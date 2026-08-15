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    ŞOK marketlerde yine LG akıllı televizyon geçidi var

    15 Ağustos ŞOK aktüel kataloğunda LG 75QNED86T6A, LG 65QNED86T6A, LG 55QNED86A6A, LG 55QNED86T6A ve LG 75UT91006LA akıllı televizyon modelleri yer alıyor.       

    15 Ağustos ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    ŞOK marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan kahve makinelerine, hoparlörlü termoslardan elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 2024 model 75 inçlik 4K QNED ekran, webOS işletim sistemi, 4x HDMI gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 71999TL.

    Alternatif olarak 65 inçlik 4K QNED ekran, 4 çekirdekli yapay zekâ işlemcisi, webOS işletim sistemi 4x HDMI özellikleri olan model 59999TL iken 2025 model 55 inçlik 4K QNED evo akıllı teelvizyon modeli de 47999TL olarak satılacak.

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