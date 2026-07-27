120 araçlık destansı Citroen koleksiyonu: Markanın kendi müzesiyle yarışır

Restore edilmiş araçlar yerine orijinal ve çok düşük kilometreli örneklerin peşine düşen Fradet, müzesini üç ana bölüme ayırmış:
- Traction Avant ve DS/ID ailesi
- 2CV ve türevleri
- 1970 - 1990 arası modern klasikler
Öne çıkan ikonik modeller
- Citroen DS (1955 - Şasi No: 32): Dünyada kalan en eski seri üretim DS. 1955 yılında elle üretilen ilk 175 araçtan biri olan bu model, test aracı olarak bayide kullanıldıktan sonra özel bir müşteriye satılmış.
- Citroen 2CV A (1954): Sadece 7.300 km'de olan bu araç, ilk sahibi tarafından yalnızca yaşlı bir akrabasını pazar gezilerine çıkarmak için alınmış. Kapı içlerindeki fabrikanın koruyucu kağıtları dahi henüz sökülmemiş.
- Citroen M35 (1970): Wankel motora ve DS'in hidropnömatik süspansiyonuna sahip bu deneysel coupe modelinden dünyada sadece 267 adet üretildi.
- Citroen GS Birotor (1974): Çift rotorlu Wankel motora sahip bu model, 1973 petrol krizine denk geldiği için başarısız oldu. Citroen, üretilen araçları geri satın alıp hurdaya çıkarmaya çalıştı. Fradet'deki örnek ise hayatta kalan nadir modellerden.
- CX REGAMO Protokolü (1987): XM modelinde kullanılacak elektronik süspansiyon sistemlerini test etmek için üretilen ve sadece sadık müşterilere denetilen 12 prototipten biri.
- Citroen AX (1995): Sadece 174 km'deki bu aracın ilk sahibi olan yaşlı kadın, debriyajına alışamadığı ve aracı sürekli stop ettirdiği için garaja çekip bir daha hiç kullanmamış.
Zamanın durduğu müze
84 km’deki İspanya üretimi son 2CV6 CT, 41 km’deki hiç tescil edilmemiş GSA ve devlet elektrik şirketi (EDF) çalışanının 119.000 km boyunca kullandığı ilk elektrikli şehir araçlarından Saxo Electrique gibi nadide araçlar da koleksiyonun dikkat çeken parçaları arasında. Koleksiyonun göze çarpan üyelerini aşağıdaki fotoğraf galerisinde bulabilirsiniz:
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: