15 bin euronun altına elektrikli Dacia: Hipster, 2027'de geliyor

Renault Grubu’nun Temmuz 2026’da Spring üretimini durdurduğu Çin’deki eGT New Energy Automotive (Shiyan) fabrikasında üretilmesi planlanan model, L7e (dört tekerlekli motosiklet) kategorisi standartlarına uygun olarak geliştiriliyor.
Renault ve Dacia’nın üst yönetimi, projenin maliyetlerini aşağı çekmek için ürün tanımını baştan aşağı revize etti. Aracı uygun fiyatlı kılmak için izlenen stratejiler şu şekilde:
- Maliyetleri en aza indirmek için eski nesil Spring’in motor, batarya ve şasi bileşenlerinden maksimum düzeyde yararlanılıyor.
- 4 kişilik L7e modelinin yanı sıra daha hafif ve ehliyetsiz/küçük yaşta kullanılabilen 2 kişilik L6e kategorisi üzerinde de çalışılıyor.
- Aracın nihai fiyatını belirleyecek en büyük unsur olan batarya kapasitesinin 15 kWsa civarında olması ve maliyet odaklı bir kimya (muhtemelen LFP) kullanılması bekleniyor.
Dacia Tasarım Direktörü David Durand, Citroen Ami’deki gibi plastik gövde panellerinin çelik panellere kıyasla pahalı kaldığını, bu nedenle Çinli mühendislik ekibinin ağırlığı düşürürken maliyeti koruyacak özel çözümler aradığını belirtiyor.
Patent çizimleri sızdırılan seri üretim versiyonu, 2025'te gösterilen konseptin tasarımına büyük oranda sadık kalıyor. 3.0 metre uzunluk, 1.55 metre genişlik ve 1.53 metre yükseklik ölçülerine sahip olacak modelde, konseptteki iki parçalı bagaj kapağı yerine yana doğru açılan tek parça bir arka kapıya geçildi. Ön yan camlar ikiye bölünmüş yapıda ve alt kısmı Citroen Ami'de olduğu gibi yukarı doğru katlanarak açılıyor.
Tamamen Çinli Dongfeng, Nissan ve Renault ortaklığıyla Şiyan fabrikasındaki üretim kapasitesini korumayı hedefleyen bu proje; son üst yönetim onayının ardından 2027'de yollarda olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: