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119 yıllık Güneş tutulması görüntüleri yayınlandı

Kraliyet Astronomi Topluluğu, 1900 yılında çekilmiş tam güneş tutulması videosunu yayınladı. Aşağıdaki videoda tarihin kayda alınmış ilk tam güneş tutulması görüntülerini görüyoruz.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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28 Mayıs 1900 tarihinde gerçekleşen tam güneş tutulmasının görüntüleri yayınlandı. Aşağıda görmüş olduğunuz video, tarihin filme kaydedilen ilk tam güneş tutulmasını içeriyor. İngiliz astronomlar tarafından ortaya çıkarılan görüntüler tam 119 yıllık.


Yukarıdaki görüntüler, dönemin ünlü sihirbaz ve film yapımcısı John Nevil Maskelyne tarafından çekilmiş. Aynı zamanda amatör bir astronom olan Maskelyne'in bu videoyu yakalayabilmek için İngiltere'den ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine seyahat ettiği belirtiliyor. Kraliyet Astronomi Topluluğu (The Royal Astronomical Society) tarafından yapılan açıklamalara göre Nevil Maskelyne'in kamerası özel olarak tasarlanmış teleskopik bir lensle donatılmış.

Konuyla ilgili açıklamalar yapan Royal Astronomical Society başkanı Mike Cruise,"Astronomlar tarih boyunca yeni teknolojileri benimseyen ilk kişiler olmuştur. Yüzyıl önceki meslektaşlarımız için de durum farklı değildi. Bu güneş tutulması görüntüleri astronomi tarihimizin en muhteşem manzaralarından birisi." ifadelerini kullandı.

Nevil Maskelyne, yukarıdaki videoyu çekmeden önce 1898 yılında da yine benzer bir denemede bulunmuş. Royal Astronomical Society, Maskelyne'in güneş tutulması görüntüleri yakalamak için o dönem Hindistan'a kadar gittiğini ve başarılı bir şekilde ilk videosunu filme kaydettiğini söylüyor. Ancak Maskelyne geri dönüş yolunda filmi hırsızlara kaptırmış. 

https://www.theguardian.com/science/2019/may/30/captivating-bfi-shares-first-footage-of-a-solar-eclipse-from-1900-john-nevil-maskelyne Yorum Yaz
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Pakna 1 hf. en beğenilen
Adamlar 119 yıl önce şu görüntüleri kayıt edecek teknolojiye sahipmiş diyecek bir şey yok.
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DH Misafiri 1 hf.
Vizyon çok önemlidir.. bilim öğrenecek çocukları kurslara kapatırsan Zümrüt apartmanları çoğalır
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Pakna 1 hf. en beğenilen
Adamlar 119 yıl önce şu görüntüleri kayıt edecek teknolojiye sahipmiş diyecek bir şey yok.
Yanıtla +14
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