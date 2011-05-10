Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda

8 yıl
103,1b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ülkemizde çeşitli kullanım amaçlarıyla satışa sunduğu tabletleriyle dikkat çeken Mobee, 1.2 Ghz'lik işlemcisiyle dikkat çeken fiyat/performans tableti Mobee Nett Tablet 7'yi satış sundu. Mobee Nett Tablet 7 merak edilen yönleriyle ve detaylarıyla bu videoda.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
coolrecep 7 yıl
Tavsiye bu yazıya göz atmanız yönünde...
technopat.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
mobee 8 800mhz tablet pc 9 gün kullanımdan sonra arzalandı 4. haftadır tamir için yetkili sevisten haber bekliyorum 30 gün tamir süresi hakları var
bende bu cihazı 9 gün kullandıgım için bire bir degiştirme hakkımı kullandım mobee den cevap bekliyorum benim başıma gelenler sizin başınıza gelmesin arkadaşlar konuyu adım adım tekrar gelişmeleri yazacagım herkeze saygılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S 7 yıl
Güzel inceleme olmuş fiyatta güzel fakat fiyatına göre biraz eksik kalmış gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shap7ShifTR 7 yıl
Mobee Nett T1200 tablet kullanıyorum; tavsiye edebileceğim türden bir ürün değil: malzeme kalitesi çok kötü, reset atmalar, takılmalar, wi-fi bağlantısında kopmalar oluyor. Şarjı çok kısa gidiyor. Donanımhaber neden editörün seçimi olarak değerlendirmiş anlayabimiş değilim. Param ancak buna yetiyor diyorsanız aynı fiyat aralığındaki başka ürünlere de göz atın derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swat882 7 yıl
fiyat performans açısından iyi bir ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
güzel inceleme..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar bu ürünü ben aldım.Almaz olaydım.Ürün geldiği gün sd card problemi yaşadım. sd card takılınca hatalı kart diordu.Fakat 8 ayrı kart taktım yine aynı hatayı verdi.servise gönderim.Ne oldu dersiniz? tenik servis formunda toz kaçmış deniyordu.Fakat sorun devam ediyordu. yani 16 gb kartı okumuyordu.Neyse 1 gün sonra video izlerken ekranın yarısı sarı renge döndü..
Yani demem o ki problem istiyorsanız alın , başınıza problem olur. Haberiniz olsun....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By1GKaL 7 yıl
Android 3.0 yükleyen varmı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ben aldım.
ürün iyi gibi.
fakaaaat,
en kısık hatta screenfilter.apk %50 ışık seviyesinde bile şarjın bitme süresi 2-2.5 saat. Sıkça şarj etmek gerekiyor.
fakat 1 ay oldu. şarj yuvasından kaynaklı bozukluk var. şarj edemiyorum.
darty ye götürüp servise gönderteceğim.
Kutusuyla gelen kılıf iğrenç. Başka ürün için hazırlanmış, artmış kılıflar sanırım.
çıplak kalmamak için üzerinize çuval geçirmeniz gibi.
bir de ekran üstündeki koruyucu plastik de başka ürün için hazırlanmış, bu ürüne yamuk şekilde yapıştırılmış.
fiyat olarak uygun diyebilirim ama bir 250 tl fazla verip galaxy mi alsaydım diye düşünüyorum.
şarjın ikide bir bitmesi, kılıfının çakmalığı kötü.
uzun pil ömürlü bir cihazı tercih etmek daha iyi olur.
ekran çözünürlüğü yeterli gibi. fakat 1024*600 nokta sayısı daha güzel olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
61_oflu_61 7 yıl
cidden fiyatına göre en iyi tabletlerden biri flash uygulaması olması cok
iyi olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flyer_mig 7 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
melihkal 7 yıl
Gayet güzel bi ürün, 600 + 600 değil işlemcisi. direk 1.2 GHz, android 3.0 da yüklenebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcanozsisman 7 yıl

melihkal

Gayet güzel bi ürün, 600 + 600 değil işlemcisi. direk 1.2 GHz, android 3.0 da yüklenebilir

Android 3.0 yüklenmiş halini görebilirmiyiz acaba.?

Cihaz üzerinde mevcut android sürümüne bakınca telefon sürümü olarak görünüyor, tablet sürümü olarak android 3.0 (honeycomb) görmek isteriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,2b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8b izlenme · 3 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,5b izlenme · 3 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
12,8b izlenme · 23 sa. yeni video
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,4b izlenme · 1 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim