12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Xpeng, yeni amiral gemisi G9L’yi Avrupa’da siparişe açtı. Paris Otomobil Fuarı’nda sergilenen büyük elektrikli SUV, Almanya’da 74.600 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Modelin ilk müşteri teslimatlarının Aralık 2026’da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

G9’un daha uzun ve lüks versiyonu olarak geliştirilen 5,12 metrelik G9L, 6 ve 7 kişilik oturma seçenekleri sunuyor. Modelin dikkat çeken özellikleri arasında 540 kW hızlı şarj, üç sırada da konfor donanımları ve arkadaki yolcular için tavandan açılan büyük ekran bulunuyor.

Yüzde 10’dan yüzde 80’e 12 dakikada şarj

Xpeng G9L, 800 voltluk elektrik mimarisi ve 110 kWsa brüt kapasiteli NMC bataryayla geliyor. Desteklenen azami DC şarj gücü 540 kW. Şirketin açıkladığı verilere göre uygun koşullarda yüzde 10-80 şarjı 12 dakikadan kısa sürede tamamlanabiliyor. Ancak bu gücü sağlayabilen istasyonlar henüz Avrupa'da çok sınırlı.

Tam Boyutta Gör AC şarj tarafında ise 22 kW dahili şarj cihazı standart olarak sunuluyor. Böylece uygun elektrik altyapısı ve şarj ünitesi bulunduğunda ev veya iş yerinde de yüksek güçlü AC şarjdan yararlanılabiliyor.

367 veya 585 beygir güç

G9L, başlangıçta yalnızca Ultra donanımıyla ve 3 farklı kombinasyonla satışa sunuluyor. RWD Long Range Ultra, arka aksındaki tek motorla 270 kW, yani 367 beygir güç üretiyor. 7 kişilik bu versiyon, WLTP’ye göre 591 km’ye kadar menzil sunuyor. Almanya başlangıç fiyatı 74.600 euro.

AWD Performance Ultra ise dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplam 430 kW, yani 585 beygir güce ulaşıyor. Bu versiyonun WLTP menzili 553 km’ye kadar çıkıyor. Açıklanan Almanya fiyatları, 6 kişilik düzen için 79.600 euro, 7 kişilik düzen için 85.600 euro seviyesinde.

Yolcunun vücuduna uyum sağlayan koltuklar

Tam Boyutta Gör Ultra donanımında kabinin büyük bir bölümünde Nappa deri kullanılıyor. Elektrikli ayarlı ön koltuklarda ısıtma, havalandırma, masaj, bel ve uyluk desteği bulunuyor. Xpeng’in Active Adaptive Seating adını verdiği sistem, sensörler ve yapay zeka destekli kontrol sayesinde koltukları yolcuların vücut yapısına göre uyarlıyor. Marka, bu teknolojiyi dünyada bir ilk olarak tanımlıyor.

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İkinci sırada da ısıtma, havalandırma ve 10 noktalı masaj sunuluyor. Altı kişilik versiyonda bu bölüm, kol dayamalara sahip 2 bağımsız koltuktan oluşuyor. Konfor donanımları üçüncü sıraya da uzanıyor. En arkadaki koltuklarda ısıtma ve havalandırma bulunurken koltuklar elektrikli olarak katlanabiliyor.

Arkada 21,4 inçlik ekran

Arka yolcular için tavandan açılan 21,4 inçlik, 3K çözünürlüklü eğlence ekranı sunuluyor. Buna 23 hoparlörlü ses sistemi eşlik ediyor. Xpeng, kabinde çocuklar düşünülerek hazırlanan özel bir alana da yer verildiğini belirtiyor. Bu bölümdeki malzemelerin küçük yolcuların ihtiyaçları dikkate alınarak seçildiği ifade ediliyor.

2027’de yazılım güncellemesiyle yeni sürüş destekleri

Tam Boyutta Gör G9L, Xpeng’in kendi geliştirdiği Turing AI çiplerini içeren yeni bilgi işlem platformunu kullanıyor. Bu altyapı, VLA 2.0 tabanlı Next Generation Pilot (NGP) sürüş destek sistemine temel oluşturuyor.

Şirket, yerel mevzuat ve gerekli onaylara bağlı olarak 2027’den itibaren kablosuz yazılım güncellemesiyle yeni işlevlerin sunulmasını planlıyor. Xpeng’in “Seviye 2++” olarak adlandırdığı bu özellikler, sürücünün gözetimini gerektiren kısmi otomasyon kapsamında değerlendiriliyor.

Avrupa araçları Avusturya’da üretilecek

Avrupa’ya yönelik G9L’ler, Magna Steyr’ın Avusturya’nın Graz kentindeki fabrikasında üretilecek. Tesiste Xpeng’in G6, G9 ve P7+ modelleri de üretiliyor. G9L’de de Çin’den gelen önceden hazırlanmış bileşenlerin son montajına dayanan bir yöntem kullanılması bekleniyor. Xpeng, Magna Steyr’daki ilk üretim denemesinin tamamlandığını açıkladı.

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12 dakikada %80 şarj: Xpeng G9L Avrupa'da satışa çıktı

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