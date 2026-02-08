A101 marketler akıllı hareketli ekran satacak

12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri
12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait hareketli akıllı ekran var. Daha önce dikey konsepti de satılan ekran 32 inçlik LED panelde Full HD çözünürlük sunuyor. 6GB RAM ve 128GB depolaması olan ekranda Android 13 işletim sistemi kullanılmış.
USB ve HDMI bağlantıları ile monitör olarak da kullanabildiğiniz ekranda 2 adet 5W hoparlör yer alıyor. 6 saate yakın kullanım süresi sunan ürün tekerlekleri ile istenen yere götürülebiliyor. Onvo hareketli akıllı ekranın fiyatı 29999TL olarak belirlenmiş.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: