14 elektrikli otomobil uzun yolda test edildi: En az yakan model belli oldu

Elektrikli otomobillerde enerji tüketimi ve verimlilik, batarya kapasitesinden araç ağırlığına, aerodinamik tasarımdan sürüş koşullarına kadar pek çok faktöre bağlı olarak değişiyor. Bu nedenle elektrikli otomobil satın almayı düşünen kullanıcılar, araçların gerçek yol koşullarında ne kadar enerji tükettiğini ve uzun yolculuklarda ne kadar süre şarjda beklediğini merak ediyor. Otomobil Günlüklerim YouTube kanalı tarafından gerçekleştirilen testte, 14 farklı elektrikli otomobil yaklaşık 200 kilometrelik Kayseri-Sivas güzergahında karşılaştırıldı.
Test sonuçlarına göre Hyundai IONIQ 6 SR, 100 kilometrede 13,6 kWh tüketimle testin en verimli otomobili oldu. Tesla Model Y Premium, MINI Countryman ve MG4 Luxury de düşük tüketim değerleriyle öne çıktı.
14 elektrikli otomobilin tüketim sonuçları
Testte otomobiller 195 ile 208 kilometre arasında değişen mesafeler katetti. Araçlar teste yüzde 96 batarya doluluğu ile başladı. Şarj dolumu da yine yüzde 96 seviyesine kadar yapıldı.
|Model
|Tüketim (kWh/100 km)
|Alınan enerji
|Mesafe
|Hyundai IONIQ 6 SR
|13,6
|28 kWh
|205 km
|MINI Countryman
|14,7
|30,1 kWh
|205 km
|Tesla Model Y Premium
|14,9
|30,4 kWh
|203 km
|MG4 Luxury
|15,7
|30,7 kWh
|195 km
|Kia EV3 Long Range
|15,9
|31,9 kWh
|200 km
|Opel Frontera
|16,4
|33,7 kWh
|205 km
|Volvo EX30
|17,1
|35 kWh
|204 km
|Togg T10F LFP
|18,1
|37 kWh
|204 km
|Peugeot E-3008 Allure
|18,6
|38,3 kWh
|205 km
|Volkswagen ID. Buzz
|19,0
|39,6 kWh
|208 km
|Togg T10F NMC
|19,0
|39 kWh
|205 km
|Togg T10X
|20,0
|40 kWh
|200 km
|BYD Seal U EV
|20,6
|40,6 kWh
|197 km
|KGM Torres EVX
|22,0
|45 kWh
|204 km
Buna göre Hyundai IONIQ 6 SR, 100 kilometrede 13,6 kWh tüketerek ikinci sıradaki MINI Countryman'dan yaklaşık yüzde 7,5 daha az enerji harcadı. Tesla Model Y Premium ise 14,9 kWh/100 km tüketimle üçüncü sırada yer aldı. Böylece ilk üç sırayı farklı gövde tiplerine sahip modeller oluşturdu.
Testin en yüksek tüketim değeri ise 22 kWh/100 km ile KGM Torres EVX'te ölçüldü. BYD Seal U EV 20,6 kWh, Togg T10X (NMC) ise 20 kWh tüketim kaydetti.
Araçların batarya kapasiteleri ve teknik özellikleri
|Model
|Batarya kapasitesi
|Batarya türü
|Isı pompası
|DC şarj üst limiti
|Yapılan yol
|Kalan batarya
|Şarj süresi
|Alınan enerji
|100 km tüketim
|Kişi sayısı
|MINI Countryman
|65,2 kWh
|NMC
|Var
|130 kW
|205 km
|%55
|45 dk
|30,1 kWh
|14,7 kWh
|1
|Kia EV3 Long Range
|78 kWh
|NMC
|Var
|135 kW
|200 km
|%64
|65 dk
|31,9 kWh
|15,9 kWh
|2
|KGM Torres EVX
|80,6 kWh
|LFP
|Yok
|160 kW
|204 km
|%48
|58 dk
|45 kWh
|22,0 kWh
|3
|Opel Frontera
|43,8 kWh
|LFP
|Yok
|97 kW
|205 km
|%26
|77 dk
|33,7 kWh
|16,4 kWh
|1
|Togg T10F LFP
|85 kWh
|LFP
|Yok
|180 kW
|204 km
|%61
|41 dk
|37 kWh
|18,1 kWh
|1
|MG4 Luxury
|61,7 kWh
|NMC
|Var
|142 kW
|195 km
|%48
|51 dk
|30,7 kWh
|15,7 kWh
|2
|Volvo EX30
|65 kWh
|NMC
|Var
|158 kW
|204 km
|%52
|57 dk
|35 kWh
|17,1 kWh
|2
|Hyundai IONIQ 6 SR
|50 kWh
|NMC
|Var
|150 kW
|205 km
|%52
|45 dk
|28 kWh
|13,6 kWh
|1
|BYD Seal U EV
|87 kWh
|LFP
|Var
|140 kW
|197 km
|%57
|36 dk
|40,6 kWh
|20,6 kWh
|2
|Volkswagen ID. Buzz
|79 kWh
|NMC
|Var
|185 kW
|208 km
|%49
|32 dk
|39,6 kWh
|19,0 kWh
|2
|Togg T10X
|88 kWh
|NMC
|Yok
|180 kW
|200 km
|%54
|54 dk
|40 kWh
|20,0 kWh
|2
|Togg T10F NMC
|88 kWh
|NMC
|Yok
|180 kW
|205 km
|%56
|57 dk
|39 kWh
|19,0 kWh
|1
|Tesla Model Y Premium
|62,5 kWh
|LFP
|Var
|160 kW
|203 km
|%53
|37 dk
|30,4 kWh
|14,9 kWh
|2
|Peugeot E-3008 Allure
|73 kWh
|NMC
|Var
|160 kW
|205 km
|%48
|55 dk
|38,3 kWh
|18,6 kWh
|2
Testteki otomobiller batarya kapasiteleri, batarya kimyaları, DC hızlı şarj güçleri ve ısı pompası donanımları açısından da karşılaştırıldı. Bu özellikler de yine tüketim sonuçlarının ve uzun yol kullanımındaki şarj deneyiminin değerlendirilmesi açısından önem taşıyor.
