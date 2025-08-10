BİM marketler Tecno Spark 30 satacak

15 Ağustos BİM aktüel ürünler
15 Ağustos BİM aktüel ürünler arasında Tecno markasına ait Spark 30 akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.78 inçlik Full HD+ ekran, Helio G91 yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 64MP Sony ana sensör, 13MP ön kamera, 5000mAh batarya, 18W hızlı şarj gibi özelliklere sahip olan telefon 5 yıl akıcılık garantisi ile geliyor. Fiyatı ise 7990TL.
Diğer taraftan Corby markasına ait 13 dakika havada kalabilme, 2MP fotoğraf, 720p video kaydı, acil durum iniş, 20 metreye kadar telefona görüntü aktarımı gibi özelliklerle Smart Drone modeli de 2090TL fiyat etiketine sahip.
