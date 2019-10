1250 TL altına alınabilecek ekran kartı modelleri

Günümüzde bilgisayar toplamak isteyenlerin büyük çoğunluğunun ekran kartına ayırdığı bütçe 1250 TL altında oluyor. Bu bütçeye alınabilecek ekran kartı modellerinden beklentinizi düşük tutmanız gerekiyor. Çünkü en yeni oyunları en yüksek grafik ayarlarında, 1080p çözünürlüğünde, 60 fps ile oynamanız mümkün değil. Ancak daha düşük grafik ayarları ve daha düşük fps ile oynayabilirsiniz.

Asus Arez PH Radeon RX550 2GB – 480 TL

Eğer bütçeniz oldukça düşükse ancak oyun oynamak istiyorsanız alacağınız en ucuz ekran kartı, RX550 olmalı. Bu AMD ekran kartı ile düşük ayarlarda, 1080p çözünürlükte, 40 fps civarında The Wicher 3, Fallout 4 ve GTA V oynayabilirsiniz. CS GO, Rocket League, FIFA 20, Rainbow Six Siege gibi oyunlarda daha yüksek fps alabilirsiniz.

Ürün linki

Sapphire Pulse AMD Radeon RX570 8GB – 900 TL

Eğer bütçenize uyuyorsa RX550 yerine RX570 almak daha güzel bir seçim olacak. Günümüz oyunlarını ve önümüzdeki sene çıkacak oyunları rahatlıkla oynayabilirsiniz. 1080p ulta ayarlarda Battlefield V, Forza Horizon 4, PUBG, The Witcher 3, Shadow of the Tomb Raider ve Assasin’s Creed Odyssey oynayabilirsiniz.

Ürün linki

MSI NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX OCV1 4GB - 1150 TL

Son önerimiz ise AMD yerine Nvidia ekran kartı isteyenlere özel olacak. Eğer AMD’ye karşı ön yargınız varsa ve ille de Nvidia ekran kartı istiyorsanız bu bütçeye GTX 1050Ti alabilirsiniz. Alacağınız performansın RX570’den üstün olmayacağını belirtmem gerek. Ayrıca overclock yapmayı düşünüyorsanız, bu model tek fanlı olduğu için pek mantıklı bir seçim olmayacak.

Ürün linki