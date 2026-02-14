Giriş
    ŞOK marketler realme C55 akıllı telefon satıyor

    14 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında realme C55 akıllı telefon modeli, Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi ve Lenovo LP5 tam kablosuz kulaklık modeli yer alıyor. 

    14 Şubat ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu aktüel kataloğunda akıllı telefonlardan elektrikli ısıtıcılara, kapsül kahve makinelerinden tam kablosuz kulaklıklara ve kişisel bakım cihazlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün.

    14 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    14 Şubat ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında realme C55 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.72 inçlik 1080x2400 piksel ekran, Helio G88 yonga seti, 6GB RAM, 128GB depolama, 5000mAh batarya, çift SIM gibi özelliklerle 8499TL.

    Diğer taraftan kompakt tasarım, otomatik kapanma, geniş kapsül serisi, 3 basınçlı demleme sistemi gibi özellikleri olan Cafissimo Pure Plus kapsül kahve makinesi 5999TL iken 13mm dinamik sürücü, toplam 15.5 saat kullanım süresi sunan Lenovo LP5 tam kablosuz kulaklık modeli 599TL fiyat etiketine sahip.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

