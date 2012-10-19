13 inç Retina Macbook Pro, 1699 $'dan satışa sunulacak

Bu yıl içerisinde satışa sunduğu 15 inçlik Retina Macbook Pro ile birlikte dizüstü bilgisayar pazarında yeni çıtayı belirleyen Apple'ın 23 Ekim'de tanıtmasına kesin gözüyle bakılan 13 inçlik Retina Macbook Pro'nun satış fiyatı belli oldu .

9to5Mac'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre 13 inçlik Retina Macbook Pro'nun giriş modeli 1699 dolar, en iyi modeli ise 1899-1999 dolar bantından satışa sunulacak. Buna göre giriş modeli göz önüne alındığında 13 inç için retina ile retina olmayan MBP arasında 500 dolarlık bir fark söz konusu olacak.

Apple, hali hazırda 15 inç Retina Macbook Pro'nun giriş modelini 2199, en iyi modelini ise 2799 dolardan satışını sürdürüyor.

Öte yandan 13 inç Retina Macbook Pro'nun ekran çözünürlüğü belirsizliğini korurken, beklenti 30 inç Cinema Display'deki gibi 2560x1600 piksel olacağı yönünde.