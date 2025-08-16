A101 marketler Samsung Galaxy A16 ve Redmi 13 akıllı telefon satıyor

14 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri
14 Ağustos A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy A16 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.7 inçlik Super AMOLED ekran, Helio G99 yonga seti, 4GB RAM, 128GB depolama, 50MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 8399TL.
Redmi 13 modelinde ise 6.79 inçlik IPS LCD ekran, Helio G91 yonga seti, 8GB RAM, 256GB depolama, 108MP arka kamera, 13MP ön kamera, 5030mAh batarya, 33W hızlı şarj gibi özellikler 8799TL fiyat etiketi ile satılıyor.
böyle hep 50 ile mi gidilecek