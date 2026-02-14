ŞOK marketler realme C55 akıllı telefon satıyor

14 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
14 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında realme C55 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.72 inçlik 1080x2400 piksel ekran, Helio G88 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, çift SIM gibi özelliklerle 8499TL.
Diğer taraftan kompakt tasarım, otomatik kapanma, geniş kapsül serisi, 3 basınçlı demleme sistemi gibi özellikleri olan Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi 5999TL iken 13mm dinamik sürücü, toplam 15.5 saat kullanım süresi sunan Lenovo LP5 tam kablosuz kulaklık modeli 599TL fiyat etiketine sahip.