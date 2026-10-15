ŞOK marketler Samsung ürünleri satıyor

14 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
14 Ekim ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Samsung Galaxy S25 Ultra akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik Dynamic AMOLED ekran, Snapdragon 8 Elite yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, 200MP+50MP+50MP+10MP arka kamera, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özelliklerle 74999TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Samsung Galaxy Tab A11+ tablet modeli ise 11 inçlik Full HD LCD ekran, 4nm Dimensity 7300 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, Samsung DeX, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 7040mAh batarya, 25W hızlı şarj gibi özelliklerle 9499TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: