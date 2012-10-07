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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

13.3. inçlik Modbook Pro tablet, ön siparişe sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,1b
1
21
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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MacBook donanımını Wacom sayısallaştırıcı ekran ile birleştirerek bir nevi dokunmatik MacBook ürünü ortaya çıkaran Axiotron firması, bu fikriyle geçmişte MacWorld etkinliklerinde ödüle layık görülmüştü. Tanıtımlarında Steve Wozniak'ı da kullanan Axiotron daha sonra ModBook olarak ticari ismini değiştirmişti.

Firma, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni ModBook Pro tabletini ön siparişe sunduğunu duyurdu. Ödeme sonrası klasik olarak ürünü kargolama ve gönderme mantığının dışına çıkan Modbook, sizin yerinize MacBook Pro ürününü satın alıyor ve tüm bileşenleri (Modbook Pro Base System) 13.3 inçlik dokunmatik bir ekran altında yeniden birleştirerek (Modbook Pro Build Kit) size gönderiyor. 1 yıllık Apple garantisi ise Modbook Pro Protection Plan ile yer değiştiriyor.

MacBook Pro modelinde 1280 x 800 piksellik çözünürlük sunuluyor. İşlemci tarafında ise Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5 veya i7 olarak iki farklı modele yer veriliyor. Grafik birimi olarak Intel HD 4000 yeterli görülmüş.

4GB/8GB/16GB 1600MHz DDR3 RAM, 64GB/180GB/240GB/480GB Nishara SSD, opsiyonel 500GB/750GB Thunderbolt destekli Modbook Pro Spinner harici disk, DVD sürücü, Thunderbolt girişi, OS X Mountain Lion 10.8 işletim sistemi, Boot Camp ile Windows 7 imkanı, 512 adet kalem baskı seviyesi, tekli veya çiftli harici ekran seti, opsiyonel kablosuz klavye şeklinde farklı opsiyonel özellikler sunuluyor.

Tablet formunda bir MacBook Pro edinmek isteyen tüketicilerin 3500$'dan başlayan fiyatları gözden çıkarması gerekiyor. Sevkiyat ise 16 Kasım'da başlayacak.

http://www.modbookshop.com/mbi-bto-mbpa.html Yorum Yaz
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saygi 7 yıl
Aynı sistemi pc ürünleri için yapsalar daha başarılı olmaları kuvvvetle muhtemel. HAckintosh kurulabilen bir sistem de pekala yapabilirler. PC donanımı hep daha mantıklı hem de daha ucuz ve alınabilir olur. Wacom'un alternatifi olmaması grafik tabletleri pahalı kılıyor. Wacom'un kendi ekranlı tabletleri var ve bu çözünürlükte olanı yurtdışı 900-1000 usd civarı satılıyor.
Düşünce güzel ancak çok pahalı.
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Felix Felicis 7 yıl
işletim sistemi olayını nasıl çözmüşler ? apple ürünü dışında bi üründe mac os x görmek ilginç
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
arkadaşlar applecılar alsın onlar alır tarzı yorumlarda bulunmayın her ürünün bir alıcısı vardır biri onu sever biri başka bir şey sever o yüzden bu tarz yorumları bırakalım sonuçta zevkler ve renkler tartışılmaz ürün hakkındaki yorumum ise o fiyata en yüksek ı-mac macbook modelleri bulunabilir bence gereksiz ama birsi sever kullanıcaktır alır bunada kimsenin söz etme hakkı yok diye düşünüyorum
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vitor reis 7 yıl
Apple kendi kuyusunu kazmakta israrli.. Ne kadar sacma ve gereksiz bir urun ;)
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dreampowder 7 yıl
1- Bu ürünü apple üretmiyor.
2- Modbook'u üreten firma beyaz macbook çıktığından beri apple ürünleirni wacom tabletlerle birleştiriyor. yeni bir şey değil. 2008 senesinde faaliyetlerini bırakan firma tekrardan işe başlamışçç

Burada yapılan tek şey macbook'un ekranına dokunmatik özelliği kazandırmak falan değil, ekrana eklenen bir wacom yüzeyi, neredyse gerçek kağıda yazmak kadar hassas bir yüzeyi var (ayrıca ekran yüzeyi kağıt hissi verecek şekilde, cam gibi değil..) . Bu ürün daha çok tasarımcılar ve benzeri wacom tablet yüzeyi kullanan profeyoneller için üretilmiş.

Fiyatı pahalı, o ebatlarda aynı deneyimi yaşatacak wacom lcd ekranlı tabletler 1000 dolar civarında. Yani ikisini ayrı ayrı alıyor olsanız:

1200$ Macbook, 1000$ Wacom tablet = 2200$. Hadi buna SSD taktınız, ram aldınız derken fiyatı zaten 2500$'a yükseliyor.

Eh 1000$ 'a aletin garantisini bozmadan yeni bir laptop kasası içerisine laptop+lcd paneli sıkıştırmışlar çok mu



Zaten bu ürün kesinlikle ama kesinlikle ne beni ne de sizi ilgilendiriyor. o zaman burada cahil cahil atıp tutmanın kime ne faydası var?
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sertacarslan 7 yıl
Kalınlığı kaç santim bunun? Belli ki çok kalın. Ayrıca piyasaya masaüstü işletim sistemli tablet sürmek nasıl bir faciadır? Çinliler bu tür tabletleri yıllardır satıyorlar. Fiyatı ayrı bir trajikomedya zaten...
Sözün özü;
Steve Jobs Apple'de kafası çalışan tek adammış, son zamanlarda bu çok net görülebiliyor...
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Zuko 7 yıl sertacarslan
sertacarslan
Kalınlığı kaç santim bunun? Belli ki çok kalın. Ayrıca piyasaya masaüstü işletim sistemli tablet sürmek nasıl bir faciadır? Çinliler bu tür tabletleri yıllardır satıyorlar. Fiyatı ayrı bir trajikomedya zaten...
Sözün özü;
Steve Jobs Apple'de kafası çalışan tek adammış, son zamanlarda bu çok net görülebiliyor...

Apple'la alakası yok ki bunun.
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alp0007 7 yıl
Performans/Fiyat alanında rekor olabilecek kadar kötü, tasarımı da benim hoşuma gitmedi.
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visiotech.gen.tr 7 yıl
macbook pro lara getirseler dokunmatik ekranı, kimse bu tabletin yüzüne bakmaz
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SEO-Uzmanı 7 yıl
çay tepsisi olarak piyasaya süremeleri lazım :D
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BERK BEY 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
çay tepsisi olarak piyasaya süremeleri lazım :D


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muhammed46 7 yıl
Bence Apple hoşnut olmaz bu durumdan 16 kasımda sevkiyat başlıyormuş aynı gün dava açar.
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myhotyro 7 yıl
Çok gereksiz bir alet.
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EddyCue 7 yıl
ozel amaclar icin uretilmis bir cihaz. normal kullanici icin elbette gereksiz.
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osmanefeozkan 7 yıl
3500$ appleciler bunu alın bu kazın(ucuz olmayan malın argo tabiri) ancak sizin egolarınızı tatmin eder
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