Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde Tchibo ürün geçidi var

    14 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Tchibo markasına ait Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi ve Esperto Mini espresso makinesi yer alıyor.     

    14 Kasım ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK gıda marketleri zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda oyuncu monitörlerinden oyuncu kulaklıklarına, kahve makinelerinden espresso makinelerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

    14 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    14 Kasım ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Tchibo markasına ait kahve makineleri yer alıyor. 1.4 litre su tankı, 300gr kapasiteli çekirdek haznesi, dokunmatik ekran, süt sisteminin otomatik temizliği gibi özelliklerle Esperto 2 Süt tam otomatik kahve makinesi 25999TL.

    Diğer taraftan 1.1 litre su deposu, 25-250ml programlanabilir içecek hacmi, Intense+ teknolojisi ile kahve sertliği ayarlama, fincan aydınlatma, 16cm genişliğiyle dünyanın en küçük tam otomatik espresso makinesi Esperto Mini 11999TL.

    Son olarak 800ml su tankı, 6 kapsül kapasitesi, 30-250ml ayarlanabilir içecek miktarı, 50Hz frekans, 15 bar pompa basıncı, 1250W güç özellikleri ile Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi de 5999TL fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Oy Ver
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    unable to launch the application ne demek kia connect korayspor güvenilir mi minoxil sakal serumu 1.85 boy kaç kilo olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    POCO F9 Ultra
    POCO F9 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 Pro
    Apple MacBook Pro M5 Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum