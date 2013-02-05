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128GB dahili hafızaya sahip Apple iPad satışa sunuldu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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128GB dahili hafızaya sahip Apple iPad satışa sunuldu

Apple, geçen hafta resmen duyurduğu dördüncü nesil iPad tablet bilgisayarının 128GB dahili hafızaya sahip sürümünü bugün internet sitesinde satışa sundu. Daha önce erişilebilir olan en yüksek hafıza seçeneğinden iki kat daha fazla depolama alanı sunan yeni versiyon, firmaya yaklaşık 35$ ek masraf çıkartan bu donanımıyla birlikte 64GB'lık cihazdan 100$ daha pahalı bir satış etiketine sahip. Piyasadaki en yüksek kullanılabilir depolama hafızasını bünyesinde barındıran tabletin önümüzdeki haftalarda ABD dışındaki bölgelerde de satılmaya başlayacağı tahmin ediliyor. 
A6X işlemcisiyle iPad Mini'nin resmiyet kazandığı etkinlik sırasında sessiz sedasız gün yüzüne çıkan iPad 4'ün 16GB, 32GB ve 64GB'lık Wi-Fi destekli sürümleri sırasıyla 499$, 599$, 699$'dan alıcı buluyordu. Yeni eklenen 128GB'lık seçenek, siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 799$'dan satılacak. Dağıtımı için 1-3 iş gününü kapsayan bir zaman dilimi belirlenen Wi-Fi versiyonunu 3-5 iş günü ve 929$ fiyat etiketiyle Wi-Fi + mobil iletişim teknolojisi desteğine sahip aygıt takip ediyor. 


http://store.apple.com/us/buy/home/shop_ipad/family/ipad Yorum Yaz
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istanbul2007 6 yıl en beğenilen
lordrdley
3G linin fiyatı 1500 TL. Apple gelecek bu yaz nasıl olsa. Euro bazından soksa 1800-1900 TL arası değişecek. 300 TL için değer mi? Samsung un dandik tabletleri için değer.

haberi gectim 5 dk dır ne anlatmaya calıstıgını anlamaya çalışıyorum
lordrdley3G linin fiyatı 1500 TL. Apple gelecek bu yaz nasıl olsa. Euro bazından soksa 1800-1900 TL arası değişecek. 300 TL için değer mi? Sams...
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DH Misafiri 6 yıl
Cihazın çözünürlüğü ve buna rağmen performansı ortada. Performans dediğim oyun performansı. Yoksa geriye kalanı 300TL lik tabletlerde yapıyor. Ha 1sn sonra ha 2 sn sonra. Lafın kısası ister ANTUTU'ya bakın ister GLBENCHMARK skorlarına. 1399TL ye satılan 16gb lık Note 10.1 varken kimse 128gb lık bir Ipad 4 e pahalı diyemez. Telefonda S3 kullanıyorum ve son derece memnunum. Ancak iş tabletse sonuç IPAD 4 dür arkadaşlar. Cihazın ne olduğuna değil, onunla ne yapacağınıza bakın. Ayrıca, evet Apple donanımı dışardan alıyor. Ama onunla ne yaptığına bakmak daha doğru değil mi? Saygılar
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nightsoldier 6 yıl
Ben herhangı bır tablete olarak anlamıştım yorumunuzu...
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İbra Kadabra 6 yıl
Hayırlı olsun. Ulkemizde de insallah bu fiyata yakın rakamlardan alırız Apple Store geldiğinde.
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denostar 6 yıl
Berat249
Bu satis politikasidir diyorum. Yani zaten 2020 tenkolojisi var samsungun elinde ama agirdan satiyo niye yapmasin ki ? Bakiniz (s3) s2de 1 gb ram vardi s3tede neden ilerlemedi teknoloji eksikliginden mi ? Hayir cunku piyasasa 2 gb ramli tel yoktu ne zaman cikti o zaman hop note 2 sonuc ikisi toplam 50 milyon uzeri satti. Bu taklitcilik veya teknoloji yetersizligi degildir. Satis politikasidir.

Doğru, zaten Amerika pazarına satılan S3'lerin tamamı 2GB ramli bildiğim kadarıyla.
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pazilmazil 6 yıl
biz daha 16 gb alamadık bi dk inicek var
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Doanc4n 6 yıl
HANAKLIUA
O fiyata Tablet+PS3+TELEFON+PSP ALINIR !!!

