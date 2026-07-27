Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    139 yıllık Alman pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu

    Alman pil üreticisi Varta, uzun süredir devam eden mali krizin ardından resmen iflas başvurusunda bulundu. Bir dönem Apple'ın önemli tedarikçileri arasında yer alan şirket için geri sayım başladı.

    139 yıllık Alman pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük pil ve batarya üreticilerinden biri olan VARTA AG, uzun süredir devam eden mali krizin ardından resmen iflas başvurusunda bulundu. Almanya'nın köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak faaliyet gösteren şirket, Stuttgart Bölge Mahkemesi'ne dört ayrı iflas başvurusunda bulundu. İflas başvurusu VARTA AG ve ilgili şirketlerini kapsıyor. Clarios bünyesindeki VARTA Automotive akü birimi ise bu sürecin dışında yer alıyor.

    İflas başvurusunun temel nedeni olarak şirkete yeni finansman sağlanamaması gösteriliyor. Mevcut ortaklardan spor otomobil üreticisi Porsche ile Avusturyalı iş insanı Michael Tojner'in şirkete ek sermaye aktarmaya sıcak bakmadığı belirtiliyor.

    139 yıllık Alman pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör

    Şirketin parçalanması gündemde

    İflas süreciyle birlikte 139 yıllık geçmişi olan dev şirketin parçalanması gündemde. Gelen bilgilere göre, şirketin karlı bölümleri için şimdiden talipler sıraya girmiş durumda.

    Deutsche Bank ve bazı serbest yatırım fonlarının, şirketin karlı olan ev tipi pil birimini devralmak istediği belirtiliyor. Diğer yandan Michael Tojner'in işitme cihazları için üretilen düğme pillerin de dahil olduğu mikro piller bölümüyle ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

    139 yıllık Alman pil üreticisi Varta iflas başvurusunda bulundu Tam Boyutta Gör

    Apple'a aşırı bağımlılık çöküşe yol açtı

    Varta bir dönem Apple'ın AirPods gibi kablosuz kulaklıkları için ürettiği küçük düğme pillerle büyük bir başarı yakalamıştı. Ancak Apple'a olan aşırı bağımlılık şirketin sonunu hazırlayan en büyük etkenlerden biri oldu. 2022 yılında Apple'dan gelen siparişlerin azalması ve Asyalı rakiplerin güç kazanmasıyla mikro pil satışları %47 geriledi.

    Varta'nın iflas başvurusu, Alman ekonomisindeki durgunluk ve artan maliyet baskısının son örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Hatırlanacağı üzere, 350 yıllık geçmişe sahip Eichbaum bira fabrikası da kısa süre önce benzer mali sıkıntılar nedeniyle iflas başvurusunda bulunmuştu. Halle Leibniz Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (IWH) verilerine göre Almanya'da 2026'nın ilk çeyreğinde kurumsal iflas başvurularının sayısı son 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Sam_Mobile +11 FunnyPerson +10 DGrayMan +7 Jacobıan +7 Houseofdogs +6 thyr85 +6 LaciRomantik +6 Last Troll Bender +6 CWaRRioR +6 SilverNitrate +5
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    61 Kişi Okuyor (1 Üye, 60 Misafir) 10 Masaüstü 51 Mobil
    smail571 okuyor
    S
    GENEL İSTATİSTİKLER
    14891 kez okundu.
    21 kişi, toplam 25 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    pil, batarya ve
    9 etiket daha mahkeme almanya iflas aku varta Teknoloji Haberleri Ev Elektroniği Diğer Elektronik Cihazlar Donanım Bileşenleri
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    nissan qashqai mi hyundai tucson mu yorumlar bosch buzdolabından tak tak ses gelmesi deniz gezmiş kitapları en iyi sulu klima srv 550 st

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP OmniBook 5 Flip
    HP OmniBook 5 Flip
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum