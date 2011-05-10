1.2 Ghz'lık Mobee Nett Tablet 7 inceleme masamızda

Ülkemizde çeşitli kullanım amaçlarıyla satışa sunduğu tabletleriyle dikkat çeken Mobee, 1.2 Ghz'lik işlemcisiyle dikkat çeken fiyat/performans tableti Mobee Nett Tablet 7'yi satış sundu. Mobee Nett Tablet 7 merak edilen yönleriyle ve detaylarıyla bu videoda.
technopat.net/...
bende bu cihazı 9 gün kullandıgım için bire bir degiştirme hakkımı kullandım mobee den cevap bekliyorum benim başıma gelenler sizin başınıza gelmesin arkadaşlar konuyu adım adım tekrar gelişmeleri yazacagım herkeze saygılar
Yani demem o ki problem istiyorsanız alın , başınıza problem olur. Haberiniz olsun....
ürün iyi gibi.
fakaaaat,
en kısık hatta screenfilter.apk %50 ışık seviyesinde bile şarjın bitme süresi 2-2.5 saat. Sıkça şarj etmek gerekiyor.
fakat 1 ay oldu. şarj yuvasından kaynaklı bozukluk var. şarj edemiyorum.
darty ye götürüp servise gönderteceğim.
Kutusuyla gelen kılıf iğrenç. Başka ürün için hazırlanmış, artmış kılıflar sanırım.
çıplak kalmamak için üzerinize çuval geçirmeniz gibi.
bir de ekran üstündeki koruyucu plastik de başka ürün için hazırlanmış, bu ürüne yamuk şekilde yapıştırılmış.
fiyat olarak uygun diyebilirim ama bir 250 tl fazla verip galaxy mi alsaydım diye düşünüyorum.
şarjın ikide bir bitmesi, kılıfının çakmalığı kötü.
uzun pil ömürlü bir cihazı tercih etmek daha iyi olur.
ekran çözünürlüğü yeterli gibi. fakat 1024*600 nokta sayısı daha güzel olurdu.
iyi olmus
Android 3.0 yüklenmiş halini görebilirmiyiz acaba.?
Cihaz üzerinde mevcut android sürümüne bakınca telefon sürümü olarak görünüyor, tablet sürümü olarak android 3.0 (honeycomb) görmek isteriz.