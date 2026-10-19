12 yıllık Intel işlemci yeniden tarih yazdı: Dünya rekoru kırıldı

12 yıllık rekor tarihe karıştı
Overclock dünyasında modern işlemcilerle yeni rekorlar kırılmaya devam ederken, bazı meraklılar eski donanımları sınırlarına kadar zorlamayı sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Luumi, Intel Core i5-4670K modelini sıvı nitrojen kullanarak 6,3 GHz frekansına çıkardı. Luumi'nin sistemi Cinebench R11.5 testinde 10,8 puan elde etti.
Böylece işlemci, yaklaşık 12 yıldır korunan dünya rekorunu geride bıraktı. Önceki rekor, Strat tarafından 6,2 GHz hızında elde edilen 10,76 cb sonucuna aitti. Aynı işlemciyle daha önce 10,5 puanın üzerine çıkan başka hız aşırtma denemeleri de yapılmıştı. Frekans tarafında ise Core i5-4670K'nın 2013 yılında 7 GHz'in üzerine çıkarıldığı biliniyor.
Dolayısıyla yeni başarının önemi, doğrudan en yüksek frekans değerinden ziyade Cinebench R11.5 performans rekorunda yatıyor. Kaçıranlar için Intel Core i5-4670K, dördüncü nesil Core ailesinin Haswell mimarisini kullanan orta segment modellerinden biriydi. 22nm üretim sürecinden çıkan işlemci, 4 çekirdek ve 4 iş parçacığı, 6 MB önbellek ve 3,4 GHz temel saat hızı sunuyordu. Boost frekansı ise 3,8 GHz seviyesindeydi.
Luumi'nin kullandığı sistemde ASRock Z97 OC Formula anakart, 2.708 MT/s hızında çalışan 4GB XPG DDR3 bellek ve Corsair AX1600W güç kaynağı yer aldı. İşlemcinin 6,3 GHz seviyesine çıkarılmasında ise sıvı nitrojen soğutma kullanıldı. Bu rekor, Core i5-4670K'nın modern işlemcilerle rekabet ettiği anlamına gelmiyor. Ancak 12 yıl önce piyasaya çıkan bir işlemcinin hız aşırtma topluluğunda hâlâ merak uyandırdığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: