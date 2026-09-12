BİM marketler Ape Ryder Jambo ve JBL Tune kulaklık satacak

13 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri
13 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasına ait Jambo elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. RKS alt markası olan Ape Ryder özellikle klasik tasarımı ile ABD gibi önemli pazarlarda ilgi çekmeyi başarmıştı.
Ape Ryder Jambo geniş bilgi ekranı, 25Km/s maksimum hız, 50Km maksimum menzil, 250W motor gücü, NFC desteği, özel farlar, güçlendirilmiş yaylı süspansiyon, Shimano TX50, 5 kademeli sürüş modu gibi özelliklerle 35500TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan JBL Tune 527BT kablosuz kulaklık modeli 33mm sürücüler, Bluetooth 5.3 bağlantısı, dijital gürültü engelleme, 57 saate kadar kullanım süresi, 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat kullanım gibi özelliklerle 1790TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: