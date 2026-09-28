12 bin dolarlık elektrikli Jetta sahnede: Yeni M6 ön satışa çıktı

En büyük rakiplerinden Xpeng Mona M03’e kıyasla yaklaşık 5.800 dolar daha ucuz bir etiketle yollara çıkan model, markanın Orta Asya pazarlarına açılma stratejisinin ve 15 bin dolar altı yeni enerjili araç (NEV) pazarındaki varlığını güçlendirme hamlesinin en kritik üyesi konumunda bulunuyor.
Mavi, mor, gümüş, beyaz, siyah ve altın olmak üzere 6 farklı dış gövde rengiyle tercih edilebilen modelin kabin içi tasarımı da Çinli rakipleriyle yarışacak düzeyde minimalist bir çizgiye sahip. İç mekanda sürücüyü 15.6 inçlik dev multimedya ekranı ile 8.88 inçlik dijital gösterge paneli karşılarken, kokpitteki fiziksel buton sayısı neredeyse tamamen sıfırlanmış durumda.
Serinin zirvesini temsil eden yaklaşık 15 bin dolarlık M6 555 Ultra ise otoyol ve şehir içi otonom sürüş destekli Seviye 2 Sürüş Asistanı, masajlı ön koltuklar ve 256 renkli ambiyans aydınlatmasıyla tam bir fiyat/performans canavarına dönüşüyor. Ekim ayı ortasında teslimatlarına başlanacak olan model, Volkswagen’in bütçe odaklı elektrikli pazarındaki yeni kozu olacak.
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