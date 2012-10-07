13.3. inçlik Modbook Pro tablet, ön siparişe sunuldu

MacBook donanımını Wacom sayısallaştırıcı ekran ile birleştirerek bir nevi dokunmatik MacBook ürünü ortaya çıkaran Axiotron firması, bu fikriyle geçmişte MacWorld etkinliklerinde ödüle layık görülmüştü. Tanıtımlarında Steve Wozniak'ı da kullanan Axiotron daha sonra ModBook olarak ticari ismini değiştirmişti.





Firma, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ModBook Pro tabletini ön siparişe sunduğunu duyurdu. Ödeme sonrası klasik olarak ürünü kargolama ve gönderme mantığının dışına çıkan Modbook, sizin yerinize MacBook Pro ürününü satın alıyor ve tüm bileşenleri (Modbook Pro Base System) 13.3 inçlik dokunmatik bir ekran altında yeniden birleştirerek (Modbook Pro Build Kit) size gönderiyor. 1 yıllık Apple garantisi ise Modbook Pro Protection Plan ile yer değiştiriyor.





MacBook Pro modelinde 1280 x 800 piksellik çözünürlük sunuluyor. İşlemci tarafında ise Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5 veya i7 olarak iki farklı modele yer veriliyor. Grafik birimi olarak Intel HD 4000 yeterli görülmüş.





4GB/8GB/16GB 1600MHz DDR3 RAM, 64GB/180GB/240GB/480GB Nishara SSD, opsiyonel 500GB/750GB Thunderbolt destekli Modbook Pro Spinner harici disk, DVD sürücü, Thunderbolt girişi, OS X Mountain Lion 10.8 işletim sistemi, Boot Camp ile Windows 7 imkanı, 512 adet kalem baskı seviyesi, tekli veya çiftli harici ekran seti, opsiyonel kablosuz klavye şeklinde farklı opsiyonel özellikler sunuluyor.





Tablet formunda bir MacBook Pro edinmek isteyen tüketicilerin 3500$'dan başlayan fiyatları gözden çıkarması gerekiyor. Sevkiyat ise 16 Kasım'da başlayacak.