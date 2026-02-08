A101 marketler akıllı hareketli ekran satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketlerin gelecek hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı ekranlara kablosuz etiket yazıcıdan kablosuz hoparlörlere ve elektrikli bisikletlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait hareketli akıllı ekran var. Daha önce dikey konsepti de satılan ekran 32 inçlik LED panelde Full HD çözünürlük sunuyor. 6GB RAM ve 128GB depolaması olan ekranda Android 13 işletim sistemi kullanılmış.

5 Şubat A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

USB ve HDMI bağlantıları ile monitör olarak da kullanabildiğiniz ekranda 2 adet 5W hoparlör yer alıyor. 6 saate yakın kullanım süresi sunan ürün tekerlekleri ile istenen yere götürülebiliyor. Onvo hareketli akıllı ekranın fiyatı 29999TL olarak belirlenmiş.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: