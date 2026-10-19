14 elektrikli otomobil uzun yolda test edildi: En az yakan model belli oldu

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Elektrikli otomobillerde enerji tüketimi ve verimlilik, batarya kapasitesinden araç ağırlığına, aerodinamik tasarımdan sürüş koşullarına kadar pek çok faktöre bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle elektrikli otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar, araçların gerçek yol koşullarında ne kadar enerji tükettiğini ve uzun yolculuklarda ne kadar süre şarjda beklediğini merak ediyor. Otomobil Günlüklerim YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen testte, 14 farklı elektrikli otomobil yaklaşık 200 kilometrelik Kayseri-Sivas güzergahında karşılaştırıldı.

Test sonuçlarına göre Hyundai IONIQ 6 SR, 100 kilometrede 13,6 kWh tüketimle testin en verimli otomobili oldu. Tesla Model Y Premium, MINI Countryman ve MG4 Luxury de düşük tüketim değerleriyle öne çıktı.

14 elektrikli otomobilin tüketim sonuçları

Testte otomobiller 195 ile 208 kilometre arasında değişen mesafeler katetti. Araçlar teste yüzde 96 batarya doluluğu ile başladı. Şarj dolumu da yine yüzde 96 seviyesine kadar yapıldı.

Model Tüketim (kWh/100 km) Alınan enerji Mesafe Hyundai IONIQ 6 SR 13,6 28 kWh 205 km MINI Countryman 14,7 30,1 kWh 205 km Tesla Model Y Premium 14,9 30,4 kWh 203 km MG4 Luxury 15,7 30,7 kWh 195 km Kia EV3 Long Range 15,9 31,9 kWh 200 km Opel Frontera 16,4 33,7 kWh 205 km Volvo EX30 17,1 35 kWh 204 km Togg T10F LFP 18,1 37 kWh 204 km Peugeot E-3008 Allure 18,6 38,3 kWh 205 km Volkswagen ID. Buzz 19,0 39,6 kWh 208 km Togg T10F NMC 19,0 39 kWh 205 km Togg T10X 20,0 40 kWh 200 km BYD Seal U EV 20,6 40,6 kWh 197 km KGM Torres EVX 22,0 45 kWh 204 km

Buna göre Hyundai IONIQ 6 SR, 100 kilometrede 13,6 kWh tüketerek ikinci sıradaki MINI Countryman'dan yaklaşık yüzde 7,5 daha az enerji harcadı. Tesla Model Y Premium ise 14,9 kWh/100 km tüketimle üçüncü sırada yer aldı. Böylece ilk üç sırayı farklı gövde tiplerine sahip modeller oluşturdu.

Testin en yüksek tüketim değeri ise 22 kWh/100 km ile KGM Torres EVX'te ölçüldü. BYD Seal U EV 20,6 kWh, Togg T10X (NMC) ise 20 kWh tüketim kaydetti.

Araçların batarya kapasiteleri ve teknik özellikleri

Model Batarya kapasitesi Batarya türü Isı pompası DC şarj üst limiti Yapılan yol Kalan batarya Şarj süresi Alınan enerji 100 km tüketim Kişi sayısı MINI Countryman 65,2 kWh NMC Var 130 kW 205 km %55 45 dk 30,1 kWh 14,7 kWh 1 Kia EV3 Long Range 78 kWh NMC Var 135 kW 200 km %64 65 dk 31,9 kWh 15,9 kWh 2 KGM Torres EVX 80,6 kWh LFP Yok 160 kW 204 km %48 58 dk 45 kWh 22,0 kWh 3 Opel Frontera 43,8 kWh LFP Yok 97 kW 205 km %26 77 dk 33,7 kWh 16,4 kWh 1 Togg T10F LFP 85 kWh LFP Yok 180 kW 204 km %61 41 dk 37 kWh 18,1 kWh 1 MG4 Luxury 61,7 kWh NMC Var 142 kW 195 km %48 51 dk 30,7 kWh 15,7 kWh 2 Volvo EX30 65 kWh NMC Var 158 kW 204 km %52 57 dk 35 kWh 17,1 kWh 2 Hyundai IONIQ 6 SR 50 kWh NMC Var 150 kW 205 km %52 45 dk 28 kWh 13,6 kWh 1 BYD Seal U EV 87 kWh LFP Var 140 kW 197 km %57 36 dk 40,6 kWh 20,6 kWh 2 Volkswagen ID. Buzz 79 kWh NMC Var 185 kW 208 km %49 32 dk 39,6 kWh 19,0 kWh 2 Togg T10X 88 kWh NMC Yok 180 kW 200 km %54 54 dk 40 kWh 20,0 kWh 2 Togg T10F NMC 88 kWh NMC Yok 180 kW 205 km %56 57 dk 39 kWh 19,0 kWh 1 Tesla Model Y Premium 62,5 kWh LFP Var 160 kW 203 km %53 37 dk 30,4 kWh 14,9 kWh 2 Peugeot E-3008 Allure 73 kWh NMC Var 160 kW 205 km %48 55 dk 38,3 kWh 18,6 kWh 2

Testteki otomobiller batarya kapasiteleri, batarya kimyaları, DC hızlı şarj güçleri ve ısı pompası donanımları açısından da karşılaştırıldı. Bu özellikler de yine tüketim sonuçlarının ve uzun yol kullanımındaki şarj deneyiminin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.

Şarj süresinde Volkswagen ID. Buzz öne çıktı

Enerji tüketimi kadar uzun yolculuklarda şarj için harcanan süre de önemli, hatta bazı sürücülere göre bu detay menzilden daha önemli. Testte Volkswagen ID. Buzz, 32 dakikayla en kısa şarj süresini kaydetti. BYD Seal U EV 36 dakikada, Tesla Model Y Premium ise 37 dakikada şarj oldu.

Listenin diğer ucunda Opel Frontera bulunuyor. 43,8 kWh kapasiteli bataryası ve 97 kW azami DC şarj gücü bulunan model, 77 dakikayla en uzun şarj süresini kaydetti. Yolculuk sonunda bataryasının yüzde 26 seviyesinde kalması da dikkat çekti. Kia EV3 Long Range ise yüzde 64 ile en yüksek kalan batarya seviyesine ulaştı ancak 65 dakikalık şarj süresiyle uzun bir bekleme gerektirdi.

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Kalan batarya yüzdelerinin tek başına menzil veya verimlilik sıralaması oluşturmadığını belirtmek gerekiyor. Araçların batarya kapasiteleri farklı olduğundan aynı yüzde, her modelde aynı miktarda enerji anlamına gelmiyor.

Yolcu ağırlığı hesaba katıldığında sonuçlar değişiyor

Model Kişi sayısı Kişi ağırlığı Araç ağırlığı Toplam araç ağırlığı 100 kg başı tüketim 1 kişiyle tüketim tahmini MINI Countryman 1 kişi 90 kg 1940 kg 2030 kg 0,72 kWh 14,7 kWh Kia EV3 Long Range 2 kişi 180 kg 1810 kg 1990 kg 0,80 kWh 15,1 kWh KGM Torres EVX 3 kişi 270 kg 1915 kg 2185 kg 1,00 kWh 20,0 kWh Opel Frontera 1 kişi 90 kg 1590 kg 1680 kg 0,98 kWh 16,4 kWh Togg T10F LFP 1 kişi 90 kg 2135 kg 2225 kg 0,81 kWh 18,1 kWh MG4 Luxury 2 kişi 180 kg 1685 kg 1865 kg 0,84 kWh 14,86 kWh Volvo EX30 2 kişi 180 kg 1850 kg 2030 kg 0,84 kWh 16,26 kWh Hyundai IONIQ 6 SR 1 kişi 90 kg 1850 kg 1940 kg 0,70 kWh 13,6 kWh BYD Seal U EV 2 kişi 180 kg 2145 kg 2325 kg 0,88 kWh 19,72 kWh Volkswagen ID. Buzz 2 kişi 180 kg 2405 kg 2585 kg 0,73 kWh 18,27 kWh Togg T10X 2 kişi 180 kg 2125 kg 2305 kg 0,87 kWh 19,13 kWh Togg T10F NMC 1 kişi 90 kg 2105 kg 2195 kg 0,86 kWh 19,0 kWh Tesla Model Y Premium 2 kişi 180 kg 1975 kg 2155 kg 0,69 kWh 14,21 kWh Peugeot E-3008 Allure 2 kişi 180 kg 2105 kg 2285 kg 0,81 kWh 17,76 kWh

Bununla birlikte testteki otomobiller de aynı sayıda yolcuyla sürülmedi. Bazı araçlarda bir, bazılarında iki, KGM Torres EVX'te ise üç kişi bulunuyordu. Bu farklılık, otomobillerin toplam ağırlığını ve haliyle tüketimi de etkiliyor.

Otomobil Günlüklerim kanalı, bu farkı değerlendirmek için ikinci bir hesaplama tablosu hazırladı. Kişi başına 90 kilogram kabul edilerek yolcu ağırlıkları araçların ağırlığına eklendi. Ardından her 100 kilogramlık ağırlığa karşılık gelen tüketim farkı hesaplanarak tek kişiyle kullanım için tahmini değerler oluşturuldu.

Togg T10F'nin LFP bataryalı versiyonu daha az tüketti

Togg T10F'nin LFP ve NMC bataryalı versiyonları arasındaki fark da testte öne çıktı. LFP bataryalı versiyon 18,1 kWh/100 km tüketirken NMC bataryalı versiyon 19 kWh/100 km tüketim kaydetti. İki araç arasındaki fark 100 kilometrede 0,9 kWh oldu.

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