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    ŞOK marketler Samsung ürünleri satıyor

    14 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli ve Samsung Galaxy Tab A11+ Wi-Fi tablet modeli yer alıyor.         

    14 Ekim ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda kablosuz kulaklıklardan dizüstü bilgisayarlara, tabletlerden elektrikli kompresörlere ve hava temizleyicilere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    14 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    14 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 200MP+50MP+50MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 74999TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab A11+ tablet modeli ise 11 inçlik Full HD LCD ekran, 4nm Dimensity 7300 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, Samsung DeX, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 7040mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 9499TL fiyat etiketine sahip.

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    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

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