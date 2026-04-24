1156 beygirlik Porsche Cayenne Coupe Electric tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Porsche, elektrikli Cayenne ailesini genişletmeye devam ediyor. Standart SUV versiyonun ardından şimdi de yeni Cayenne Coupe Electric sahneye çıktı.

Yeni model, teknik altyapı açısından standart Cayenne Electric ile büyük ölçüde aynı yapıyı paylaşıyor. Ancak Coupe versiyon, daha sportif ve aerodinamik tasarımıyla öne çıkıyor. Daha akıcı hatlara sahip gövde yapısı, performans ve verimlilik odaklı geliştirmelerle desteklenirken; iç mekân genişliği ve konfordan ödün verilmiyor.

Performans tarafında Cayenne Coupe Electric oldukça iddialı. Model, en güçlü versiyonunda 1.156 HP’ye kadar güç üreterek markanın bugüne kadar ürettiği en güçlü seri üretim otomobil unvanını elde ediyor. Performanslı model, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.5 saniyede ulaşabiliyor.

%10-80 dolum süresi 16 dakika

Tam Boyutta Gör Modelde 800 voltluk elektrik mimarisi kullanılıyor. Bu sayede 400 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunulurken, bataryanın %10’dan %80’e dolumu yaklaşık 16 dakika sürüyor. Yaklaşık 113 kWsa kapasiteli batarya, biri ön aksa diğeri arka aksa yerleştirilen iki elektrik motorunu besliyor ve dört tekerlekten çekiş sağlıyor. Verimliliği artırmak adına ön motor, tam güç gerekmeyen durumlarda devreden çıkabiliyor.

Elektrikli Geely Galaxy A7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Porsche, model için üç farklı güç seçeneği sunuyor. Giriş seviyesi versiyon 408 hp, Cayenne S 544 hp ve Turbo versiyon ise 857 hp (Launch Control ile 1.156 hp) güç üretiyor. Şasi tarafında ise adaptif havalı süspansiyon, Porsche Active Ride sistemi ve arka aks yönlendirme teknolojisi yer alıyor.

Tasarımda farklar özellikle A sütunundan sonra belirginleşiyor. Daha eğimli ön cam, alçalan tavan çizgisi ve daha kısa arka bölüm, modele dinamik bir siluet kazandırıyor. Entegre adaptif spoyler ve Turbo versiyona özel yan kanatlar gibi aerodinamik detaylar da dikkat çekiyor. Modelin sürtünme katsayısı 0.23 Cd seviyesinde.

Teknolojik iç mekân

Tam Boyutta Gör İç mekânda ise teknoloji ön planda. Tam dijital gösterge paneli, geniş kavisli multimedya ekranı ve opsiyonel yolcu ekranı ile modern bir kokpit sunuluyor. Artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemi, sürüş bilgilerini doğrudan ön cama yansıtıyor.

Porsche, kabinde tamamen dokunmatik bir yapı yerine fiziksel kontroller ile dijital arayüzü dengeli şekilde bir araya getiriyor. Bu sayede özellikle sürüş sırasında daha sezgisel bir kullanım sunuluyor.

Kişiselleştirme seçenekleri de oldukça geniş. Ayarlanabilir opaklığa sahip elektrokromik panoramik cam tavan ve elektrikli kapılar gibi detaylar premium hissi artırıyor. Coupe formuna rağmen araç, dört yetişkin için yeterli yaşam alanı sunarken, ön tarafta 90 litrelik bagaj alanı da bulunuyor.

Cayenne Coupe Electric için siparişler şimdiden açılmış durumda. İlk teslimatların 2026 yazında başlaması planlanıyor. Almanya’da başlangıç fiyatının yaklaşık 110.000 euro seviyesinde olması bekleniyor.

