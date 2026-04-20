1381 beygirlik Çinli SUV’a büyük ilgi: 30 dakikada 10 bin sipariş

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Zeekr’in yeni SUV modeli Zeekr 8X, lansmandan sadece 30 dakika sonra 10 bin siparişe ulaştı. Bu başarı, şirket yetkililerini modelin yurt dışı lansmanını da 2026'nın üçüncü çeyreği gibi erken bir tarihte gerçekleştirmek için cesaretlendirdi.

Şirket verilerine göre siparişlerin %95,6’sını Ultra ve üstündeki donanımlar oluştururken, ortalama satış fiyatı yaklaşık 58 bin dolar seviyesini aştı. Ayrıca performans odaklı Yaoying versiyonu, ilk siparişlerin yaklaşık %30’unu oluşturdu.

8X’in fiyatı yaklaşık 52 ile 62 bin dolar aralığında açıklanırken, lansmana özel başlangıç fiyatı yaklaşık 48 bin dolar olarak duyuruldu.

Zeekr 8X teknik özellikleri:

2.0 turbo motor + üç elektrik motoru

1381 hp maksimum güç

5100x1998x1780 mm boyutlar

3069 mm aks mesafesi

328 km'ye (CLTC) kadar saf elektrik menzili

Performans ve teknoloji odaklı geliştirilen model, Haohan-S hibrit platformu üzerine inşa edildi. Üç motorlu sistemle gelen SUV, toplamda 1030 kW’a kadar güç üreterek yüksek performansı hibrit verimliliğiyle birleştiriyor. Ayrıca araçta, sürüş destek sistemleri ile araç içi etkileşimi tek bir platformda buluşturan entegre kokpit sistemi de yer alıyor.

Zeekr 8X, daha büyük kardeşi 9X ile aynı altyapıyı paylaşarak üretim sürecinde hız ve tedarik zincirinde verimlilik avantajı sağlıyor. Şirket, geliştirme sürecinde parça parça iyileştirmeler yerine, güç aktarma sistemi, şasi ve yazılımın entegre şekilde ele alındığını vurguluyor.

