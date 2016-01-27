120 Dolara kendi BB-8 robotunuzu yapmak ister misiniz?

Geçtiğimiz yıllarda filmlerde sık sık gördüğümüz robotlar bugün gerçek hayatta da karşımıza çıkmaya başlıyor. Özellikle üretim bantlarında çalışabilen robotlar biz farkına varmasak da yeni bir sanayi devrimini başlatmış olabilir, ancak işin bir de diğer yüzü var.

Star Wars filmini izleyenler hatırlayacaktır BB-8 isimli sevimli bir robot macera boyunca ana karakterlerimize eşlik ediyor. Oldukça sıcakkanlı ve yardımsever olan bu robot filmi izleyen bir genç beyni harekete geçirmeyi de başarmış. 17 yaşındaki Angelo Casimiro sömestr tatilini kendine bir BB-8 yapmak için harcamayı tercih etmiş.

Casimiro robot için toplamda 120$'lık kabul edilebilir bir harcama yapmış. Bunun karşılığında aldığı sonuca ise bir öğrenci için oldukça başarılı. iPhone üzerinden kontrol edilebilen robotun içerisinde Arduino tercih edilmiş. Her ne kadar yapımı biraz ilgi gerektiriyor gibi gözükse de boş vakti olan veya hobi arayan teknoloji severler Casimiro'nun talimatlarını takip ederek kendi robotlarını yapabilirler.

İlk versiyonda bir kaç hatanın bulunduğunu söyleyen genç gelecek versiyonda bu hataların düzeltileceğinin de müjdesini veriyor. İkinci versiyonda ayrıca Rasperry Pi kullanılacağı da belirtilmiş. Aşağıda yer alan videodan Casimiro'nun kendi BB-8'ini nasıl hazırladığını izleyebilirsiniz.