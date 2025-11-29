13 bin dolarlık Leapmotor B05 | Yeni Clio ne zaman geliyor? - DH Oto Gündem

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor B05'in şaşırtan fiyatı, Hyundai INSTER'ın ucuz versiyonu, uzun menzilli Frontera'nın Türkiye fiyatı, yeni Clio'yu ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:33 - 13 bin dolarlık Leapmotor B05

08:35 - Hyundai INSTER Dynamic Türkiye fiyatı

15:55 - Uzun menzil Opel Frontera Türkiye fiyatı

20:13 - Yeni Renault Clio ne zaman gelecek?

26:52 - Yeni Citroen C5 Aircross 3 Aralık'ta geliyor

32:23 - Elektrikli araçların şarj tarifeleri sil baştan

39:12 - Çinli GWM, Avrupa'da üretim yapmaya hazırlanıyor

47:50 - Kapanış

