11.8 inçlik MacBook Air Retina iddiaları gündemde





Retina kavramını ilk olarak iPhone 4 modeli ile teknoloji dünyasına kazandıran Apple daha sonra iPad ve MacBook Pro modellerinde Retina ekran kavramına yer vermişti. Firmanın MacBook Air serisine ne zaman Retina çözünürlük sunacağı merakla beklenirken bazı iddialar gündeme geldi.





Analiz uzmanı Daniel Matte'ye göre Apple mevcut 11.6 inçlik MacBook Air modelini 11.8 inçlik diagonal ekrana sahip yeni model ile değiştirecek ve Retina çözünürlüğü bu ekran ile sunacak.





Apple cihazın ekranını 11.88 inçe yükseltirken ekran çerçevesi ise incelecek. Apple çözünürlüğü 2732x1536 piksel olarak belirleyecek ve böylece piksel yoğunluğunu iPad Air'de olduğu gibi 264ppi seviyesinde tutacak. Apple'ın Retina ekranlı MacBook Air modelini yılın ikinci yarısına doğru sunması bekleniyor.





Matte ayrıca Apple'ın tüm dizüstü ailesini üç boyutta toplayacağını belirtiyor. Bu boyutlar 11.8, 13.3 ve 15.4 inç şeklinde olacak. Apple bu boyutların iki tanesinde ise Retina ekrana yer verecek.

http://vr-zone.com/articles/11-8-inch-macbook-air-release-expected-later-year/70692.html