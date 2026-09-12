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    BİM marketler Ape Ryder Jambo ve JBL Tune kulaklık satacak

    13 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasına ait Jambo elektrikli bisiklet modeli ve JBL Tune 527BT kablosuz kulaklık yer alıyor.         

    13 Eylül BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıklardan elektrikli bisikletlere ve elektronik ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    13 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri

    13 Eylül BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Ape Ryder markasına ait Jambo elektrikli bisiklet modeli yer alıyor. RKS alt markası olan Ape Ryder özellikle klasik tasarımı ile ABD gibi önemli pazarlarda ilgi çekmeyi başarmıştı.

    Ape Ryder Jambo geniş bilgi ekranı, 25Km/s maksimum hız, 50Km maksimum menzil, 250W motor gücü, NFC desteği, özel farlar, güçlendirilmiş yaylı süspansiyon, Shimano TX50, 5 kademeli sürüş modu gibi özelliklerle 35500TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan JBL Tune 527BT kablosuz kulaklık modeli 33mm sürücüler, Bluetooth 5.3 bağlantısı, dijital gürültü engelleme, 57 saate kadar kullanım süresi, 5 dakikalık hızlı şarj ile 3 saat kullanım gibi özelliklerle 1790TL olarak satılacak.

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    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

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