12.9 inç ekran boyutuna sahip olacak iPad modelinin yıl sonunda çıkacağı iddia edildi





Uzun bir süredir Apple'ın iPhone da olduğu gibi iPad serisinde de büyük ekranlı farklı seçenekler sunacağı konuşuluyor. Hatta yeni modelin 12.9 inç ekrana sahip olacağı ve iPad Pro isimlendirmesiyle geleceği iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde de iPad Pro modeline ait olduğu iddia edilen kılıf görselleri de sızdırılmıştı.

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Bir yandan iddialar devam ederken Apple'ın 9 martta yapacağı etkinlikte yeni akıllı saatini tanıtmasına kesin gözüyle bakılıyor, ancak akıllı saat dışında yeni iPad Pro modelinin de tanıtılabileceği söylentiler arasındaydı. Bloomberg ise yayınladığı haberde iPad Pro'nun yılın son dönemlerinde çıkış yapacağını iddia etti. Ekran panellerinin temin edilmesinde problem yaşandığı bu sebeple iPad Pro'nun tanıtımının ertelendiği söylendi.Apple'ın 9 Martta yapacağı etkinlikte Apple Watch dışında başka ürünler tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu.