    A101 marketler M4 MacBook Air ve Samsung Galaxy Z Flip 7 satıyor

    13 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple M4 işlemcili MacBook Air dizüstü bilgisayar modeli ve Samsung Galaxy Z Flip 7 akıllı telefon modeli yer alıyor. 

    13 Kasım A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketlerin hafta içi Ekstra kataloğunda akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, kondisyon aletlerinden tamir ekipmanlarına ve kişisel bakım aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak. 

    13 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    13 Kasım A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Apple M4 MacBook Air dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. 15.3 inçlik ekran, Apple M4 yonga seti, 16GB birleşik RAM, 512GB SSD, 120GB/s bellek hızı, Bluetooth 5.3 gibi özellikleri olan ürün 67999TL. 

    Diğer taraftan 4.1 inçlik Super AMOLED dış ekran, 6.9 inçlik Dynamic AMOLED X2 iç ekran, Exynos 2500 yonga seti, 12GB RAM, 256GB depolama, 50MP OIS ana kamera, 10MP ön kamera, 4300mAh batarya, 25W hızlı şarj, One UI 8 ara yüzü gibi özellikleri olan Samsung Galaxy Z Flip 7 modeli 59999TL fiyat etiketine sahip.

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

