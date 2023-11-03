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    Uygun fiyata 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan Oppo A2 5G tanıtıldı

    Oppo, Oppo A2 5G isimli yeni telefonu Çin'de satışa sundu. 232 dolardan başlayan fiyata sahip telefon 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesi sunuyor. Telefonun özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    12 GB RAM ve 512 GB depolamalı Oppo A2 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta Oppo, Oppo A2 5G isimli telefonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bu hafta Oppo'nun Çin'deki sitesinde satışa çıkan uygun fiyatlı telefon fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Özellikle bu segmentte görmeye alışık olmadığımız 512 GB depolama kapasitesi seçeneği sunulmuş.

    Oppo A2 5G'nin özellikleri

    Oppo A2 5G, 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz tazeleme hızına sahip LCD bir panelle geliyor. 680 nits parlaklığa sahip ekran Panda Glass cam ile korunuyor.

    MediaTek Dimensity 6020 platformundan güç alan telefon 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

    8 MP ön kameraya sahip telefonun arkada 50 MP ana kamerası ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

    12 GB RAM ve 512 GB depolamalı Oppo A2 5G tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Batarya tarafında ise 33 Watt hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasiteli bir pil kullanılmış. Android 13 temelli ColorOS 13.2 işletim sistemiyle gelen Oppo A2 5G'nin diğer özellikleri ise şöyle: Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toza dayanıklılık sertifikası ve 3.5 mm kulaklık girişi.
    • Ekran:  6,72 inç ekran, Full HD+ 2400×1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 391 PPI piksel yoğunluğu, 680 nit parlaklık, delikli kesim, %91,4 ekran-gövde oranı, Panda Glass koruması
    • İşlemci:  Mali-G57 MC2 GPU'lu sekiz çekirdekli Dimensity 6020 SoC.
    • RAM: 12 GB LPDDR4x RAM
    • Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera, (Samsung ISOCELL JN1), f/1,8 diyafram açıklığı, 77 derece FOV, 2 MP derinlik sensörü (Omnivision OV02B1), f/2,4 diyafram açıklığı
    • Ön Kamera: 8MP, f/2.0 diyafram açıklığı
    • Pil: 33 W SUPERVOOC şarj estekli 5.000 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3.
    • Renk: Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah ve Buz Kristali Moru 

    Oppo A2 5G'nin fiyatı

    Hindistan'da yakın zamanda satışa sunulan Oppo A79'un farklı isimli versiyonu olan telefonun asıl dikkat çekici tarafı ise fiyatı. 256 GB depolama sahip versiyonu 232 dolar, 512 GB depolamaya sahip versiyonu ise 246 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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