128GB dahili hafızaya sahip Apple iPad satışa sunuldu





Apple, geçen hafta resmen duyurduğu dördüncü nesil iPad tablet bilgisayarının 128GB dahili hafızaya sahip sürümünü bugün internet sitesinde satışa sundu. Daha önce erişilebilir olan en yüksek hafıza seçeneğinden iki kat daha fazla depolama alanı sunan yeni versiyon, firmaya yaklaşık 35$ ek masraf çıkartan bu donanımıyla birlikte 64GB'lık cihazdan 100$ daha pahalı bir satış etiketine sahip. Piyasadaki en yüksek kullanılabilir depolama hafızasını bünyesinde barındıran tabletin önümüzdeki haftalarda ABD dışındaki bölgelerde de satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

A6X işlemcisiyle iPad Mini'nin resmiyet kazandığı etkinlik sırasında sessiz sedasız gün yüzüne çıkan iPad 4'ün 16GB, 32GB ve 64GB'lık Wi-Fi destekli sürümleri sırasıyla 499$, 599$, 699$'dan alıcı buluyordu. Yeni eklenen 128GB'lık seçenek, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 799$'dan satılacak. Dağıtımı için 1-3 iş gününü kapsayan bir zaman dilimi belirlenen Wi-Fi versiyonunu 3-5 iş günü ve 929$ fiyat etiketiyle Wi-Fi + mobil iletişim teknolojisi desteğine sahip aygıt takip ediyor.





http://store.apple.com/us/buy/home/shop_ipad/family/ipad