120 araçlık destansı Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır

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Tam Boyutta Gör Fransa’nın güneyindeki Castellane kasabasında yer alan CitroMuseum, Paris’teki resmi markaya ait Citroen Conservatoire müzesine adeta meydan okuyor. Fransız otomobil sevdalısı Henri Fradet’nin 40 yıl boyunca büyük bir titizlikle topladığı 120’den fazla savaş sonrası Citroen modeli, el değmemiş orijinallikleri ve sıra dışı hikayeleriyle otomotiv dünyasını büyülüyor.

Restore edilmiş araçlar yerine orijinal ve çok düşük kilometreli örneklerin peşine düşen Fradet, müzesini üç ana bölüme ayırmış:

Traction Avant ve DS/ID ailesi

2CV ve türevleri

1970 - 1990 arası modern klasikler

Öne çıkan ikonik modeller

Tam Boyutta Gör Müzede yer alan her bir aracın arkasında adeta bir zaman yolculuğu ve ilginç yaşam öyküleri yatıyor:

Citroen DS (1955 - Şasi No: 32): Dünyada kalan en eski seri üretim DS. 1955 yılında elle üretilen ilk 175 araçtan biri olan bu model, test aracı olarak bayide kullanıldıktan sonra özel bir müşteriye satılmış.

Dünyada kalan en eski seri üretim DS. 1955 yılında elle üretilen ilk 175 araçtan biri olan bu model, test aracı olarak bayide kullanıldıktan sonra özel bir müşteriye satılmış. Citroen 2CV A (1954): Sadece 7.300 km'de olan bu araç, ilk sahibi tarafından yalnızca yaşlı bir akrabasını pazar gezilerine çıkarmak için alınmış. Kapı içlerindeki fabrikanın koruyucu kağıtları dahi henüz sökülmemiş.

Sadece 7.300 km'de olan bu araç, ilk sahibi tarafından yalnızca yaşlı bir akrabasını pazar gezilerine çıkarmak için alınmış. Kapı içlerindeki fabrikanın koruyucu kağıtları dahi henüz sökülmemiş. Citroen M35 (1970): Wankel motora ve DS'in hidropnömatik süspansiyonuna sahip bu deneysel coupe modelinden dünyada sadece 267 adet üretildi.

Wankel motora ve DS'in hidropnömatik süspansiyonuna sahip bu deneysel coupe modelinden dünyada sadece 267 adet üretildi. Citroen GS Birotor (1974): Çift rotorlu Wankel motora sahip bu model, 1973 petrol krizine denk geldiği için başarısız oldu. Citroen, üretilen araçları geri satın alıp hurdaya çıkarmaya çalıştı. Fradet'deki örnek ise hayatta kalan nadir modellerden.

Çift rotorlu Wankel motora sahip bu model, 1973 petrol krizine denk geldiği için başarısız oldu. Citroen, üretilen araçları geri satın alıp hurdaya çıkarmaya çalıştı. Fradet'deki örnek ise hayatta kalan nadir modellerden. CX REGAMO Protokolü (1987): XM modelinde kullanılacak elektronik süspansiyon sistemlerini test etmek için üretilen ve sadece sadık müşterilere denetilen 12 prototipten biri.

XM modelinde kullanılacak elektronik süspansiyon sistemlerini test etmek için üretilen ve sadece sadık müşterilere denetilen 12 prototipten biri. Citroen AX (1995): Sadece 174 km'deki bu aracın ilk sahibi olan yaşlı kadın, debriyajına alışamadığı ve aracı sürekli stop ettirdiği için garaja çekip bir daha hiç kullanmamış.

Zamanın durduğu müze

Tam Boyutta Gör Müze sadece otomobillerden oluşmuyor; Citroen’in Ar-Ge departmanına ait orijinal çizimler, eski bayi tabelaları ve kütüphane dolusu dönem dokümanı da sergileniyor.

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84 km’deki İspanya üretimi son 2CV6 CT, 41 km’deki hiç tescil edilmemiş GSA ve devlet elektrik şirketi (EDF) çalışanının 119.000 km boyunca kullandığı ilk elektrikli şehir araçlarından Saxo Electrique gibi nadide araçlar da koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında. Koleksiyonun göze çarpan üyelerini aşağıdaki fotoğraf galerisinde bulabilirsiniz:

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120 araçlık Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır

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