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12 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen Fujifilm Finepix T550

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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12 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen Fujifilm Finepix T550
Ürettiği başarılı fotoğraf makineleri ile tanıdığımız Fujifilm, kompakt fotoğraf makinesi modellerine yenilerini eklemeye devam ediyor.
Fujifilm tarafından yakın bir zaman içerisinde duyurulan yeni kompakt fotoğraf makinesi T550, firmanın genel amaçlı güncel fotoğraf makinelerinden olma özelliğini taşıyor. Teknik olarak 1/2.3" 16MP CCD sensöre, 12 kat optik (24 kat dijital) yakınlaştırma sağlayabilen 24-288mm Fujinon lense, 2.7" 240 nokta LCD ekrana, maksimum ISO 3200 oranına, 720p 30fps video çekim kapasitesine ve çeşitli yaratıcı filtre seçeneklerine sahip.
12 kat optik yakınlaştırma sağlayabilen Fujifilm Finepix T550
99.4x57x25.8 mm boyutlara ve 141 gram ağırlığa sahip olan T550, optik görüntü sabitleme teknolojisi ile keskin fotoğraflar çekilmesine yardımcı oluyor ve saniyede 3 kare seri fotoğraf çekebiliyor. Beraberinde gelen Lityum-iyon NP-45A batarya ile 200 fotoğraf çekilmesine imkan sağlayabilen model, USB2.0 bağlantı seçeneğine sahip.
Fujifilm tarafından geliştirilen Finepix T550 160$ fiyat etiketi ve üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulmuş durumda.


http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/t/finepix_t550/specifications/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
MIKROP DOGAN
1/2.3 16MP CCD bitmediler şu sensöre megapiksel dayamaktan

dogan kardeşim ne koyacaklar peki bu makinaya koyabileceğin bi sensör var mı? afs-c mi koysunlar bu makinaya senin eleştirdiğin cihaz kompakt pro değil :) ne çok şey istiyor bizim insanımız yavv. küçücük cihaza afs-c koydur sen doğan sonra al da .... yap o makinaya :):)
2 Yanıt Yanıtla
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ozturert 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MIKROP DOGAN

1/2.3 16MP CCD bitmediler şu sensöre megapiksel dayamaktan


dogan kardeşim ne koyacaklar peki bu makinaya koyabileceğin bi sensör var mı? afs-c mi koysunlar bu makinaya senin eleştirdiğin cihaz kompakt pro değil :) ne çok şey istiyor bizim insanımız yavv. küçücük cihaza afs-c koydur sen doğan sonra al da .... yap o makinaya :):)

AFS-C ne?
10-12MP yeter de artar. 16MP bildiğin çöp.
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MIKROP DOGAN 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

MIKROP DOGAN

1/2.3 16MP CCD bitmediler şu sensöre megapiksel dayamaktan


dogan kardeşim ne koyacaklar peki bu makinaya koyabileceğin bi sensör var mı? afs-c mi koysunlar bu makinaya senin eleştirdiğin cihaz kompakt pro değil :) ne çok şey istiyor bizim insanımız yavv. küçücük cihaza afs-c koydur sen doğan sonra al da .... yap o makinaya :):)

bak arkadaşım sensöre lafımız yok fakat bu sensöre 14-16-18 gibi rakam yazıp yalandan büyütme ile sağlamalarına karşıyım ben

bilgili arkadaşlar bilir benim deyimimle 2çeyrek sönsörün derçek çzöünürlüğü 9.7-9.8 megapikseldir.
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MIKROP DOGAN 6 yıl
1/2.3" 16MP CCD
bitmediler şu sensöre megapiksel dayamaktan
1 Yanıt Yanıtla
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gentleman_ 6 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

1/2.3" 16MP CCD

bitmediler şu sensöre megapiksel dayamaktan

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