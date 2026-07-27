139 yıllık Alman pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu

İflas başvurusunun temel nedeni olarak şirkete yeni finansman sağlanamaması gösteriliyor. Mevcut ortaklardan spor otomobil üreticisi Porsche ile Avusturyalı iş insanı Michael Tojner'in şirkete ek sermaye aktarmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.
Şirketin parçalanması gündemde
İflas süreciyle birlikte 139 yıllık geçmişi olan dev şirketin parçalanması gündemde. Gelen bilgilere göre, şirketin karlı bölümleri için şimdiden talipler sıraya girmiş durumda.
Deutsche Bank ve bazı serbest yatırım fonlarının, şirketin karlı olan ev tipi pil birimini devralmak istediği belirtiliyor. Diğer yandan Michael Tojner'in işitme cihazları için üretilen düğme pillerin de dahil olduğu mikro piller bölümüyle ilgilendiği gelen bilgiler arasında.
Apple'a aşırı bağımlılık çöküşe yol açtı
Varta bir dönem Apple'ın AirPods gibi kablosuz kulaklıkları için ürettiği küçük düğme pillerle büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak Apple'a olan aşırı bağımlılık şirketin sonunu hazırlayan en büyük etkenlerden biri oldu. 2022 yılında Apple'dan gelen siparişlerin azalması ve Asyalı rakiplerin güç kazanmasıyla mikro pil satışları %47 geriledi.
Varta'nın iflas başvurusu, Alman ekonomisindeki durgunluk ve artan maliyet baskısının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere, 350 yıllık geçmişe sahip Eichbaum bira fabrikası da kısa süre önce benzer mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu. Halle Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) verilerine göre Almanya'da 2026'nın ilk çeyreğinde kurumsal iflas başvurularının sayısı son 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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