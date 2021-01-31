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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    12 GB VRAMli RX 6700 XT ortaya çıktı

    Stoklarda bulunamayan üst segment AMD kartların ardından orta seviye modeller de ufukta görüldü. AMD gelen habere göre yüksek VRAM’li bir çözüm üzerinde çalışıyor.
    1 sa.
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    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    12 GB VRAMli RX 6700 XT ortaya çıktı
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    Nispeten uygun fiyatlı kart bekleyenlerin gözü AMD’nin RX 6800’ün altına konumlandıracağı modellerde. Firma yeni kartın logosunu hazırlamış.

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    AMD Radeon RX 6700 XT

    Nvidia’nın RTX 3070’ten daha yüksek VRAM’li RTX 3060 hamlesinin ardından gözler AMD’ye çevrildi. Firma orta segmentte de belleği bol tutacağa benziyor. Gelen habere göre Navi 22 XT GPU’su üzerinde yükselecek RX 6700 XT 12 GB VRAM’le desteklenecek.

    2560 işlem birimi taşıması beklenen yonganın VRAM ünitesi ile 192-bitlik arayüz üzerinden iletişim kuracağı tahmin ediliyor. AMD’nin iş ortaklarına 2 farklı Navi 22 XT teklif ettiği belirtilirken yongalardan birisinin fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellere yönelik geliştirildiği aktarılmış.

    12 GB VRAMli RX 6700 XT ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Ekran kartı fiyatları daha da yükselebilir: Bellek fiyatları yükseliyor"

    AMD’nin 1440p seviyesine yönelik geliştirdiği yeni çözümünün fiyat ve çıkış tarihi bilgisi henüz paylaşılmış değil. Buna karşın daha önceden ortaya çıkan sızıntılarda göre önümüzdeki mart ayına işaret edilmişti.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6700-xt-teased-with-12gb-gddr6-memory Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    13 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 19 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Performansı 3070 seviyesinde olsa düşünürdüm ama çok kırpmışlar, 3060'a bile zor rakip olacak gibi duruyor. Ama fiyat cazip olursa orta seviyede iş yapar.
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    halilahmad.com (Halil AHMAD) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
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