13 bin dolarlık Leapmotor B05 | Yeni Clio ne zaman geliyor? - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Leapmotor B05'in şaşırtan fiyatı, Hyundai INSTER'ın ucuz versiyonu, uzun menzilli Frontera'nın Türkiye fiyatı, yeni Clio'yu ve daha fazlasını konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
00:33 - 13 bin dolarlık Leapmotor B05
08:35 - Hyundai INSTER Dynamic Türkiye fiyatı
15:55 - Uzun menzil Opel Frontera Türkiye fiyatı
20:13 - Yeni Renault Clio ne zaman gelecek?
26:52 - Yeni Citroen C5 Aircross 3 Aralık'ta geliyor
32:23 - Elektrikli araçların şarj tarifeleri sil baştan
39:12 - Çinli GWM, Avrupa'da üretim yapmaya hazırlanıyor
47:50 - Kapanış