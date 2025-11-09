Giriş
    BİM marketler GeForce RTX 5070 ekran kartlı oyun bilgisayarı satacak

    12 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait Tulpar T6 V3.4.1 ve Abra A5 V20.6.1 oyuncu dizüstü ve Tulpar TD3 V1.1.2.3 oyuncu kasası yer alıyor. 

    12 Kasım BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda oyuncu sistemi kurmak isteyenler için hem dizüstü formatında hem de toplama kasa formatında üst seviye konfigürasyonlar bulmak mümkün olacak. 

    12 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

    12 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyun bilgisayarları yer alıyor. Monster Tulpar T6 V3.4.1 oyuncu dizüstü modelinde 16 inçlik Full HD+ ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, Nvidia GeForce RTX 5070 ekran kartı, 16GB DDR5, 1TB depolama, Windows 11 Home özellikleri 69990TL fiyat etiketi ile sunuluyor. 

    Monster Abra A5 V20.6.1 oyuncu dizüstü bilgisayarında 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i7-13620H işlemci, GeForce RTX 3050 ekran kartı, 16GB DDR4, 1TB depolama, Windows 11 Home özellikleri 39990TL olarak satılacak. 

    Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 oyuncu kasasında ise Ryzen 5 7500F işlemci, 16GB DDR5 RAM, 1TB kapasite, Radeon RX 9060 XT 16GB ekran kartı özellikleri 49990TL fiyat etiketine sahip. 

     
     

    pskpsk 18 saat önce

    s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...

