ŞOK marketlerde Tchibo ürün geçidi var

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat ŞOK marketler, 14 Kasım kataloğunda kahveseverleri sevindirecek Tchibo ürünlerine yer veriyor. Katalogda dokunmatik ekranlı Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi 25 bin 999 liradan satılırken, kompakt tasarımıyla öne çıkan Esperto Mini 11 bin 999 lira fiyatla sunuluyor. Kapsüllü Cafissimo Pure Plus ise 5 bin 999 liralık etiketiyle satışa çıkıyor. Teknoloji dolu bu fırsatları kaçırmamak için ŞOK mağazalarına uğramayı unutmayın. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ŞOK gıda marketleri zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda oyuncu monitörlerinden oyuncu kulaklıklarına, kahve makinelerinden espresso makinelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

14 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

14 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Tchibo markasına ait kahve makineleri yer alıyor. 1.4 litre su tankı, 300gr kapasiteli çekirdek haznesi, dokunmatik ekran, süt sisteminin otomatik temizliği gibi özelliklerle Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi 25999TL.

11 Kasım ŞOK Aktüel kataloğunda neler var? 1 gün önce eklendi

Diğer taraftan 1.1 litre su deposu, 25-250ml programlanabilir içecek hacmi, Intense+ teknolojisi ile kahve sertliği ayarlama, fincan aydınlatma, 16cm genişliğiyle dünyanın en küçük tam otomatik espresso makinesi Esperto Mini 11999TL.

Son olarak 800ml su tankı, 6 kapsül kapasitesi, 30-250ml ayarlanabilir içecek miktarı, 50Hz frekans, 15 bar pompa basıncı, 1250W güç özellikleri ile Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi de 5999TL fiyat etiketine sahip.

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