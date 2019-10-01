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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri

    Bu yazımızda bütçesi düşük oyunseverlerin hangi ekran kartı modellerini alması gerektiğini açıklıyoruz. Ekran kartı için 500 TL üzerinde ve 1250 TL altında bütçeniz varsa bu makale size göre.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    7,4b
    1
    20
    Ekran Kartı
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Günümüzde bilgisayar toplamak isteyenlerin büyük çoğunluğunun ekran kartına ayırdığı bütçe 1250 TL altında oluyor. Bu bütçeye alınabilecek ekran kartı modellerinden beklentinizi düşük tutmanız gerekiyor. Çünkü en yeni oyunları en yüksek grafik ayarlarında, 1080p çözünürlüğünde, 60 fps ile oynamanız mümkün değil. Ancak daha düşük grafik ayarları ve daha düşük fps ile oynayabilirsiniz.

    Asus Arez PH Radeon RX550 2GB – 480 TL

    Eğer bütçeniz oldukça düşükse ancak oyun oynamak istiyorsanız alacağınız en ucuz ekran kartı, RX550 olmalı. Bu AMD ekran kartı ile düşük ayarlarda, 1080p çözünürlükte, 40 fps civarında The Wicher 3, Fallout 4 ve GTA V oynayabilirsiniz. CS GO, Rocket League, FIFA 20, Rainbow Six Siege gibi oyunlarda daha yüksek fps alabilirsiniz.

    Ürün linki

    1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri

    Sapphire Pulse AMD Radeon RX570 8GB – 900 TL

    Eğer bütçenize uyuyorsa RX550 yerine RX570 almak daha güzel bir seçim olacak. Günümüz oyunlarını ve önümüzdeki sene çıkacak oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. 1080p ulta ayarlarda Battlefield V, Forza Horizon 4, PUBG, The Witcher 3, Shadow of the Tomb Raider ve Assasin’s Creed Odyssey oynayabilirsiniz.

    Ürün linki

    1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri

    MSI NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX OCV1 4GB - 1150 TL

    Son önerimiz ise AMD yerine Nvidia ekran kartı isteyenlere özel olacak. Eğer AMD’ye karşı ön yargınız varsa ve ille de Nvidia ekran kartı istiyorsanız bu bütçeye GTX 1050Ti alabilirsiniz. Alacağınız performansın RX570’den üstün olmayacağını belirtmem gerek. Ayrıca overclock yapmayı düşünüyorsanız, bu model tek fanlı olduğu için pek mantıklı bir seçim olmayacak.

    Ürün linki

    1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri

     



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sliskelion 1 hf. en beğenilen
    Kafanız mı güzel RX 570 ile 1050ti arasında uçurum var.
    Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CWaRRioR 1 hf.
    Hepsiburada'da fiyat limiti koyup modele göre sıralayamayanlar için güzel bir rehber olmuş. 1350tl altı 1473tl altı gibi devam haberleri de merakla bekliyoruz.
    Yanıtla +11
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    IceRulez 1 hf.
    RX 570 den daha iyi bir seçenek yok şu anda. 1050 Tİ den fazlasıyla güçlü karttır. Artık 1050 ti alan pc konusundan bi haberdir bıraksın bence pc ile ilgilenmeyi.
    RX 570 den daha iyi bir seçenek yok şu anda. 1050 Tİ den fazlasıyla güçlü karttır. Artık 1050 ti alan pc konusundan bi haberdir bıraksın bence pc ile ilgilenmey...
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    1 Avatar
    Six Feet Under. 1 hf.
    Zamanında en üst seviye kartı (GTX 780) bu fiyata almıştım ben. Şimdi ofis bilgisayarı için giriş seviyesi ekran kartı alınıyor. Ekonomimiz maşallah cidden çag atlamış.
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    TheNewAtilla 1 hf.
    Bu fiyata rx 590 bulursunuz kampanyaydı yeni üyeydi derken..
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    DH Misafiri 1 hf.
    sentetik testlere göre karşılaştırmayın...!!! çoklugörevlerde ve grafik tasarımda eşsiz bir serilik ile hatasız çalışan NVIDIA kartlar, herzaman için performans ve verimlilik üzere üretilmişlerdir... amd ise ucuz ama sorunlu bir sistem alt yapısı ile hesaplı ama çöp sistem olmaktan daha ileri gidememiştir... tabii ki bunun için üzgünüm... piyasada daha fazla seçenek ile daha renkli sistemler toplamak çok daha iyi olabilirdi... ama amd' nin amerikan kökenli para stratejisi, işini severek yapanları değil, paraya tapanları bünyesinde toplamış bir kurumdur... çok üzgünüm... ama amd bu durumda cadı kazanı gibi kaynamaya devam edecek ne yazık ki... hem bilgisayar kasalarında, hemde ekonomide...
    not:(kış geliyor, odasında bilgisayar başında üşümek istemeyenler amd alsınlar... ve kasayı da bacaklarının arasında tutsunlar... (giyilebilir teknoloji) ??
    2 Yanıt Yanıtla
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    karakaya_o 1 hf. DH Misafiri
    Ya sen şaka misin ya hangi devirdeysen söyle biz gelelim
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    Ryzen 1 hf. DH Misafiri
    sen ne saçmalıyorsun gerizekalı aptal
    Yanıtla
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    Athlon 840 Kaveri 1 hf.
    1050ti ne ya dalga mı geçiyosunuz?
    Listede illa nvidia olsun diye eklenmiş. Çok saçma.
    Yanıtla +1
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    deoks 1 hf.
    Zamanında bu paraya pc diziliyordu. Hey gidi hey.
    Yanıtla +3
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    Suppordle 1 hf.
    Editör : Ama kafamız nası güzeeeel...
    Yanıtla +3
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    wolferto 1 hf.
    bu hep söylüyorum ama yine dayanamayıp söyleyeceğim 1050ti ın rakibi r9 380.1050 ti ı rx570 ile aynı cümle içinde kullanmak cinayet sebebi flan olsa gerek :)
    Yanıtla +2
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    estrofem 1 hf.
    Bir zamanlar AMD FX 8350, 8320 gibi işlemciler varken AMD uzun bir uykudaydı... Nasıl bilebilirdim ki birgün Ryzen (Zen) işlemciler geleceğini. Bilseydim i5 4690K almaz, Ryzen 2600 veya 3600 işlemcili sistem toplardım.
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    Mr. Jingles 1 hf.
    GTX 1050/1650 ve Ti versiyonları artık oyun kartı denemeyecek kadar zayıf kartlar.
    Bütçesi bu seviyelerde olan birinin yapabileceği en mantıklı tercih RX 580 almak olacaktır. Üstelik 1250’nin altına bulunabiliyor ve GTX 1060’tan daha iyi bir kart. RX 570 de GTX 1050 Ti’den daha iyi.
    Yanıtla +1
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    Panamalı Hasta 1 hf.
    yukko.com/...
    rx 580 1180 tl
    Yanıtla +4
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