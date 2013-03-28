12 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen Fujifilm Finepix T550

Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ile tanıdığımız Fujifilm, kompakt fotoğraf makinesi modellerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Fujifilm tarafından yakın bir zaman içerisinde duyurulan yeni kompakt fotoğraf makinesi T550, firmanın genel amaçlı güncel fotoğraf makinelerinden olma özelliğini taşıyor. Teknik olarak 1/2.3" 16MP CCD sensöre, 12 kat optik (24 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 24-288mm Fujinon lense, 2.7" 240 nokta LCD ekrana, maksimum ISO 3200 oranına, 720p 30fps video çekim kapasitesine ve çeşitli yaratıcı filtre seçeneklerine sahip.

99.4x57x25.8 mm boyutlara ve 141 gram ağırlığa sahip olan T550, optik görüntü sabitleme teknolojisi ile keskin fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor ve saniyede 3 kare seri fotoğraf çekebiliyor. Beraberinde gelen Lityum-iyon NP-45A batarya ile 200 fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabilen model, USB2.0 bağlantı seçeneğine sahip.

Fujifilm tarafından geliştirilen Finepix T550 160$ fiyat etiketi ve üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.





http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/t/finepix_t550/specifications/