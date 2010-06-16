14 Megapiksel kameralı Android telefon: Altek Leo

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Google Android platformunu temel alan telefonların sayısındaki hızlı artışa paralel olarak, ortaya ilginç modeller de çıkmaya başladı. İşte o modellerden biri olan Altek Leo, sahip olduğu kamerası ile Android dünyasında liderliğe oynarken, tüm telefonlar arasında da kayıt yetenekleri en iyi modellerden biri olacak gibi görünüyor. Altek Leo'nun teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmamakla birlikte Eclair kod adlı Android 2.1 yazılımını kullandığı, çok sayıda Google servisine hızlı erişim sağladığı ve Froyo kod adlı Android 2.2 sürümüne güncellenebileceği açıklandı.

Dokunmatik ekrana sahip olan ve ARM tabanlı işlemci kullanan Altek Leo, üzerinde barındırdığı lens ile muadillerinden ayrılmayı başarıyor. Zira telefonda, dijital fotoğraf makinelerinde de kullanılan nimage 1/2.3-inç CCD sensöre yer veriliyor. 6.5mm - 19.55mm fokal uzaklığına sahip olan sensör, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Xenon Flash ile desteklenen kamera, yazılım tarafında ise gülüş yakalama ve panorama modu gibi özellikleri destekliyor. Dördüncü çeyrek ile birlikte, 499 dolar seviyesindeki fiyatıyla Çin pazarında kullanıma sunulacak olan Altek Leo'nun, Avrupa ve/veya Amerika pazarlarında satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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