12$'lık bileklik ile 6 milyon satış rakamı : Xiaomi Mi Band

Rakiplerin pahalı sayılabilecek ürünleri ile boy gösterdiği giyilebilir cihaz pazarında akıllı bir fiyat politikası izleyen Xiaomi, satışlarını katlarken, pazarda da ikincilik kürsüsüne oldukça yaklaştı.





Firmadan yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mi Band fitness takip bilekliği toplamda 6 milyon satış rakamını geride bıraktı. Sadece yılın ilk çeyreğinde 2.5 milyon adet satan cihaz o dönem için firmayı da pazarda ikinciliğe taşıdı.





Ekrana sahip olmayan Mi Band, fitness verilerinizi takip ederken uyku düzeninizi de ölçebiliyor ve titreşim sayesinde alarm fonksiyonu da sunuyor. 12$ fiyatı ile ilgi gören cihaz 30 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Özellikle fiyat konusunda benzer özellikler sunan bir rakibin olmaması Mi Band cihazını zirveye taşıdı. Her ne kadar ucuz olsa da satış rakamı sayesinde Xiaomi sürümden kazanmış oldu.





Xiaomi akıllı bilekliği için Huami adında bir girişim ile ortaklığa gitmişti. Mi Band'ın başarısı Huami'yi de global olarak tanıtmış oldu. Gelen bilgiler Huami'nin Xiaomi için bir de akıllı saat üreteceği yönünde. Yine fiyata oynaması beklenen yeni akıllı saat ile Xiaomi'nin giyilebilir pazarda lider olması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Weve-shipped-more-than-6-million-Mi-Bands_id70440