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    12 bin dolarlık elektrikli Jetta sahnede: Yeni M6 ön satışa çıktı

    FAW-Volkswagen ortaklığının Çinli bütçe markası Jetta, ilk %100 elektrikli sedan modeli M6 için ön satışları başlattı. Araç, 12 bin dolarlık iddialı başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.

    12 bin dolarlık elektrikli Jetta sahnede: Yeni M6 ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Volkswagen’in Çinli FAW ortaklığıyla 2019 yılında hayata geçirdiği Jetta markası, ilk kitlesel üretim elektrikli sedan modeli Jetta M6'yı Çin pazarında 12 bin dolar başlangıç fiyatıyla resmi olarak ön satışa sunuldu.

    En büyük rakiplerinden Xpeng Mona M03’e kıyasla yaklaşık 5.800 dolar daha ucuz bir etiketle yollara çıkan model, markanın Orta Asya pazarlarına açılma stratejisinin ve 15 bin dolar altı yeni enerjili araç (NEV) pazarındaki varlığını güçlendirme hamlesinin en kritik üyesi konumunda bulunuyor.

    12 bin dolarlık elektrikli Jetta sahnede: Yeni M6 ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Aks mesafesi ve genel boyutlarıyla benzinli muadilinden tam 68 mm daha uzun olan Jetta M6; 4.806 mm uzunluğu, 1.868 mm genişliği ve 2.820 mm aks mesafesiyle akıcı bir fastback silueti sunuyor.

    Mavi, mor, gümüş, beyaz, siyah ve altın olmak üzere 6 farklı dış gövde rengiyle tercih edilebilen modelin kabin içi tasarımı da Çinli rakipleriyle yarışacak düzeyde minimalist bir çizgiye sahip. İç mekanda sürücüyü 15.6 inçlik dev multimedya ekranı ile 8.88 inçlik dijital gösterge paneli karşılarken, kokpitteki fiziksel buton sayısı neredeyse tamamen sıfırlanmış durumda.

    12 bin dolarlık elektrikli Jetta sahnede: Yeni M6 ön satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Üç farklı donanım paketiyle ön satışa açılan modelin giriş seviyesi olan Jetta M6 465 Pro versiyonu, 113 kW (152 hp) güç üreten motoru ve 42.9 kWsa kapasiteli bataryasıyla 465 km CLTC menzil vadediyor. Bir üst kademedeki Jetta M6 555 Max versiyonu 13.500 dolar fiyatla 145 kW (194 hp) güç, 51.9 kWsa batarya, 555 km CLTC menzil, panoramik cam tavan, ısıtmalı ve havalandırmalı elektrikli koltuklar gibi ekstra özellikler sunuyor.

    Serinin zirvesini temsil eden yaklaşık 15 bin dolarlık M6 555 Ultra ise otoyol ve şehir içi otonom sürüş destekli Seviye 2 Sürüş Asistanı, masajlı ön koltuklar ve 256 renkli ambiyans aydınlatmasıyla tam bir fiyat/performans canavarına dönüşüyor. Ekim ayı ortasında teslimatlarına başlanacak olan model, Volkswagen’in bütçe odaklı elektrikli pazarındaki yeni kozu olacak.

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