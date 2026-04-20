1381 beygirlik Çinli SUV’a büyük ilgi: 30 dakikada 10 bin sipariş

Şirket verilerine göre siparişlerin %95,6’sını Ultra ve üstündeki donanımlar oluştururken, ortalama satış fiyatı yaklaşık 58 bin dolar seviyesini aştı. Ayrıca performans odaklı Yaoying versiyonu, ilk siparişlerin yaklaşık %30’unu oluşturdu.
8X’in fiyatı yaklaşık 52 ile 62 bin dolar aralığında açıklanırken, lansmana özel başlangıç fiyatı yaklaşık 48 bin dolar olarak duyuruldu.
Zeekr 8X teknik özellikleri:
- 2.0 turbo motor + üç elektrik motoru
- 1381 hp maksimum güç
- 5100x1998x1780 mm boyutlar
- 3069 mm aks mesafesi
- 328 km'ye (CLTC) kadar saf elektrik menzili
Performans ve teknoloji odaklı geliştirilen model, Haohan-S hibrit platformu üzerine inşa edildi. Üç motorlu sistemle gelen SUV, toplamda 1030 kW’a kadar güç üreterek yüksek performansı hibrit verimliliğiyle birleştiriyor. Ayrıca araçta, sürüş destek sistemleri ile araç içi etkileşimi tek bir platformda buluşturan entegre kokpit sistemi de yer alıyor.
Zeekr 8X, daha büyük kardeşi 9X ile aynı altyapıyı paylaşarak üretim sürecinde hız ve tedarik zincirinde verimlilik avantajı sağlıyor. Şirket, geliştirme sürecinde parça parça iyileştirmeler yerine, güç aktarma sistemi, şasi ve yazılımın entegre şekilde ele alındığını vurguluyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
142 Kişi Okuyor (0 Üye, 142 Misafir) 3 Masaüstü 139 Mobil GENEL İSTATİSTİKLER
41784 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
çinli arabalar, zeekr 8x ve