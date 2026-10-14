12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı

G9’un daha uzun ve lüks versiyonu olarak geliştirilen 5,12 metrelik G9L, 6 ve 7 kişilik oturma seçenekleri sunuyor. Modelin dikkat çeken özellikleri arasında 540 kW hızlı şarj, üç sırada da konfor donanımları ve arkadaki yolcular için tavandan açılan büyük ekran bulunuyor.
Yüzde 10’dan yüzde 80’e 12 dakikada şarj
Xpeng G9L, 800 voltluk elektrik mimarisi ve 110 kWsa brüt kapasiteli NMC bataryayla geliyor. Desteklenen azami DC şarj gücü 540 kW. Şirketin açıkladığı verilere göre uygun koşullarda yüzde 10-80 şarjı 12 dakikadan kısa sürede tamamlanabiliyor. Ancak bu gücü sağlayabilen istasyonlar henüz Avrupa'da çok sınırlı.
367 veya 585 beygir güç
G9L, başlangıçta yalnızca Ultra donanımıyla ve 3 farklı kombinasyonla satışa sunuluyor. RWD Long Range Ultra, arka aksındaki tek motorla 270 kW, yani 367 beygir güç üretiyor. 7 kişilik bu versiyon, WLTP’ye göre 591 km’ye kadar menzil sunuyor. Almanya başlangıç fiyatı 74.600 euro.
AWD Performance Ultra ise dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplam 430 kW, yani 585 beygir güce ulaşıyor. Bu versiyonun WLTP menzili 553 km’ye kadar çıkıyor. Açıklanan Almanya fiyatları, 6 kişilik düzen için 79.600 euro, 7 kişilik düzen için 85.600 euro seviyesinde.
Yolcunun vücuduna uyum sağlayan koltuklar
İkinci sırada da ısıtma, havalandırma ve 10 noktalı masaj sunuluyor. Altı kişilik versiyonda bu bölüm, kol dayamalara sahip 2 bağımsız koltuktan oluşuyor. Konfor donanımları üçüncü sıraya da uzanıyor. En arkadaki koltuklarda ısıtma ve havalandırma bulunurken koltuklar elektrikli olarak katlanabiliyor.
Arkada 21,4 inçlik ekran
Arka yolcular için tavandan açılan 21,4 inçlik, 3K çözünürlüklü eğlence ekranı sunuluyor. Buna 23 hoparlörlü ses sistemi eşlik ediyor. Xpeng, kabinde çocuklar düşünülerek hazırlanan özel bir alana da yer verildiğini belirtiyor. Bu bölümdeki malzemelerin küçük yolcuların ihtiyaçları dikkate alınarak seçildiği ifade ediliyor.
2027’de yazılım güncellemesiyle yeni sürüş destekleri
Şirket, yerel mevzuat ve gerekli onaylara bağlı olarak 2027’den itibaren kablosuz yazılım güncellemesiyle yeni işlevlerin sunulmasını planlıyor. Xpeng’in “Seviye 2++” olarak adlandırdığı bu özellikler, sürücünün gözetimini gerektiren kısmi otomasyon kapsamında değerlendiriliyor.
Avrupa araçları Avusturya’da üretilecek
Avrupa’ya yönelik G9L’ler, Magna Steyr’ın Avusturya’nın Graz kentindeki fabrikasında üretilecek. Tesiste Xpeng’in G6, G9 ve P7+ modelleri de üretiliyor. G9L’de de Çin’den gelen önceden hazırlanmış bileşenlerin son montajına dayanan bir yöntem kullanılması bekleniyor. Xpeng, Magna Steyr’daki ilk üretim denemesinin tamamlandığını açıkladı.
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