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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

12.9 inç ekran boyutuna sahip olacak iPad modelinin yıl sonunda çıkacağı iddia edildi

4 yıl
2,4b
1
30
iPad
Oğuz Avcı
Editör
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12.9 inç ekran boyutuna sahip olacak iPad modelinin yıl sonunda çıkacağı iddia edildi

Uzun bir süredir Apple'ın iPhone da olduğu gibi iPad serisinde de büyük ekranlı farklı seçenekler sunacağı konuşuluyor. Hatta yeni modelin 12.9 inç ekrana sahip olacağı ve iPad Pro isimlendirmesiyle geleceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde de iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri de sızdırılmıştı.

Bir yandan iddialar devam ederken Apple'ın 9 martta yapacağı etkinlikte yeni akıllı saatini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak akıllı saat dışında yeni iPad Pro modelinin de tanıtılabileceği söylentiler arasındaydı. Bloomberg ise yayınladığı haberde iPad Pro'nun yılın son dönemlerinde çıkış yapacağını iddia etti. Ekran panellerinin temin edilmesinde problem yaşandığı bu sebeple iPad Pro'nun tanıtımının ertelendiği söylendi.

Apple'ın 9 Martta yapacağı etkinlikte Apple Watch dışında başka ürünler tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu.
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doctor_bey 4 yıl
gelmedi, iyi ki gelmedi; çerçeveyle gelse tasarım faciası olurdu
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esmerbuyucu 4 yıl
İnşallah gelmez
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bir ipad kullanıcısı olarak gerkesiz
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SiNaPSiS 4 yıl
OSX ile gelir mi acaba
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Extreme Victory 4 yıl
İPad air2' nin ram miktarını merak eden arkadaşlar gsmarena.com/...
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ulabuneya 4 yıl
Usb bellek takılamayan , dosya yöneticisi olmayan , internetten dosya bile indiremediğin Sözde TAblet BİLGİSAYAR
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fthkn 4 yıl ulabuneya
İpad sadece İpad'dir. Kendi kategorisini yaratmış özel bir aygıt. Tablet değildir. Bilgisayar hiç değildir. İpad'dir. Çünkü gerçekten internetle ilgili bir ihtiyaç sahibine hitap eden bir alettir. Az işi sorunsuz gerçekleştirir. Çok iş yapamaz. 2 GB ile de çok iş yapamaz çünkü bir sürü engellemesi vardır. Dediğim gibi o sadece İpad'dir.

Ben bir İpad kullanıcısıyım. Çünkü vaat ettiği özellikleri hakkıyla veren bir alettir. Ama fazlasını beklediğinizde fiyatına da oranla sizi üzebilir. Örneğin arabellek işkencedir. Depolama işkence ve pahalıdır. Sözde en hızlı SSD'yi kullanıyor ama bir farkı yok yeni nesil Android çiplerden. Markalaşmış olmasının etkisi ile pahalılılıkta ısrar ediyor Apple. Bir arşivi bu aygıta atmak istersiniz ama dosyalamanıza izin vermez öyle açık dağınık şekilde İtunes ile atmak zorunda kalırsınız. Yani dosya yöneticisine hiçbir şekilde tahammülü yok Apple'ın. Film, video ve müzik içeriğini altyapı ile paralı sunduğu için platforma hiç ama hiç taviz vermez. O yüzden bu şekilde arşivci çokluortam kullanıcısı iseniz İOS aygıtlarından uzak durmanız gerekmektedir.
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darkdiva 4 yıl
9 Martta Ipod tanıtsın kamiller. Ipod'u unuttular.
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Umutcan 4 yıl
Ios ile geldikten sonra o kadar büyük ekrana ihtiyaç olmaz diye düşünüyorum. Macbook air'ın tablet versiyonu olsaydı harika olurdu, ama mac os şimdilik tabletlerde kullanıma uygun değil gibi görünüyor.
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bkaakco 4 yıl
Hesap makinesi gelecekse beklenebilir.
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alp0007 4 yıl
Eğer ince, hafif, 2gb ram, ipad air dan az biraz büyük, fiyatı da uçuk olmazsa ipad air i satar bunu alırım.
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Mars Portakalı 4 yıl
Zuko İpad Air 2 de 1gb ram var diye biliyorum?
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Extreme Victory 4 yıl Mars Portakalı
sukruege
Zuko İpad Air 2 de 1gb ram var diye biliyorum?

O zaman yanlış biliyorsun.
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