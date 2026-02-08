Giriş
    A101 marketler akıllı hareketli ekran satacak

    12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait hareketli akıllı ekran, kablosuz etiket yazıcı, Volta katlanabilir elektrikli bisiklet gibi ürünler yer alıyor.

    12 Şubat A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin gelecek hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı ekranlara kablosuz etiket yazıcıdan kablosuz hoparlörlere ve elektrikli bisikletlere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri

    12 Şubat A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Onvo markasına ait hareketli akıllı ekran var. Daha önce dikey konsepti de satılan ekran 32 inçlik LED panelde Full HD çözünürlük sunuyor. 6GB RAM ve 128GB depolaması olan ekranda Android 13 işletim sistemi kullanılmış.

    USB ve HDMI bağlantıları ile monitör olarak da kullanabildiğiniz ekranda 2 adet 5W hoparlör yer alıyor. 6 saate yakın kullanım süresi sunan ürün tekerlekleri ile istenen yere götürülebiliyor. Onvo hareketli akıllı ekranın fiyatı 29999TL olarak belirlenmiş.

