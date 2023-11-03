Uygun fiyata 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan Oppo A2 5G tanıtıldı

Oppo A2 5G'nin özellikleri
Oppo A2 5G, 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz tazeleme hızına sahip LCD bir panelle geliyor. 680 nits parlaklığa sahip ekran Panda Glass cam ile korunuyor.
MediaTek Dimensity 6020 platformundan güç alan telefon 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.
8 MP ön kameraya sahip telefonun arkada 50 MP ana kamerası ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.
- Ekran: 6,72 inç ekran, Full HD+ 2400×1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 391 PPI piksel yoğunluğu, 680 nit parlaklık, delikli kesim, %91,4 ekran-gövde oranı, Panda Glass koruması
- İşlemci: Mali-G57 MC2 GPU'lu sekiz çekirdekli Dimensity 6020 SoC.
- RAM: 12 GB LPDDR4x RAM
- Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera, (Samsung ISOCELL JN1), f/1,8 diyafram açıklığı, 77 derece FOV, 2 MP derinlik sensörü (Omnivision OV02B1), f/2,4 diyafram açıklığı
- Ön Kamera: 8MP, f/2.0 diyafram açıklığı
- Pil: 33 W SUPERVOOC şarj estekli 5.000 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3.
- Renk: Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah ve Buz Kristali Moru
Oppo A2 5G'nin fiyatı
Hindistan'da yakın zamanda satışa sunulan Oppo A79'un farklı isimli versiyonu olan telefonun asıl dikkat çekici tarafı ise fiyatı. 256 GB depolama sahip versiyonu 232 dolar, 512 GB depolamaya sahip versiyonu ise 246 dolar fiyattan satışa sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.