Kafaya bak neyi hesaplıyo :D
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Amedra 6 yıl
Bende daha 64gb dolmadı neyime kullanacağım bunu. 128gb Zaten kullanırsam iCloud hesabımı iptal ederim. :)
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necros76 6 yıl
Aha ş****t
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What a Goal 6 yıl
Bu satis politikasidir diyorum. Yani zaten 2020 tenkolojisi var samsungun elinde ama agirdan satiyo niye yapmasin ki ? Bakiniz (s3) s2de 1 gb ram vardi s3tede neden ilerlemedi teknoloji eksikliginden mi ? Hayir cunku piyasasa 2 gb ramli tel yoktu ne zaman cikti o zaman hop note 2 sonuc ikisi toplam 50 milyon uzeri satti. Bu taklitcilik veya teknoloji yetersizligi degildir. Satis politikasidir.
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engurlu 6 yıl
ipad 4 wifi+4g 64gb

USA : 829$ --- 1460 TL
BILKOM : 1990 TL

128 gb lik 2000 tl olacak diye daha cok beklersiniz..
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vamp 6 yıl
Bu fiyata bu urun direk = çöp

Herhangi bir ultrabook veya baska bir windows8 dokunmatik tablet alinir ve bir guzel keyfe varilir. Yok ios tu yok uygulamaydi. X86 tabanli i5 islemci ile flashinda, oyununda, filminde, paylasim seceneklerininde dibine vurulur.
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What a Goal 6 yıl
Taklitçilikten anladiginiz bu mu ? 160 ppi'yi gecmedi diyo tabiki gecmez daha iyisi yoksa niye en iyi teknolojiyo bir anda versin yavas yavas verir ki uzun vadede satıs yapsin. Ne zaman ki retina cikar onun 1 tık onune gecer yine yavastan alir adamlar. Iphone patlamayi boyle yapti senelerce nokia ve samsung teknolojiyi yavastan satti iphone 2g cigir acti diyosunuzda samsung yapamaz miydi yapadi belkide yapti ama satmadi niye kotuyu satabilmek varken iyiyi bir anda tuketsin teknoloji ogrenmişsin ama satis politikasi ogrenememişsin. Hersey paraya bakar bu hayatta senin hayrina retina ekran yapmiyo hayrina yapsaydi abd merkez bankasindan daha cok keşi olan apple sanada verirdi biraz !
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spencermila 6 yıl What a Goal
Berat249

Taklitçilikten anladiginiz bu mu ? 160 ppi'yi gecmedi diyo tabiki gecmez daha iyisi yoksa niye en iyi teknolojiyo bir anda versin yavas yavas verir ki uzun vadede satıs yapsin. Ne zaman ki retina cikar onun 1 tık onune gecer yine yavastan alir adamlar. Iphone patlamayi boyle yapti senelerce nokia ve samsung teknolojiyi yavastan satti iphone 2g cigir acti diyosunuzda samsung yapamaz miydi yapadi belkide yapti ama satmadi niye kotuyu satabilmek varken iyiyi bir anda tuketsin teknoloji ogrenmişsin ama satis politikasi ogrenememişsin. Hersey paraya bakar bu hayatta senin hayrina retina ekran yapmiyo hayrina yapsaydi abd merkez bankasindan daha cok keşi olan apple sanada verirdi biraz !

siz olayı şuraya cekiyorsunuz türkiye araba ürettim diyor ama ic malzemeleri oradan buradan alınma nesi bize ait ozamam bu arabanın hemi applede böyle ondan bundan aldıgı parcalar ilemi satış yapacan bu devirde hddler bile ucuzlamışken neyin kafası apple hemi kendi izin verdiklerinin dışına cıkmak yasakmış ozaman nesi tablet sadece 128 gb yetermi ileriyi düşünenler icin yetmez ama para herşeyin önüne gecer .... şu devirde iyi bir kullanıcıya 300 gb hdler bile yetmiyor apple ipada üc beş flim atsak al sana 10 gb oldu zati kaliteli oyunlar bile 1 gb 500 mb yani 2 gb bile oyun var cıkar tek model sat 1500 den olsun bitsin.... şuan telefon üreten cogu firma üst düzey telefonlarda tek hafızaya sahip oda 32 yada 64 oluyor ama apple 16 gb 32 gb 64 gb 128 gb dört model dört fiat bu olmaz bu satıcı icin degil alıcı icin zor secim 16 gb alacam ama yetmez ise 32 alacam ama oda cok para vb der gider...
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Caferhan 6 yıl
Şu 16 gb kaldırlsın diyen arkadaş,
İpad klübündeki,16 gb sahiplerinin sayısina bir gözat istersen[>:]
forum.donanimhaber.com/...
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