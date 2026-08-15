ŞOK marketlerde yine LG akıllı televizyon geçidi var

15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
15 Ağustos ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında LG markasına ait akıllı televizyon modelleri yer alıyor. 2024 model 75 inçlik 4K QNED ekran, webOS işletim sistemi, 4x HDMI gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli 71999TL.
Alternatif olarak 65 inçlik 4K QNED ekran, 4 çekirdekli yapay zekâ işlemcisi, webOS işletim sistemi 4x HDMI özellikleri olan model 59999TL iken 2025 model 55 inçlik 4K QNED evo akıllı teelvizyon modeli de 47999TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: