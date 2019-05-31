119 yıllık Güneş tutulması görüntüleri yayınlandı

tarihinde gerçekleşen tam güneş tutulmasının görüntüleri yayınlandı. Aşağıda görmüş olduğunuz video, tarihiniçeriyor. İngiliz astronomlar tarafından ortaya çıkarılan görüntüler tam 119 yıllık.Yukarıdaki görüntüler, dönemin ünlü sihirbaz ve film yapımcısıtarafından çekilmiş. Aynı zamanda amatör bir astronom olan Maskelyne'in bu videoyu yakalayabilmek için İngiltere'den ABD'nin Kuzey Karolina eyaletine seyahat ettiği belirtiliyor. Kraliyet Astronomi Topluluğu () tarafından yapılan açıklamalara göre Nevil Maskelyne'in kamerası özel olarak tasarlanmış teleskopik bir lensle donatılmış.Konuyla ilgili açıklamalar yapan Royal Astronomical Society başkanı Mike Cruise,"Astronomlar tarih boyunca yeni teknolojileri benimseyen ilk kişiler olmuştur. Yüzyıl önceki meslektaşlarımız için de durum farklı değildi. Bu güneş tutulması görüntüleri astronomi tarihimizin en muhteşem manzaralarından birisi." ifadelerini kullandı.Nevil Maskelyne, yukarıdaki videoyu çekmeden önce 1898 yılında da yine benzer bir denemede bulunmuş. Royal Astronomical Society, Maskelyne'in güneş tutulması görüntüleri yakalamak için o dönem Hindistan'a kadar gittiğini ve başarılı bir şekilde ilk videosunu filme kaydettiğini söylüyor. Ancak Maskelyne geri dönüş yolunda filmi hırsızlara kaptırmış.