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12$'lık bileklik ile 6 milyon satış rakamı : Xiaomi Mi Band

3 yıl
4,7b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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12$'lık bileklik ile 6 milyon satış rakamı : Xiaomi Mi Band

Rakiplerin pahalı sayılabilecek ürünleri ile boy gösterdiği giyilebilir cihaz pazarında akıllı bir fiyat politikası izleyen Xiaomi, satışlarını katlarken, pazarda da ikincilik kürsüsüne oldukça yaklaştı. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre Xiaomi Mi Band fitness takip bilekliği toplamda 6 milyon satış rakamını geride bıraktı. Sadece yılın ilk çeyreğinde 2.5 milyon adet satan cihaz o dönem için firmayı da pazarda ikinciliğe taşıdı. 

Ekrana sahip olmayan Mi Band, fitness verilerinizi takip ederken uyku düzeninizi de ölçebiliyor ve titreşim sayesinde alarm fonksiyonu da sunuyor. 12$ fiyatı ile ilgi gören cihaz 30 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Özellikle fiyat konusunda benzer özellikler sunan bir rakibin olmaması Mi Band cihazını zirveye taşıdı. Her ne kadar ucuz olsa da satış rakamı sayesinde Xiaomi sürümden kazanmış oldu. 

Xiaomi akıllı bilekliği için Huami adında bir girişim ile ortaklığa gitmişti. Mi Band'ın başarısı Huami'yi de global olarak tanıtmış oldu. Gelen bilgiler Huami'nin Xiaomi için bir de akıllı saat üreteceği yönünde. Yine fiyata oynaması beklenen yeni akıllı saat ile Xiaomi'nin giyilebilir pazarda lider olması bekleniyor.  

http://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Weve-shipped-more-than-6-million-Mi-Bands_id70440 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
shadowtr 3 yıl en beğenilen
Şu bileklikle 72 milyon dolar... Büyük başarı... (edit...
)

Ülkemizde ise 34 liralık ürün HB'de 80 liraya satılıyor... ÖTV+KDV eklesen 50 lira yapıyor. 33 liraya satılan üründen 30 lira kar yapmak ayıptır be... Üreticisi nasıl kar yapıyor bundan. Ne aç gözlü milletiz...
Şu bileklikle 72 milyon dolar... Büyük başarı... (edit...)Ülkemizde ise 34 liralık ürün HB'de 80 liraya satılıyor... ÖTV+KDV eklesen 50 ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 3 yıl
12$'a nereden aldınız ben nereye baktıysam 59-69 TL arasında varsa bu fiyata resmi satış kanalı zahmet olmazsa bilgilendirebilir misiniz?
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DH Misafiri 3 yıl
bende galaxy grand 2 var android 4.3 yüklü sadece android 4.4'te mi çalışıyor bu mi band
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DH Misafiri 3 yıl
Forumdaki bütün arkadaşlara selamlar, bu cihazın bilekliğin orta kısmındaki gri kısmını İZMİR-Bornova arası çalışan 63 No'lu Eshot belediye otobüsünde buldum. Kaybeden arkadaş e-mail atarsa kendine ulaştırabilirim. İşyerim Manavkuyu'da İŞKUR'un üstünde
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The Handsome Family 3 yıl
Çok güzel bir ürün. 2 ayrüdır kullanıyorum ve sadece 2 kez şarj ettim. Ayrıca bileğimden duş almadıkça çıkarmıyorum. Alarmı titreşim şeklinde oluyor ve uyandırmak için gayet yeterli.
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Virtual Reality 3 yıl
Ne varsa Xiaomi de var.
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BekirTemel 3 yıl
Çok güzel bir pazardalar ucuz olduktan sonra ,isim yapmış bir firma 10 milyonu rahatlıkla görür.
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Physicist_Emre 3 yıl
12 dolar nerde cidden kendi sitesinde bile 19.99 dolar
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grid2 3 yıl
Aliexpresste çakmaları bile 15-20 dolardan satılıyor. Hani 12 dolar?
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ZombieK 3 yıl
Ben de aldım şarjı uzun sürüyor cidden alalı 1 hafta oldu ve neredeyse hiç çıkarmadım aldığımda %43 dü şuan %40 mı ne :D Alarma uyarlıyorsunuz cihaz titriyor. Benim en çok işimi yarayan özelliği birisi aradığında da titremesi. gürültülü ortamlarda vs. telefonu duymama gibi bir durum olmuyor. Adım sayar ve uyku düzeni takip normal standartlarda. Çok hafif olduğu için bir rahatsızlık vermiyor. Benim de aklımda bir soru var sürekli takmak sağlık açısından çok zararlı mı?
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Cihan 3 yıl
Bi B,... Benzemiyor
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