BİM marketler GeForce RTX 5070 ekran kartlı oyun bilgisayarı satacak

12 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
12 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyun bilgisayarları yer alıyor. Monster Tulpar T6 V3.4.1 oyuncu dizüstü modelinde 16 inçlik Full HD+ ekran, Intel Core i7-13700HX işlemci, Nvidia GeForce RTX 5070 ekran kartı, 16GB DDR5, 1TB depolama, Windows 11 Home özellikleri 69990TL fiyat etiketi ile sunuluyor.
Monster Abra A5 V20.6.1 oyuncu dizüstü bilgisayarında 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i7-13620H işlemci, GeForce RTX 3050 ekran kartı, 16GB DDR4, 1TB depolama, Windows 11 Home özellikleri 39990TL olarak satılacak.
Monster Tulpar TD3 V1.1.2.3 oyuncu kasasında ise Ryzen 5 7500F işlemci, 16GB DDR5 RAM, 1TB kapasite, Radeon RX 9060 XT 16GB ekran kartı özellikleri 49990TL fiyat etiketine sahip.
