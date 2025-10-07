Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    13 yaşındaki çocuk, ChatGPT'ye sorduğu soru yüzünden tutuklandı

    "Arkadaşımı nasıl öldürürüm?"... ChatGPT'te sorulan bu kaygı verici soru, ABD'de 13 yaşında bir çocuğun tutuklanmasıyla sonuçlandı. Gaggle denetim sistemi, polisleri uyardı.

    13 yaşındaki çocuk, ChatGPT'ye sorduğu soru yüzünden tutuklandı
    Bildiğiniz gibi ABD, son yıllarda okulda yaşanan şiddet olaylarıyla sık sık gündeme geliyor. Bu yüzden gerek okul yönetimleri, gerekse devlet kurumları bu tür vakaların önüne geçmek için sıkı önlemler alıyor. Ancak bazen bu önlemler de yetersiz kalıyor. Bu hafta Florida'da yaşanan bir olay, yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte bu konunun daha da karmaşık bir hâl alacağını gösteriyor.

    ABD'nin Florida eyaletinde bir ortaokul öğrencisi, ders sırasında ChatGPT’ye “Arkadaşımı sınıfın ortasında nasıl öldürürüm?” diye sorduğu için polis tarafından gözaltına alındı. Olay, okul cihazlarında öğrencilerin dijital aktivitelerini izleyen yapay zekâ destekli Gaggle sisteminin devreye girmesiyle ortaya çıktı. Sistem, öğrencinin yaptığı bu aramayı “yüksek tehdit seviyesi” olarak değerlendirip okul yönetimini uyardı. Okul yönetiminin iletişime geçtiği güvenlik güçleri kısa süre içinde çocuğu tutukladı.

    13 yaşındaki öğrenci, sorguda “sadece şaka yaptım” dedi ama ChatGPT'de yaptığı kaygı verici arama yetkililer tarafından ciddiye alındı. Yerel polis, öğrencinin okul içinde birine zarar verme niyeti olduğuna dair somut kanıt bulunmadığını, ancak soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

    ChatGPT Konuşması Gaggle Denetim Sistemine Takıldı

    Gaggle, Amerika’daki birçok okulda kullanılan yapay zekâ destekli bir dijital güvenlik sistemi. Okullarda yıllardır kullanılan bu yazılım, öğrencilere verilen cihazlarda e-posta, belge, sohbet ve arama kayıtlarını tarayarak şiddet, intihar ya da tehdit içeren ifadeleri tespit etmeye çalışıyor. Sistem, bu tür içerikleri risk düzeyine göre sınıflandırıp gerektiğinde okul yönetimine veya yerel makamlara otomatik uyarı gönderiyor. Amacı olası bir tehlikeyi önceden fark etmek olsa da zaman zaman öğrencilerin mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Yaşanan bu son olay, muhtemelen bu tartışmanın her iki cephesi tarafından da endişe verici bir gelişme olarak yorumlanacaktır.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    enjektör geri dönüş hortumu mazot kaçırıyor bir erkek whatsapp profil resmini neden kaldırır telefon ekran kalkması nasıl düzeltilir evde semt ne demek 23 yaşında üniversiteye başlamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum