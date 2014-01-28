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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

11.8 inçlik MacBook Air Retina iddiaları gündemde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,9b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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11.8 inçlik MacBook Air Retina iddiaları gündemde

Retina kavramını ilk olarak iPhone 4 modeli ile teknoloji dünyasına kazandıran Apple daha sonra iPad ve MacBook Pro modellerinde Retina ekran kavramına yer vermişti. Firmanın MacBook Air serisine ne zaman Retina çözünürlük sunacağı merakla beklenirken bazı iddialar gündeme geldi.

Analiz uzmanı Daniel Matte'ye göre Apple mevcut 11.6 inçlik MacBook Air modelini 11.8 inçlik diagonal ekrana sahip yeni model ile değiştirecek ve Retina çözünürlüğü bu ekran ile sunacak. 

Apple cihazın ekranını 11.88 inçe yükseltirken ekran çerçevesi ise incelecek. Apple çözünürlüğü 2732x1536 piksel olarak belirleyecek ve böylece piksel yoğunluğunu iPad Air'de olduğu gibi 264ppi seviyesinde tutacak. Apple'ın Retina ekranlı MacBook Air modelini yılın ikinci yarısına doğru sunması bekleniyor.

Matte ayrıca Apple'ın tüm dizüstü ailesini üç boyutta toplayacağını belirtiyor. Bu boyutlar 11.8, 13.3 ve 15.4 inç şeklinde olacak. Apple bu boyutların iki tanesinde ise Retina ekrana yer verecek. 

http://vr-zone.com/articles/11-8-inch-macbook-air-release-expected-later-year/70692.html Yorum Yaz
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fatih-8 5 yıl en beğenilen
Bu MacBook lari su zebralar sattiriyor
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dreampowder 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yıllardır ekran kartsız bilgisayara satarlar ama yine kimse toz kondurmaz

Herkesin bilgisayarda 1080p crysis çalıştırması gerekmediğinden olabilir mi?
DH Misafiriyıllardır ekran kartsız bilgisayara satarlar ama yine kimse toz kondurmazHerkesin bilgisayarda 1080p crysis ...
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Butcher of Blaviken 5 yıl
Bana saçma geldi sonuçta retina ekran olunca daha fazla pil tüketir apple pil süresini aynı tutmaya çalışırsa cihaz kalın olur ve apple asla incelttiği cihazı kalınlaştırmaz
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DorukAkinci 5 yıl Butcher of Blaviken
LightSworn

Bana saçma geldi sonuçta retina ekran olunca daha fazla pil tüketir apple pil süresini aynı tutmaya çalışırsa cihaz kalın olur ve apple asla incelttiği cihazı kalınlaştırmaz
Aslında Mac sitelerinde buna Macbook Air demeyeceklerini farklı bir isimde çıkacağını ürünün söylemişlerdi. O açıdan kalınlık oluşması farklı bir ürün sınıfına geçmiş oldukları için sıkıntı oluşturmayacaktır muhtemelen.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ne kadar beğensekte o kadar paramız yok malesef
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xxxone 5 yıl
Dürbün yanında hediye mi ?
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Götterfunken 5 yıl
İyi olur.Mac'lere touch id gelmediği de iyi olmuş.Tasarımın ortasına edip bir touch id koyarlardı
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san_jose 5 yıl
zaten bu gidişle retinalı macbook pro ile air arasında bi fark kalmıcak. incelik olarak fazlasıyla birbirine yaklaşmış durumda.

ancak air a retina gelirse pil olayı nasıl olucak maçhul. 13 saatlik pil ömründen sonra retina ekranla onu yakalaması zor gibi duruyor.
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DH Misafiri 5 yıl
yıllardır ekran kartsız bilgisayara satarlar ama yine kimse toz kondurmaz
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dreampowder 5 yıl
Bence bu boyuttaki ekranlar ancak ipad gibi "content consuming" (Film izlemek, oyun oynamak, webte gezinmek, vs..) cihazlarına uygun. Macboko air ise yapısı ve işletim sistemi gereği bir ağırlıklı olarak "content creation" (excel, work kullanmak, kod yazmak, resim işleme, vs..) cihazı. Ama gelin görünki 11inch te nasıl bir content creation yaparsınız orası mechul. Haliyle retina ekran olması da zaten milimetrik boşluklardan kendini soğutmaya çalışan bu laptop için gereksiz bir pil harcaması ve olması gerektiğinden daha fazla ısınmasından fazla birşey ifade etmiyor.
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dreampowder 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

yıllardır ekran kartsız bilgisayara satarlar ama yine kimse toz kondurmaz

Herkesin bilgisayarda 1080p crysis çalıştırması gerekmediğinden olabilir mi?
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doctor5945 5 yıl
11.8 i alana kadar 15.4 al daha genıs ekranda rahatca ızle fılmını yap projeni dınle muziğini oyna oyununu gereksiz olur bence o boyutta laptop almak.
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e_capkan 5 yıl
ipad pro çıkar o zaman mac os lu
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PsychicPower 5 yıl
"Matte ayrıca Apple'ın tüm dizüstü ailesini üç boyutta toplayacağını belirtiyor. Bu boyutlar 11.8, 13.3 ve 15.4 inç şeklinde olacak. Apple bu boyutların iki tanesinde ise Retina ekrana yer verecek. "
Haberde büyük bir saçmalık var, zaten halihazırda 13.3 ve 15.4 inç retina macbook prolar mevcut. Neden Apple bunlardan birini ileride retina panel olmadan sunsun?
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Makaroncu 5 yıl
İlk cümleden ekrem71 kokuyor
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DorukAkinci 5 yıl
Dün Macbook Air 2013 siparişimi verdim. Bu gelecek retina ekranlı tasarımın muhtemel benim şimdi aldığım cihazdan daha az pilinin gitmesini bekliyorum :D Sırf bu yüzden çok geç olmadan kaptım kaçtım diyebilirim. Gel gelelim şöyle bir duyum da var. Yeni Macbook Air'lar karbonfiber gelebilir ! Evet, bu olay biraz can yakıcı :D Tabii ki biraz dedikodu fakat böyle yapmazlarsa Pro'lar ile Air'lar arasında ağırlık farkı neredeyse hiç olacak..
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12 Angry Men 5 yıl
baya pil süresi olur, aslında çok iyi beğendim.
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feerrroooo 5 yıl
Laptopumun çözünürlüğü 1366x768
iddia edilen macbook air retinanın çözünürlüğü 1366*2(2732) X 768*2(1536)
bir nevi laptoplar için 4K olmuş:)
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