Şarj süresinde Volkswagen ID. Buzz öne çıktı
Enerji tüketimi kadar uzun yolculuklarda şarj için harcanan süre de önemli, hatta bazı sürücülere göre bu detay menzilden daha önemli. Testte Volkswagen ID. Buzz, 32 dakikayla en kısa şarj süresini kaydetti. BYD Seal U EV 36 dakikada, Tesla Model Y Premium ise 37 dakikada şarj oldu.
Listenin diğer ucunda Opel Frontera bulunuyor. 43,8 kWh kapasiteli bataryası ve 97 kW azami DC şarj gücü bulunan model, 77 dakikayla en uzun şarj süresini kaydetti. Yolculuk sonunda bataryasının yüzde 26 seviyesinde kalması da dikkat çekti. Kia EV3 Long Range ise yüzde 64 ile en yüksek kalan batarya seviyesine ulaştı ancak 65 dakikalık şarj süresiyle uzun bir bekleme gerektirdi.
Kalan batarya yüzdelerinin tek başına menzil veya verimlilik sıralaması oluşturmadığını belirtmek gerekiyor. Araçların batarya kapasiteleri farklı olduğundan aynı yüzde, her modelde aynı miktarda enerji anlamına gelmiyor.
Yolcu ağırlığı hesaba katıldığında sonuçlar değişiyor
|Model
|Kişi sayısı
|Kişi ağırlığı
|Araç ağırlığı
|Toplam araç ağırlığı
|100 kg başı tüketim
|1 kişiyle tüketim tahmini
|MINI Countryman
|1 kişi
|90 kg
|1940 kg
|2030 kg
|0,72 kWh
|14,7 kWh
|Kia EV3 Long Range
|2 kişi
|180 kg
|1810 kg
|1990 kg
|0,80 kWh
|15,1 kWh
|KGM Torres EVX
|3 kişi
|270 kg
|1915 kg
|2185 kg
|1,00 kWh
|20,0 kWh
|Opel Frontera
|1 kişi
|90 kg
|1590 kg
|1680 kg
|0,98 kWh
|16,4 kWh
|Togg T10F LFP
|1 kişi
|90 kg
|2135 kg
|2225 kg
|0,81 kWh
|18,1 kWh
|MG4 Luxury
|2 kişi
|180 kg
|1685 kg
|1865 kg
|0,84 kWh
|14,86 kWh
|Volvo EX30
|2 kişi
|180 kg
|1850 kg
|2030 kg
|0,84 kWh
|16,26 kWh
|Hyundai IONIQ 6 SR
|1 kişi
|90 kg
|1850 kg
|1940 kg
|0,70 kWh
|13,6 kWh
|BYD Seal U EV
|2 kişi
|180 kg
|2145 kg
|2325 kg
|0,88 kWh
|19,72 kWh
|Volkswagen ID. Buzz
|2 kişi
|180 kg
|2405 kg
|2585 kg
|0,73 kWh
|18,27 kWh
|Togg T10X
|2 kişi
|180 kg
|2125 kg
|2305 kg
|0,87 kWh
|19,13 kWh
|Togg T10F NMC
|1 kişi
|90 kg
|2105 kg
|2195 kg
|0,86 kWh
|19,0 kWh
|Tesla Model Y Premium
|2 kişi
|180 kg
|1975 kg
|2155 kg
|0,69 kWh
|14,21 kWh
|Peugeot E-3008 Allure
|2 kişi
|180 kg
|2105 kg
|2285 kg
|0,81 kWh
|17,76 kWh
Bununla birlikte testteki otomobiller de aynı sayıda yolcuyla sürülmedi. Bazı araçlarda bir, bazılarında iki, KGM Torres EVX'te ise üç kişi bulunuyordu. Bu farklılık, otomobillerin toplam ağırlığını ve haliyle tüketimi de etkiliyor.
Otomobil Günlüklerim kanalı, bu farkı değerlendirmek için ikinci bir hesaplama tablosu hazırladı. Kişi başına 90 kilogram kabul edilerek yolcu ağırlıkları araçların ağırlığına eklendi. Ardından her 100 kilogramlık ağırlığa karşılık gelen tüketim farkı hesaplanarak tek kişiyle kullanım için tahmini değerler oluşturuldu.
Togg T10F'nin LFP bataryalı versiyonu daha az tüketti
Togg T10F'nin LFP ve NMC bataryalı versiyonları arasındaki fark da testte öne çıktı. LFP bataryalı versiyon 18,1 kWh/100 km tüketirken NMC bataryalı versiyon 19 kWh/100 km tüketim kaydetti. İki araç arasındaki fark 100 kilometrede 0,9 kWh oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: