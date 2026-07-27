Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    120 araçlık destansı Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır

    Fransız otomobil tutkunu Henri Fradet, 40 yılda topladığı 120’den fazla el değmemiş Citroen modeliyle kurduğu CitroMuseum’da marka tarihini ve hiç bilinmeyen konseptleri gün yüzüne çıkarıyor.

    120 araçlık Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır Tam Boyutta Gör
    Fransa’nın güneyindeki Castellane kasabasında yer alan CitroMuseum, Paris’teki resmi markaya ait Citroen Conservatoire müzesine adeta meydan okuyor. Fransız otomobil sevdalısı Henri Fradet’nin 40 yıl boyunca büyük bir titizlikle topladığı 120’den fazla savaş sonrası Citroen modeli, el değmemiş orijinallikleri ve sıra dışı hikayeleriyle otomotiv dünyasını büyülüyor.

    Restore edilmiş araçlar yerine orijinal ve çok düşük kilometreli örneklerin peşine düşen Fradet, müzesini üç ana bölüme ayırmış:

    • Traction Avant ve DS/ID ailesi
    • 2CV ve türevleri
    • 1970 - 1990 arası modern klasikler

    Öne çıkan ikonik modeller

    120 araçlık Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır Tam Boyutta Gör
    Müzede yer alan her bir aracın arkasında adeta bir zaman yolculuğu ve ilginç yaşam öyküleri yatıyor:
    • Citroen DS (1955 - Şasi No: 32): Dünyada kalan en eski seri üretim DS. 1955 yılında elle üretilen ilk 175 araçtan biri olan bu model, test aracı olarak bayide kullanıldıktan sonra özel bir müşteriye satılmış.
    • Citroen 2CV A (1954): Sadece 7.300 km'de olan bu araç, ilk sahibi tarafından yalnızca yaşlı bir akrabasını pazar gezilerine çıkarmak için alınmış. Kapı içlerindeki fabrikanın koruyucu kağıtları dahi henüz sökülmemiş.
    • Citroen M35 (1970): Wankel motora ve DS'in hidropnömatik süspansiyonuna sahip bu deneysel coupe modelinden dünyada sadece 267 adet üretildi.
    • Citroen GS Birotor (1974): Çift rotorlu Wankel motora sahip bu model, 1973 petrol krizine denk geldiği için başarısız oldu. Citroen, üretilen araçları geri satın alıp hurdaya çıkarmaya çalıştı. Fradet'deki örnek ise hayatta kalan nadir modellerden.
    • CX REGAMO Protokolü (1987): XM modelinde kullanılacak elektronik süspansiyon sistemlerini test etmek için üretilen ve sadece sadık müşterilere denetilen 12 prototipten biri.
    • Citroen AX (1995): Sadece 174 km'deki bu aracın ilk sahibi olan yaşlı kadın, debriyajına alışamadığı ve aracı sürekli stop ettirdiği için garaja çekip bir daha hiç kullanmamış.

    Zamanın durduğu müze

    120 araçlık Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır Tam Boyutta Gör
    Müze sadece otomobillerden oluşmuyor; Citroen’in Ar-Ge departmanına ait orijinal çizimler, eski bayi tabelaları ve kütüphane dolusu dönem dokümanı da sergileniyor.

    84 km’deki İspanya üretimi son 2CV6 CT, 41 km’deki hiç tescil edilmemiş GSA ve devlet elektrik şirketi (EDF) çalışanının 119.000 km boyunca kullandığı ilk elektrikli şehir araçlarından Saxo Electrique gibi nadide araçlar da koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında. Koleksiyonun göze çarpan üyelerini aşağıdaki fotoğraf galerisinde bulabilirsiniz:

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seres 3 en ucuz çatı kaplama malzemesi hangisidir spermler döllenme yeteneğini nerede kazanır en iyi biber gazı markaları renault teyp resetleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y31 5G
    vivo Y31 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum