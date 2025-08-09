A101 marketler taraftar temalı ses ve enerji ekipmanları satacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin haftalık aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli ev aletlerinden taraftar temalı ses ve enerji aksesuarlarına kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

14 Ağustos A101 aktüel ürünleri

14 Ağustos A101 aktüel ürünleri arasında taraftar temalı ses ve enerji ekipmanları yer alıyor. 10 dakikalık masaj döngüleri sunan şarjlı boyun ve sırt masaj aleti 999TL iken 20W şarj adaptörü 299TL, TWS kulaklık 499TL, akıllı baskül ise 599TL olarak satılacak.

7 Ağustos A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan 6.57 inçlik HD+ ekran, MediaTek Helio G81 yonga seti, 4GB RAM, 4GB sanal RAM, 128GB depolama, stereo çift hoparlör, 48MP Sony sensör, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri ile Tecno Spark 30C akıllı telefon modeli de 6299TL fiyat etiketine sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: