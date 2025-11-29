Kim Nerede? 446 Sony, PlayStation Store'da dinamik fiyat testine başladı: Kullanıcıya göre fiyat 155 Galaxy S26 Ultra, Samsung'un en yeni hızlı şarj teknolojisiyle geliyor 80 Suudi Arabistan'da dünyanın en yüksek gökdeleninin inşası devam ediyor: 1 km yüksekliğinde olacak!
    13 bin dolarlık Leapmotor B05 | Yeni Clio ne zaman geliyor? - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor B05'in şaşırtan fiyatı, Hyundai INSTER'ın ucuz versiyonu, uzun menzilli Frontera'nın Türkiye fiyatı, yeni Clio'yu ve daha fazlasını konuştuk.

    Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor B05'in şaşırtan fiyatı, Hyundai INSTER'ın ucuz versiyonu, uzun menzilli Frontera'nın Türkiye fiyatı, yeni Clio'yu ve daha fazlasını konuştuk.

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:33 - 13 bin dolarlık Leapmotor B05

    08:35 - Hyundai INSTER Dynamic Türkiye fiyatı

    15:55 - Uzun menzil Opel Frontera Türkiye fiyatı

    20:13 - Yeni Renault Clio ne zaman gelecek?

    26:52 - Yeni Citroen C5 Aircross 3 Aralık'ta geliyor

    32:23 - Elektrikli araçların şarj tarifeleri sil baştan

    39:12 - Çinli GWM, Avrupa'da üretim yapmaya hazırlanıyor

    47:50 - Kapanış

