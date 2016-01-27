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120 Dolara kendi BB-8 robotunuzu yapmak ister misiniz?

17 yaşındaki Angelo Casimiro isimli bir genç Star Wars'da gördüğü BB-8 robotuna sahip olmak istemiş ve işe koyulmuş. Casimiro bununla birlikte diğer sevenlere de robotun nasıl yapılacağını gösteriyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
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20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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120 Dolara kendi BB-8 robotunuzu yapmak ister misiniz?
 
Geçtiğimiz yıllarda filmlerde sık sık gördüğümüz robotlar bugün gerçek hayatta da karşımıza çıkmaya başlıyor. Özellikle üretim bantlarında çalışabilen robotlar biz farkına varmasak da yeni bir sanayi devrimini başlatmış olabilir, ancak işin bir de diğer yüzü var.

Star Wars filmini izleyenler hatırlayacaktır BB-8 isimli sevimli bir robot macera boyunca ana karakterlerimize eşlik ediyor. Oldukça sıcakkanlı ve yardımsever olan bu robot filmi izleyen bir genç beyni harekete geçirmeyi de başarmış. 17 yaşındaki Angelo Casimiro sömestr tatilini kendine bir BB-8 yapmak için harcamayı tercih etmiş.
Casimiro robot için toplamda 120$'lık kabul edilebilir bir harcama yapmış. Bunun karşılığında aldığı sonuca ise bir öğrenci için oldukça başarılı. iPhone üzerinden kontrol edilebilen robotun içerisinde Arduino tercih edilmiş. Her ne kadar yapımı biraz ilgi gerektiriyor gibi gözükse de boş vakti olan veya hobi arayan teknoloji severler Casimiro'nun talimatlarını takip ederek kendi robotlarını yapabilirler.
İlk versiyonda bir kaç hatanın bulunduğunu söyleyen genç gelecek versiyonda bu hataların düzeltileceğinin de müjdesini veriyor. İkinci versiyonda ayrıca Rasperry Pi kullanılacağı da belirtilmiş. Aşağıda yer alan videodan Casimiro'nun kendi BB-8'ini nasıl hazırladığını izleyebilirsiniz.

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HatimİndirenSteveJOBS 3 yıl en beğenilen
Bizim 17 yaşındaki gençler de kız mesleğin önünde ellerinde sigara-tesbih ile kız kessinler keko keko
Bu arkadaşı yürekten tebrik ediyorum
Bizim 17 yaşındaki gençler de kız mesleğin önünde ellerinde sigara-tesbih ile kız kessinler keko kekoBu arkadaşı yürekten tebrik ediyorum
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2 Yanıt Yanıtla +11
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HatimİndirenSteveJOBS 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr

HatimİndirenSteveJOBS

Bizim 17 yaşındaki gençler de kız mesleğin önünde ellerinde sigara-tesbih ile kız kessinler keko keko
Bu arkadaşı yürekten tebrik ediyorum


Hayırdır sen ne yapıyorsun acaba stiv kardeş ? Geceni gündüzünü forum nickleri arayarak harcamıyorsundur herhalde ?

Birtanesi de gelmiş.
Biyturs_OnSrHatimİndirenSteveJOBSBizim 17 yaşındaki gençler de kız mesleğin önünde ellerinde sigara-tesbih i...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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sinmeister 3 yıl
Hayır.
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1 Avatar
joyberk 3 yıl
ya o da bişey mi, bizim kastamonulu oğlan benzinsiz çalışan araba yapmış
ensonhaber.com/...
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KARACABEYY 3 yıl
gerçekten helal olsun 17 yaşındaki genç arkadaşa.
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mbdyed 3 yıl
Gerçekten helal olsun bu çocuk mühendis olmayacak da bizim barajı geçip özele giden çocuklarımız mı mühendis olacak
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mbdyed 3 yıl
Gerçekten helal olsun bu çocuk mühendis olmayacak da bizim barajı geçip özele giden çocuklarımız mı mühendis olacak
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Thenough 3 yıl
Tipik turk insanimiz iste. Cocugu tebrik etceginiz yere su yazdiklariniza bakin. Hic utanma denen birsey kalmamis. Buraninda suyu cikmis artik
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alemburda34 3 yıl
Yanlız aile nasılda yardım etmiş birde Rexona ve deniz topuyla robot yapılacak deseler gülerdim. Çocuk harbi yapmış.
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kadirirdem 3 yıl
hayır istemiyorum...
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Reverans! 3 yıl
Helal olsun 17 yasında bir gencin bu zekası için
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Patren 3 yıl
dolaşmıcaksa yerinde sabit kalıyorsa almaya ne gerek var
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Umutcan 3 yıl
Türkiye şartlarında 120 dolara maledemezsiniz o yüzden uğraşılmaz. Burada bulunamayan malzemeleri uluslararası kargo ile tek tek almak maliyetli olacaktır.
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enemywalker 3 yıl
Elektronık kartaların hepsi orjinal.Çinden daha ucuza alınır.
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X@ndeR 3 yıl
Star Wars ile ilgili şeyler görmekten daral geldi artık.
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DeepMind 3 yıl
GÃ¼zelmiÅŸ bitirme projesi olarak yapÄ±labilir.
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