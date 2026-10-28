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    120 km menzilli klasik bobber görünümlü elektrikli motosiklet: Coopop Bobber

    Klasik bobber tasarımını elektrikli motorla buluşturan Coopop Bobber, hafifliği ve çıkarılabilir bataryalarıyla dikkat çekiyor. 120 km menzil sunan model, ulaşımda alternatif arayanları hedefliyor.

    120 km menzilli klasik bobber görünümlü elektrikli motosiklet Tam Boyutta Gör
    Güney Kore'de tasarlanan ve Avrupa pazarında satışa sunulan Coopop Bobber, klasik bobber motosikletlerin görünümünü kompakt elektrikli iki tekerlekli araçla bir araya getiriyor. Alüminyum boru şasisi, alçak oturma pozisyonu ve kalın gövde tasarımıyla öne çıkan model, özellikle şehir içi ulaşımda farklı bir tasarım arayan kullanıcılara hitap ediyor.

    Yalnızca 90 kg ağırlığındaki elektrikli motosiklet, 4 kW nominal güce sahip bir elektrik motoruyla geliyor. Motorun maksimum güç çıkışı 8 kW (10 beygir) olarak açıklanıyor. Bununla birlikte modelin azami hızı, Avrupa'daki L1e sınıfı kapsamında elektronik olarak 45 km/sa ile sınırlandırılmış durumda.

    Çıkarılabilir bataryalarla 120 km menzil

    Coopop Bobber, enerjisini 72 voltluk lityum iyon batarya sisteminden alıyor. LG hücrelerini kullanan sistem, her biri 25 Ah kapasiteye sahip iki çıkarılabilir bataryadan oluşuyor. Toplam 50 Ah kapasite sunan bataryaların enerji kapasitesi 3,6 kWh seviyesinde.

    Üretici, motosikletin tek şarjla 120 kilometreye kadar menzil sunabildiğini belirtiyor. Gerçek kullanımda elde edilecek mesafe ise sürüş tarzı, yol koşulları, hava sıcaklığı ve taşınan yük gibi etkenlere göre değişim gösterebilir. Ancak bu menzil, şehir için kullanım için gayet yeterli.

    Bataryaların çıkarılabilir olması, motosikleti park ettiği yerde şarj imkanı bulunmayan kullanıcılar için de kolaylık sağlıyor. Eğer çift batarya tedarik edilebilirse şarj ve bekleme derdi de tamamen ortadan kalkabiliyor. Öte yandan Standart 230 voltluk ev prizinden şarj edilebilen bataryaların tamamen dolması yaklaşık 5 saat sürüyor. Şarj işlemi 10 amper üzerinden gerçekleştiriliyor.

    120 km menzilli klasik bobber görünümlü elektrikli motosiklet Tam Boyutta Gör

    Coopop Bobber, şehir içi kullanıma yönelik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Modelde hidrolik disk frenler, tam süspansiyon sistemi ve LED aydınlatmalar bulunuyor. Yuvarlak borulardan oluşan alüminyum şasi üzerine inşa edilen motosiklet, iki kişinin kullanabileceği şekilde tasarlanmış.

    Standart donanımlar arasında yolcunun ayak dayama yerleri ve telefon gibi cihazları şarj etmek için bir USB bağlantı noktası da yer alıyor. Ayrıca geri vites özelliği de bulunuyor. Sürücüler, Eco ve Sport olmak üzere iki sürüş modu arasında seçim yapabiliyor. Eco modu enerji tüketimini azaltmaya odaklanırken Sport modu mevcut gücü daha fazla kullanmaya imkan tanıyor. Bataryalar dahil 90 kg ağırlığındaki Coopop Bobber, toplam 160 kg taşıma kapasitesine sahip.

    Coopop Bobber fiyatı ne kadar?

    120 km menzilli klasik bobber görünümlü elektrikli motosiklet Tam Boyutta Gör

    Coopop Bobber, Avrupa'da 4.490 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Özgün tasarımı dikkate alındığında çok pahalı sayılmaz ancak daha uygun alternatif elektrikli mopedlerin olduğunu da belirtelim. Bu fiyat bandında elektrikli bisikletlerin de satıldığı düşünüldüğünde model, Avrupa’da ilgi çekebilir.

    Markanın diğer modelleri arasında aynı fiyatla satılan ve scrambler tasarımını benimseyen Coopop Scrambler da bulunuyor. Daha kompakt bir alternatif olan Coopop Rugged GS 2.190 euro, elektrikli fatbike modeli Coopop SG ise 2.990 euro fiyatla listeleniyor.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 4 gün önce

    tuhaf

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