BYD Denza Z9S'in kabini ortaya çıktı: 1194 beygirlik Çinli canavar

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BYD’nin lüks odaklı alt markası Denza, sedan ailesini genişletmeye devam ediyor. Markanın merakla beklenen yeni modeli Denza Z9S, resmi görselleri ve teknik verileriyle yüzünü gösterdi. Z9 GT shooting brake versiyonundan bağımsız, ayrı bir sedan gövde tipi olarak konumlandırılan model; küçülen boyutları, baştan aşağı yenilenen iç mekanı ve akıl almaz performans değerleriyle elektrikli sedan pazarındaki rekabeti kızıştırmaya geliyor.

Denza Z9S’in iç mekanı, mevcut Z9 modeline kıyasla belirgin değişiklikler barındırıyor. Sürücüyü yeni üç kollu spor bir direksiyon karşılarken, dijital gösterge paneli piyano siyahı lake kaplamayla orta konsola entegre edilmiş durumda.

Konsolun merkezinde devasa bir yüzen dokunmatik ekran yer alıyor. Günümüz otomobil trendlerinin aksine Denza, sürücü ergonomisini unutmayarak ekranın alt kısmında fiziksel kontrol tuşlarına yer vermeye devam etmiş. Otomatik Park, e³ (üç motorlu bağımsız sürüş platformu) ve DiSus (akıllı gövde kontrol sistemi) gibi kritik sürüş fonksiyonları bu fiziksel tuşlar üzerinden doğrudan yönetilebiliyor.

Ayrıca kapı hoparlörlerindeki yeni dekoratif kaplamalar, baklava desenli dikişlere sahip koltuklar ve arka kol dayamaya entegre edilen dijital kontrol ekranı, kabindeki lüks algısını üst seviyeye taşıyor.

Küçülen boyutlar, daha dinamik duruş

Tam Boyutta Gör Denza Z9S; 5.090 mm uzunluk, 1.980 mm genişlik, 1.490 mm yükseklik ve 3.025 mm aks mesafesine sahip. Standart Denza Z9 sedan ile karşılaştırıldığında yeni Z9S; 145 mm daha kısa, 10 mm daha dar, 28 mm daha alçak ve 100 mm daha kısa bir aks mesafesiyle geliyor. Bu boyut değişimi, araca çok daha kompakt ve agresif bir sürüş dinamiği kazandırıyor.

Dış tasarımda ise tavana entegre LiDAR sensörü, iki parçalı LED far yapısı, yenilenen kapı kolları, siyah pencere çıtaları ve sarı fren kaliperlerine sahip devasa jantlar dikkat çekiyor. Aracın tavanındaki LiDAR sistemi, BYD’nin yapay zeka destekli gelişmiş sürüş asistanı DiPilot 300 (God’s Eye B) sistemine altyapı sağlıyor.

1194 beygir güç ve 920 km menzil

Tam Boyutta Gör

2026 Mercedes-Maybach GLS tanıtıldı! 9 sa. önce eklendi

Denza Z9S, hem menzil odaklı arkadan itişli hem de performans odaklı dört tekerlekten çekişli motor seçenekleriyle yollara çıkacak:

Tek Motorlu (RWD) Versiyonlar: Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) verilerine göre tek motorlu versiyonlar 320 kW ve 370 kW (yaklaşık 496 HP) güç sunuyor. 102,3 kWsa’lik devasa batarya paketiyle eşleştirilen bu versiyon, CLTC normlarına göre 920 kilometreye varan etkileyici bir menzil vadediyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) verilerine göre tek motorlu versiyonlar 320 kW ve 370 kW (yaklaşık 496 HP) güç sunuyor. 102,3 kWsa’lik devasa batarya paketiyle eşleştirilen bu versiyon, CLTC normlarına göre etkileyici bir menzil vadediyor. Üç Motorlu (e³ 4WD) Amiral Gemisi: Modelin en güçlü versiyonu ise e³ platformu üzerinde yükselen üç motorlu sistemden güç alıyor. Toplamda 890 kW (1.194 beygir) güç üreten bu versiyon, aynı 102,3 kWsa batarya ile 780 km menzil sunuyor.

Aracın arkasında yer alan "Flash Charging" logosu ise BYD'nin ikinci nesil Blade batarya ve ultra hızlı şarj teknolojisini desteklediğini doğruluyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

1194 beygirlik Çinli canavar: Yeni Denza Z9S sahneye çıktı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: