiziksel boyutları küçültülürken güç yoğunluğunun artırılmasında önemli rol oynuyor.

Tam Boyutta Gör Bir diğer önemli gelişme ise doğrudan yağ soğutma teknolojisinin yaygınlaşması. Geleneksel su ceketi (water jacket) soğutmasının yanı sıra rotor ve statorun doğrudan yağla soğutulduğu sistemler giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu yöntem motor bileşenlerinden ısının daha etkin uzaklaştırılmasını sağlarken rotor ve stator sac paketlerinde daha yüksek sızdırmazlık gereksinimlerini beraberinde getiriyor. Bu da üretim süreçlerinde yeni teknik zorluklar demek.

Rekabetin belirleyicisi üretim verimliliği

Araştırma, Çin ile Batı arasındaki elektrikli otomobil rekabetine ilişkin önemli bir noktaya dikkat çekti: Çinli üreticiler, Batılı rakiplerinden tamamen farklı bir elektrik motoru mimarisi kullanmıyor. Aksine tüm pazarlarda daha yüksek güç yoğunluğu, daha yüksek motor devirleri ve daha entegre tahrik ünitelerine yönelik benzer bir teknolojik eğilim görülüyor.

Tam Boyutta Gör Üreticiler arasındaki asıl farklılık ise kullanılan malzemelerde, bileşen tasarımlarında ve üretim tercihlerinde ortaya çıkıyor. Çinli üreticilerin yarıştaki asıl gücü alternatif malzeme seçimindeki esneklik, üretim süreçlerini optimize etme becerisi ve küresel pazarda rekabetçi fiyatlar sunmalarını sağlayan agresif maliyet stratejisinden kaynaklanıyor.

Araştırmanın ortaya koyduğu tablo, elektrikli otomobil pazarındaki rekabetin yalnızca yeni teknolojiler geliştirmekle değil, bu teknolojileri daha verimli ve rekabetçi maliyetlerle seri üretime aktarabilmekle de şekillendiğini gösteriyor.

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115 elektrikli araç motoru incelendi: Çin, Avrupa ve ABD farkı ne

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