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14 Megapiksel kameralı Android telefon: Altek Leo

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,7b
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11
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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14 Megapiksel kameralı Android telefon: Altek Leo
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Google Android platformunu temel alan telefonların sayısındaki hızlı artışa paralel olarak, ortaya ilginç modeller de çıkmaya başladı. İşte o modellerden biri olan Altek Leo, sahip olduğu kamerası ile Android dünyasında liderliğe oynarken, tüm telefonlar arasında da kayıt yetenekleri en iyi modellerden biri olacak gibi görünüyor. Altek Leo'nun teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmamakla birlikte Eclair kod adlı Android 2.1 yazılımını kullandığı, çok sayıda Google servisine hızlı erişim sağladığı ve Froyo kod adlı Android 2.2 sürümüne güncellenebileceği açıklandı.

Dokunmatik ekrana sahip olan ve ARM tabanlı işlemci kullanan Altek Leo, üzerinde barındırdığı lens ile muadillerinden ayrılmayı başarıyor. Zira telefonda, dijital fotoğraf makinelerinde de kullanılan nimage 1/2.3-inç CCD sensöre yer veriliyor. 6.5mm - 19.55mm fokal uzaklığına sahip olan sensör, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Xenon Flash ile desteklenen kamera, yazılım tarafında ise gülüş yakalama ve panorama modu gibi özellikleri destekliyor. Dördüncü çeyrek ile birlikte, 499 dolar seviyesindeki fiyatıyla Çin pazarında kullanıma sunulacak olan Altek Leo'nun, Avrupa ve/veya Amerika pazarlarında satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

14 Megapiksel kameralı Android telefon: Altek Leo
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14 Megapiksel kameralı Android telefon: Altek Leo
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14 Megapiksel kameralı Android telefon: Altek Leo
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sahafiec 9 yıl
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Yas3r 9 yıl
görüntü güzel
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mobylette 9 yıl
maximalist tasarımda ulaşılması gereken seviye budur
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DH Misafiri 9 yıl
seksi
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Batuist 9 yıl
bu telefondan çok telefon özellikli bir fotoğraf makinesi olmuş.. sık sık fotoğraf çekmeyi sevenler için hem telefon hemde kompakt boyutlu bir fotoğraf makinesi taşımak yerine tercih edilebilecek bir alternatif olmuş...
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darkaura 9 yıl
gene tarih tekerrur etmeye basladi. her gun yeni farkli cesitli smartphonelar cikiyor.
apple yazilim donanim tum sistemi kendi tasarliyan bir firma olarak standartlari hemen belirleyip yenilikleri hizli sekilde uygulamaya gecirebiliyor.
pc nin ilk zamanlari gibi bir sektor olusurken apple one geciyor dogal olarak. ama sonrasinda binlerce oem firmasinin urun cesitliligi karsisinda geri dusuyorlar. Tek firma olarak cikarabilcekleri urun sayisi ve urunlerini gunceleme sureleri ortada.
iphone still ve tarz olarak hala cok onde olsada donanim olarak rakipleri one cikmisti. simdi arayi iphone 4le kapatti ama durumu daha yeni esitlemisken rakipleri 1.3-1.5ghz cift cekridek islemcilerden bahsetmeye basladilar.
iphone 4un deli satacagi kesin. onceki tum iphonlerin toplamindan daha cok satacak gibi. ama bundan sonraki modellerde pcdeki hikayenin aynisini yasayacaz gibi geliyor. urunun standartlari oturdukca rakipleri yazilim ve donanim oalrak cok daha buyuk cesitlilikde gelcekler.
is bu raddeye geldiginde apple in yapmasi gereken bir sonraki devrimsel yenilige bakmak. Steve Jobs un bunun farkinda olduguna eminim.
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by_gvz 9 yıl
Bu resmen telefon özelliği olan dijital fotoğraf makinesi olmuş
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Kissed by Fire 9 yıl
12 Megapikselin üstü çıkmaz diye düşünüyordum ki....
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suslu76 9 yıl
android tabanlı fotoğraf makinesi gibi
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kirmizibulten 9 yıl

suslu76

android tabanlı fotoğraf makinesi gibi

Imza
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