Uygun fiyata 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan Oppo A2 5G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta Oppo, Oppo A2 5G isimli telefonunu piyasaya süreceğini açıklamıştı. Bu hafta Oppo'nun Çin'deki sitesinde satışa çıkan uygun fiyatlı telefon fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Özellikle bu segmentte görmeye alışık olmadığımız 512 GB depolama kapasitesi seçeneği sunulmuş.

Oppo A2 5G'nin özellikleri

Oppo A2 5G, 6.72 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde ve 90 Hz tazeleme hızına sahip LCD bir panelle geliyor. 680 nits parlaklığa sahip ekran Panda Glass cam ile korunuyor.

MediaTek Dimensity 6020 platformundan güç alan telefon 12 GB RAM ile geliyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

8 MP ön kameraya sahip telefonun arkada 50 MP ana kamerası ve 2 MP derinlik sensörü bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Batarya tarafında ise 33 Watt hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasiteli bir pil kullanılmış. Android 13 temelli ColorOS 13.2 işletim sistemiyle gelen Oppo A2 5G'nin diğer özellikleri ise şöyle: Güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu, çift stereo hoparlör, IP54 su ve toza dayanıklılık sertifikası ve 3.5 mm kulaklık girişi.

Ekran: 6,72 inç ekran, Full HD+ 2400×1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 391 PPI piksel yoğunluğu, 680 nit parlaklık, delikli kesim, %91,4 ekran-gövde oranı, Panda Glass koruması

6,72 inç ekran, Full HD+ 2400×1080 çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 391 PPI piksel yoğunluğu, 680 nit parlaklık, delikli kesim, %91,4 ekran-gövde oranı, Panda Glass koruması İşlemci: Mali-G57 MC2 GPU'lu sekiz çekirdekli Dimensity 6020 SoC.

Mali-G57 MC2 GPU'lu sekiz çekirdekli Dimensity 6020 SoC. RAM: 12 GB LPDDR4x RAM

12 GB LPDDR4x RAM Depolama: 256 GB ve 512 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası

256 GB ve 512 GB UFS2.2 dahili depolama, microSD kart yuvası Arka Kamera: 50 MP birincil kamera, (Samsung ISOCELL JN1), f/1,8 diyafram açıklığı, 77 derece FOV, 2 MP derinlik sensörü (Omnivision OV02B1), f/2,4 diyafram açıklığı

50 MP birincil kamera, (Samsung ISOCELL JN1), f/1,8 diyafram açıklığı, 77 derece FOV, 2 MP derinlik sensörü (Omnivision OV02B1), f/2,4 diyafram açıklığı Ön Kamera: 8MP, f/2.0 diyafram açıklığı

8MP, f/2.0 diyafram açıklığı Pil: 33 W SUPERVOOC şarj estekli 5.000 mAh batarya

33 W SUPERVOOC şarj estekli 5.000 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3.

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 5G, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.3. Renk: Parlayan Yeşil ve Gizemli Siyah ve Buz Kristali Moru

Oppo A79 5G piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı 5 gün önce eklendi

Oppo A2 5G'nin fiyatı

Hindistan'da yakın zamanda satışa sunulan Oppo A79'un farklı isimli versiyonu olan telefonun asıl dikkat çekici tarafı ise fiyatı. 256 GB depolama sahip versiyonu 232 dolar, 512 GB depolamaya sahip versiyonu ise 246 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

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12 GB RAM ve 512 GB depolamalı Oppo A2 5G tanıtıldı