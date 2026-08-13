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    A101 marketler Laiser Z5s şipşak fotoğraf makinesi satıyor

    13 Ağustos A101 Ekstra kataloğunda süblimasyon teknolojisi ile anlık baskı alabilen ve fotoğraf yazıcısı olarak kullanılabilen Laiser Z5s fotoğraf makinesi yer alıyor.  

    13 Ağustos A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler Ekstra aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan akıllı televizyonlara, oyuncu monitörlerinden tabletlere, kablosuz kulaklıklara ve şipşak fotoğraf makinelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    13 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    13 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Laiser markasına ait Z5s şipşak fotoğraf makinesi yer alıyor. Sitede incelemesi de bulunan Laiser Z5s fotoğraf makinesi hem dijital kamera hem de fotoğraf yazıcısı olarak kullanılabiliyor.

    Herhangi bir depolaması olmayan kamera fotoğrafı anında basıyor. Bluetooth 5.0 üzerinden galerinizdeki fotoğrafları da basabiliyorsunuz. Zero Ink teknolojisinin aksine süblimasyon teknolojisi sayesinde boya kapsülleri makinenin içerisinde yer alıyor.

    Gerçeğe çok yakın baskı yapabilen makine 20 fotoğraf sonrası kapsülleri tamamen bitiriyor. Ekstra olarak satılan 20’li paketin içerisinde yine kapsül yer alıyor ve biten kapsülü değiştiriyorsunuz. Bir kapsül 20 fotoğraftan fazla baskı alamıyor. Yani tasarruf modu yok. Laiser Z5s fotoğraf makinesi 4199TL ve ek paket de 509TL.

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