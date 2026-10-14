Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı

    Xpeng G9L, 540 kW hızlı şarj ve 591 km’ye varan menzille Avrupa’da siparişe açıldı. 6 ve 7 kişilik tamamen elektrikli SUV, Almanya’da 74.600 eurodan başlıyor; ilk teslimatlar Aralık 2026’da yapılacak.

    12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Xpeng, yeni amiral gemisi G9L’yi Avrupa’da siparişe açtı. Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen büyük elektrikli SUV, Almanya’da 74.600 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Modelin ilk müşteri teslimatlarının Aralık 2026’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

    G9’un daha uzun ve lüks versiyonu olarak geliştirilen 5,12 metrelik G9L, 6 ve 7 kişilik oturma seçenekleri sunuyor. Modelin dikkat çeken özellikleri arasında 540 kW hızlı şarj, üç sırada da konfor donanımları ve arkadaki yolcular için tavandan açılan büyük ekran bulunuyor.

    Yüzde 10’dan yüzde 80’e 12 dakikada şarj

    Xpeng G9L, 800 voltluk elektrik mimarisi ve 110 kWsa brüt kapasiteli NMC bataryayla geliyor. Desteklenen azami DC şarj gücü 540 kW. Şirketin açıkladığı verilere göre uygun koşullarda yüzde 10-80 şarjı 12 dakikadan kısa sürede tamamlanabiliyor. Ancak bu gücü sağlayabilen istasyonlar henüz Avrupa'da çok sınırlı.

    12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    AC şarj tarafında ise 22 kW dahili şarj cihazı standart olarak sunuluyor. Böylece uygun elektrik altyapısı ve şarj ünitesi bulunduğunda ev veya iş yerinde de yüksek güçlü AC şarjdan yararlanılabiliyor.

    367 veya 585 beygir güç

    G9L, başlangıçta yalnızca Ultra donanımıyla ve 3 farklı kombinasyonla satışa sunuluyor. RWD Long Range Ultra, arka aksındaki tek motorla 270 kW, yani 367 beygir güç üretiyor. 7 kişilik bu versiyon, WLTP’ye göre 591 km’ye kadar menzil sunuyor. Almanya başlangıç fiyatı 74.600 euro.

    AWD Performance Ultra ise dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplam 430 kW, yani 585 beygir güce ulaşıyor. Bu versiyonun WLTP menzili 553 km’ye kadar çıkıyor. Açıklanan Almanya fiyatları, 6 kişilik düzen için 79.600 euro, 7 kişilik düzen için 85.600 euro seviyesinde.

    Yolcunun vücuduna uyum sağlayan koltuklar

    12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Ultra donanımında kabinin büyük bir bölümünde Nappa deri kullanılıyor. Elektrikli ayarlı ön koltuklarda ısıtma, havalandırma, masaj, bel ve uyluk desteği bulunuyor. Xpeng’in Active Adaptive Seating adını verdiği sistem, sensörler ve yapay zeka destekli kontrol sayesinde koltukları yolcuların vücut yapısına göre uyarlıyor. Marka, bu teknolojiyi dünyada bir ilk olarak tanımlıyor.

    İkinci sırada da ısıtma, havalandırma ve 10 noktalı masaj sunuluyor. Altı kişilik versiyonda bu bölüm, kol dayamalara sahip 2 bağımsız koltuktan oluşuyor. Konfor donanımları üçüncü sıraya da uzanıyor. En arkadaki koltuklarda ısıtma ve havalandırma bulunurken koltuklar elektrikli olarak katlanabiliyor.

    Arkada 21,4 inçlik ekran

    Arka yolcular için tavandan açılan 21,4 inçlik, 3K çözünürlüklü eğlence ekranı sunuluyor. Buna 23 hoparlörlü ses sistemi eşlik ediyor. Xpeng, kabinde çocuklar düşünülerek hazırlanan özel bir alana da yer verildiğini belirtiyor. Bu bölümdeki malzemelerin küçük yolcuların ihtiyaçları dikkate alınarak seçildiği ifade ediliyor.

    2027’de yazılım güncellemesiyle yeni sürüş destekleri

    12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    G9L, Xpeng’in kendi geliştirdiği Turing AI çiplerini içeren yeni bilgi işlem platformunu kullanıyor. Bu altyapı, VLA 2.0 tabanlı Next Generation Pilot (NGP) sürüş destek sistemine temel oluşturuyor.

    Şirket, yerel mevzuat ve gerekli onaylara bağlı olarak 2027’den itibaren kablosuz yazılım güncellemesiyle yeni işlevlerin sunulmasını planlıyor. Xpeng’in “Seviye 2++” olarak adlandırdığı bu özellikler, sürücünün gözetimini gerektiren kısmi otomasyon kapsamında değerlendiriliyor.

    Avrupa araçları Avusturya’da üretilecek

    Avrupa’ya yönelik G9L’ler, Magna Steyr’ın Avusturya’nın Graz kentindeki fabrikasında üretilecek. Tesiste Xpeng’in G6, G9 ve P7+ modelleri de üretiliyor. G9L’de de Çin’den gelen önceden hazırlanmış bileşenlerin son montajına dayanan bir yöntem kullanılması bekleniyor. Xpeng, Magna Steyr’daki ilk üretim denemesinin tamamlandığını açıkladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kürtçe ninni sözleri eskişehir bodrum arası en kısa yol skoda octavia 1.0 e-tec yorumlar topran ne malı half life cd key

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 90s Pro Max
    HUAWEI Pura 90s Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum