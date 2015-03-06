12.9 inç ekran boyutuna sahip olacak iPad modelinin yıl sonunda çıkacağı iddia edildi

Uzun bir süredir Apple'ın iPhone da olduğu gibi iPad serisinde de büyük ekranlı farklı seçenekler sunacağı konuşuluyor. Hatta yeni modelin 12.9 inç ekrana sahip olacağı ve iPad Pro isimlendirmesiyle geleceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde de iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri de sızdırılmıştı.
Bir yandan iddialar devam ederken Apple'ın 9 martta yapacağı etkinlikte yeni akıllı saatini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak akıllı saat dışında yeni iPad Pro modelinin de tanıtılabileceği söylentiler arasındaydı. Bloomberg ise yayınladığı haberde iPad Pro'nun yılın son dönemlerinde çıkış yapacağını iddia etti. Ekran panellerinin temin edilmesinde problem yaşandığı bu sebeple iPad Pro'nun tanıtımının ertelendiği söylendi.
Apple'ın 9 Martta yapacağı etkinlikte Apple Watch dışında başka ürünler tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu.
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Ben bir İpad kullanıcısıyım. Çünkü vaat ettiği özellikleri hakkıyla veren bir alettir. Ama fazlasını beklediğinizde fiyatına da oranla sizi üzebilir. Örneğin arabellek işkencedir. Depolama işkence ve pahalıdır. Sözde en hızlı SSD'yi kullanıyor ama bir farkı yok yeni nesil Android çiplerden. Markalaşmış olmasının etkisi ile pahalılılıkta ısrar ediyor Apple. Bir arşivi bu aygıta atmak istersiniz ama dosyalamanıza izin vermez öyle açık dağınık şekilde İtunes ile atmak zorunda kalırsınız. Yani dosya yöneticisine hiçbir şekilde tahammülü yok Apple'ın. Film, video ve müzik içeriğini altyapı ile paralı sunduğu için platforma hiç ama hiç taviz vermez. O yüzden bu şekilde arşivci çokluortam kullanıcısı iseniz İOS aygıtlarından uzak durmanız gerekmektedir.
O zaman yanlış biliyorsun.