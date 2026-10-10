BİM marketlerde 3D yazıcı ve lazer gravür cihazı satılacak

14 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri
14 Ekim BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Creality markasına ait baskı makineleri yer alıyor. Wi-Fi 6 ile kablosuz tarama, 30fps seviyesine kadar tarama hızı, yenilikçi 4 lens stereo görüş, taşınabilir tasarım gibi özellikleri olan Otter Lite 3D tarayıcı 34990TL.
Diğer taraftan 4 renkli baskıya hazır, 12000 milimetre kare/saniye ivmelenme, tam otomatik kalibrasyon, Wi-Fi ile kablosuz bağlantı, 300 dereceye kadar nozul sıcaklığı, 500 milimetrekare/saniye gibi özellikleri ile Creality Ender-3 V4 3D yazıcı 18990TL.
Son olarak kamera desteği ile kolay kullanım, diyot lazer, 10Watt lazer gücü, 455nm dalga boyu, karton, ahşap, bambu, kauçuk, deri, kumaş gibi materyallere uygulayabilme gibi özellikleri ile Creality Falcon A1 lazer gravür cihazı da 24990TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: