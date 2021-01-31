12 GB VRAMli RX 6700 XT ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Nispeten uygun fiyatlı kart bekleyenlerin gözü AMD’nin RX 6800’ün altına konumlandıracağı modellerde. Firma yeni kartın logosunu hazırlamış.

İlginizi Çekebilir

AMD/Nvidia: Stok sıkıntısı yakında çözülecek

AMD Radeon RX 6700 XT

Nvidia’nın RTX 3070’ten daha yüksek VRAM’li RTX 3060 hamlesinin ardından gözler AMD’ye çevrildi. Firma orta segmentte de belleği bol tutacağa benziyor. Gelen habere göre Navi 22 XT GPU’su üzerinde yükselecek RX 6700 XT 12 GB VRAM’le desteklenecek.

2560 işlem birimi taşıması beklenen yonganın VRAM ünitesi ile 192-bitlik arayüz üzerinden iletişim kuracağı tahmin ediliyor. AMD’nin iş ortaklarına 2 farklı Navi 22 XT teklif ettiği belirtilirken yongalardan birisinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellere yönelik geliştirildiği aktarılmış.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor"

AMD’nin 1440p seviyesine yönelik geliştirdiği yeni çözümünün fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz paylaşılmış değil. Buna karşın daha önceden ortaya çıkan sızıntılarda göre önümüzdeki mart ayına işaret edilmişti.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-teased-with-12gb-gddr6-memory

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.