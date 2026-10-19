12 yıllık Intel işlemci yeniden tarih yazdı: Dünya rekoru kırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör 2013 yılında piyasaya çıkan Intel Core i5-4670K, aradan geçen 12 yılın ardından yepyeni bir rekora imza attı. Günümüz işlemcileriyle kıyaslandığında oldukça eski kalan Haswell mimarili işlemci, bir hız aşırtma çalışmasıyla Cinebench R11.5 üzerinde dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

12 yıllık rekor tarihe karıştı

Overclock dünyasında modern işlemcilerle yeni rekorlar kırılmaya devam ederken, bazı meraklılar eski donanımları sınırlarına kadar zorlamayı sürdürüyor. Bu isimlerden biri olan Luumi, Intel Core i5-4670K modelini sıvı nitrojen kullanarak 6,3 GHz frekansına çıkardı. Luumi'nin sistemi Cinebench R11.5 testinde 10,8 puan elde etti.

Böylece işlemci, yaklaşık 12 yıldır korunan dünya rekorunu geride bıraktı. Önceki rekor, Strat tarafından 6,2 GHz hızında elde edilen 10,76 cb sonucuna aitti. Aynı işlemciyle daha önce 10,5 puanın üzerine çıkan başka hız aşırtma denemeleri de yapılmıştı. Frekans tarafında ise Core i5-4670K'nın 2013 yılında 7 GHz'in üzerine çıkarıldığı biliniyor.

Dolayısıyla yeni başarının önemi, doğrudan en yüksek frekans değerinden ziyade Cinebench R11.5 performans rekorunda yatıyor. Kaçıranlar için Intel Core i5-4670K, dördüncü nesil Core ailesinin Haswell mimarisini kullanan orta segment modellerinden biriydi. 22nm üretim sürecinden çıkan işlemci, 4 çekirdek ve 4 iş parçacığı, 6 MB önbellek ve 3,4 GHz temel saat hızı sunuyordu. Boost frekansı ise 3,8 GHz seviyesindeydi.

Intel Crescent Island tanıtıldı: 1,3 petaflop ve 480 GB bellek 6 gün önce eklendi

Luumi'nin kullandığı sistemde ASRock Z97 OC Formula anakart, 2.708 MT/s hızında çalışan 4GB XPG DDR3 bellek ve Corsair AX1600W güç kaynağı yer aldı. İşlemcinin 6,3 GHz seviyesine çıkarılmasında ise sıvı nitrojen soğutma kullanıldı. Bu rekor, Core i5-4670K'nın modern işlemcilerle rekabet ettiği anlamına gelmiyor. Ancak 12 yıl önce piyasaya çıkan bir işlemcinin hız aşırtma topluluğunda hâlâ merak uyandırdığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

12 yıllık Intel işlemci yeniden tarih yazdı: Dünya rekoru kırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: