13 inç Retina Macbook Pro, 1699 $'dan satışa sunulacak

Haber Editörü
Bu yıl içerisinde satışa sunduğu 15 inçlik Retina Macbook Pro ile birlikte dizüstü bilgisayar pazarında yeni çıtayı belirleyen Apple'ın 23 Ekim'de tanıtmasına kesin gözüyle bakılan 13 inçlik Retina Macbook Pro'nun satış fiyatı belli oldu .
9to5Mac'in kaynaklarından aldığı bilgiye göre 13 inçlik Retina Macbook Pro'nun giriş modeli 1699 dolar, en iyi modeli ise 1899-1999 dolar bantından satışa sunulacak. Buna göre giriş modeli göz önüne alındığında 13 inç için retina ile retina olmayan MBP arasında 500 dolarlık bir fark söz konusu olacak.
Apple, hali hazırda 15 inç Retina Macbook Pro'nun giriş modelini 2199, en iyi modelini ise 2799 dolardan satışını sürdürüyor.
Öte yandan 13 inç Retina Macbook Pro'nun ekran çözünürlüğü belirsizliğini korurken, beklenti 30 inç Cinema Display'deki gibi 2560x1600 piksel olacağı yönünde.
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15" retina mbp ile 15" retina olmayan mbp arasinda yazilarin, simgelerin buyuklugu arasinda bir fark yok.(varsayilan ayarlar ile) ancak retina mbp 4 kat daha net gosterir. Sistem o cozunurluge gore ayarli zaten. Ekran ayarlarina girince 2 secenek vardir: 1-retina icin en iyi 2- olceklendir. Retina icin en iyi secerseniz sistem 1440x900 un retinaya gore upscalenmis haliyle calisir. Yazilar 15" normal mbp ile ayni boyuttadir, ancak cok daha nettir. Buna hidpi mod deniyor.
Olceklendir secerseniz karsiniza 5 secenek cikar. 2si 1440x900 daha altina olceklendirir, ancak hala nettir. Diger 3 u ise 1440x900, 1680x1050 ve 1920x1200 e olceklendirilmis halidir. Bunlarin hepsi aslen 2880x1800dur, ancak saydigim cozunurluklerin olculerine gore ayarlanmistir. Sahsen daha fazla alan icin 1920x1200 kullaniyorum, ama hepsi retina bunlarin yanlis anlasilmasin. Windowsta olceklendirme olayi yok bu yuzden kafa karistiriyor, yukarida retina mbpde windows resmi paylasilmis zaten oldukca kucuk yazilar, simgeler vb.
Sistemin kendi ekran ayarlarindan gercek 2880x1800 e gecemiyorsunuz, bunun icin SetResX veya benzer kucuk programlar var. bunlar ile 2880x1800 acarsaniz oldukca buyuk bir alan ve cok kucuk yazilar sizi karsilar. Isteyen boyle kullanabilir, ancak cok yazilar vb. cok kucuk oldugu icin Apple kullanissiz bulmus olmali ve sistemin kendi ayarlarina koymamis.
Ayni program yardimiyla hidpi nedir onu da anlayabilirsiniz. Iki tane 1440x900 secenegi vardir, birinde (hidpi) yazar, digerinde yazmaz. Hidpi olanini secerseniz 2880x1800 un 1440x900 e gore scalenmis hali acilir. Hidpi olmayanini secerseniz native 1440x900 acilir, bunda ekran net degildir, yazilar bulaniktir vb.
Umarim aciklayici olmustur.
ekleme:
windowsda yüksek dpı değerine ayarladığın zaman photoshop gibi programlarda buna göre otomatik ayarlanıyor.Mesela seçme aracının dpı değeride yükseldiğinden yüksek çözünürlüklü ekranlarda ufak kalma gibi zorluklarla karşılaşılmıyor.Yukarıda windows aleyhine yazılan bazı yorumların gerçekle bir alakası yoktur.
şahsi fikrim:
windowsda cleartype gibi lcdler için yazılımsal bir teknoloji varken windowsda okunabilirlik(düşük ppı nedeniyle kaynaklanan) gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.Cleartype in kendi içinde bir çok seçeneğinin olduğundan da bahsetmek lazım.Şahsen yüksek çözünürlük demek daha fazla keskinlikten çok daha fazla çalışma alanı demek.ppı değerinin artması masaüstü laptop tarzı cihazlarda gereksiz bir şey.(çözünürlük demiyorum ppı değeri diyorum) (retina ekran yüksek ppı değeri ile ilgili bir kavramdır yüksek çözünürlük değil.) çünkü çok yakından bakmıyoruz bu tür cihazlara zaten.photoshopla işi olanın bence ppı değeri en son bakacağı noktadır.Yüksek çözünürlük daha fazla çalışma alanı demek dedik ama bunun yanında bi okadar büyük bir monitör yada ekranımız olmalıki o çalışma alanı kullanalım(dpı değerini yükseltmek çalışma alanını küçültür)
ekleme 2:
new ipad yahut ipad3deki program uyumsuzluğu iosun ölçeklendirme ayarının olmaması nedeniyle kaynaklanıyor.düşük çözünürlüğe göre ayarlanmış programlar daha yüksek çözünürlükte çalıştırıldıklarında görüntü kalitesi düşer.Yüksek ppı değeri dolayısı ile retina ekran ile bir ilgisi yoktur bu durumun.
kısacası
dpı
ppı
total çözünürlük
cleartype(android gibi işletim sistemlerinde de var ancak tabiki patent ücreti ödüyorlar microsofta)
gibi birden fazla kavramları tartışmak gerekir.sadece birini tartışmak tartışmanın anlamsızlaşmasına neden olur.Bazıları retina ekran diyip diyip ardından çözünürlükten bahsediyor.Retina ekran appleın yüksek ppı ile vadettiği bir teknolojidir yüksek çözünürlük değil.En azından bu kavramın teknolojik anlamda karşılığı budur.genellikle yüksek ppı değeri daha keskin görüntüler verir.(aynı mesafeden bakıldığında)Çünkü çapraz pikseller arasındaki mesafe çok kısadır.Tabi keskinliğin içine daha bir çok teknolojik kavramda girebilir.Ancak en belirgin karşılaştırma ölçütü ppı değeridir.
retina mbp'yu full hd (1920*1080) TV'ye bagladiginizda en iyi olceklendirme nasil oluyor?
Olceklendirmelerin hepsi aslinda retina'ysa retina icin en iyi olan secenek mi yoksa 1920*1200 secenegi mi daha mantikli olur? Her iki secenekte de TV ile mirror imaging oluyor mu?
Tesekkurler
Özet : Türkiye'de sırf işletim sistemi için bu fiyata almak mantıksız geliyor bana.
bilgi yoksunu arkadaşım o ekranın görüntü alanı 1200*800'dür, 1 piksel yerine 4 piksel geçerek netliği artırır yazıları küçültmez.
bu modun adı "hidpi"dir. git önce bir markette 15" retina macbook pro gör öyle konuş.
saçma sapan bilmeden konuşan adamlar dolmuş buraya.
photoshop için zaten macbookpro alınmaz.Aslında mis gibi windowslu ucuz pcler varken hiç alınmaz.
Arkadaşa yüklenmişsiniz ama ben hak veriyorum. Retina ekranlı macbook pro kullanmadım ama 2.5 yıldır 1920x1080 çözünürlüklü 13" Sony Vaio kullanıyorum. Film yada grafik ise baktığınız ekran mükemmel. Fakat Windows 7 ve programlardaki yazılar malesef okunurluktan çok uzak. Çok net, çok keskin ama büyüteç lazım görmek için. Apple daha iyisini yapmıştır bilmiyorum. Arkadaş retina mac book kullanmışmıdır onuda bilmiyorum. Ama arkadaşa sen ne anlarsın ağzı olan konuşuyor diyenlerin %99.9 unun değil retina retina olmayan bir mac book bile gördüğünden şüpheliyim.
apple'dan bahsediyoruz. adamlar urettikleri her bilgisayarda kullandiklari ekran panelleri en kalitelilerinden oluyor. bak retinadan bahsetmiyorum bile. normal ekranlilari alsaniz bile ekran kalitesi olarak piyasadaki cihazlardan cok daha kaliteli. retinaya gelirsek goren her kisi "vay anasini" cekiyor.
15 ciktiginda da bu muhabbet dondu. os x in grafik arayuzununun yapisi retina ekranlilar ile uyumlu. cunku adamlar windows gibi pixel bazinda hesaplama yapmiyorlar. ppi uzerinden giderek ve gerektiginde vektorel olmayan resimleri upscale ederek cozunurluge uyduruyor. retina uyumlu bir resim var ise zaten yuksek cozunurluge sahip olayin kullaniyor. yukarida arkadas bahsetmis bu olaydan. retina ekranliya windows kurarsan elde edecegin goruntu budur:
gordugun uzere pixel uzerinden calisiyor. buyutmek icinse cozunurlugu dusurmen gerek o zaman ne anladim retina ekrandan. windows kafasiyla dusunmeyin yani.
İkisinin kullandığı yöntem arasında fark var. Senin 13,3 ekranlı Vaio'nun ekranına Retina ekran 13,3 Macbook'tan daha fazla yazı ya da resim sığar. Çünkü çözünürlük arttıkça DPI ölçeklemesi yapmıyor senin bilgisayar. Sen çözünürlüğü artırdığında yazılar ve resimler daha da küçüldüğünden okunabilirlik azalıyor. Oysa 1280*800 ile 2560*1600 çözünürlüğündeki iki farklı 13,3 Macbook ekranında görüntülerin büyüklüğü aynı. Tek fark Retina ekran olanın diğerinden çok daha keskin görüntü sunması.
Yukarıdaki örnek görüntü gibi. Yazı boyutu değişmiyor ama keskinlik olağanüstü artıyor.
arkadaş sana bilgisayarı zorla satıyorlar galiba öyle bi sıkıntın var sanırsam hoşuna gitmiyorsa almıyabilirsin... zorla satan mı var