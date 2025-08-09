A101 marketler taraftar temalı ses ve enerji ekipmanları satacak

14 Ağustos A101 aktüel ürünleri
14 Ağustos A101 aktüel ürünleri arasında taraftar temalı ses ve enerji ekipmanları yer alıyor. 10 dakikalık masaj döngüleri sunan şarjlı boyun ve sırt masaj aleti 999TL iken 20W şarj adaptörü 299TL, TWS kulaklık 499TL, akıllı baskül ise 599TL olarak satılacak.
Diğer taraftan 6.57 inçlik HD+ ekran, MediaTek Helio G81 yonga seti, 4GB RAM, 4GB sanal RAM, 128GB depolama, stereo çift hoparlör, 48MP Sony sensör, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri ile Tecno Spark 30C akıllı telefon modeli de 6299TL fiyat etiketine sahip.
