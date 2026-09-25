15 bin euronun altına elektrikli Dacia: Hipster, 2027'de geliyor

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Tam Boyutta Gör Dacia, yeni elektrikli şehir otomobili Hipster için seri üretim düğmesine basmaya hazırlanıyor. Markanın giriş seviyesi elektrikli modeli Spring'in altında konumlanacak olan mikro araç, 2027 yılında yollara çıkacak ve 15 bin euronun altındaki başlangıç fiyatıyla dikkat çekecek.

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Renault Grubu’nun Temmuz 2026’da Spring üretimini durdurduğu Çin’deki eGT New Energy Automotive (Shiyan) fabrikasında üretilmesi planlanan model, L7e (dört tekerlekli motosiklet) kategorisi standartlarına uygun olarak geliştiriliyor.

Renault ve Dacia’nın üst yönetimi, projenin maliyetlerini aşağı çekmek için ürün tanımını baştan aşağı revize etti. Aracı uygun fiyatlı kılmak için izlenen stratejiler şu şekilde:

Maliyetleri en aza indirmek için eski nesil Spring’in motor, batarya ve şasi bileşenlerinden maksimum düzeyde yararlanılıyor.

4 kişilik L7e modelinin yanı sıra daha hafif ve ehliyetsiz/küçük yaşta kullanılabilen 2 kişilik L6e kategorisi üzerinde de çalışılıyor.

üzerinde de çalışılıyor. Aracın nihai fiyatını belirleyecek en büyük unsur olan batarya kapasitesinin 15 kWsa civarında olması ve maliyet odaklı bir kimya (muhtemelen LFP) kullanılması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör L7e regülasyonları gereği aracın batarya hariç ağırlığının 450 kg'ı geçmemesi, gücünün 20 beygir ile sınırlandırılması ve maksimum hızının 90 km/s olması gerekiyor.

Dacia Tasarım Direktörü David Durand, Citroen Ami’deki gibi plastik gövde panellerinin çelik panellere kıyasla pahalı kaldığını, bu nedenle Çinli mühendislik ekibinin ağırlığı düşürürken maliyeti koruyacak özel çözümler aradığını belirtiyor.

Yeni Toyota Corolla, elektrikli dahil 4 farklı motorla geliyor 7 sa. önce eklendi

Patent çizimleri sızdırılan seri üretim versiyonu, 2025'te gösterilen konseptin tasarımına büyük oranda sadık kalıyor. 3.0 metre uzunluk, 1.55 metre genişlik ve 1.53 metre yükseklik ölçülerine sahip olacak modelde, konseptteki iki parçalı bagaj kapağı yerine yana doğru açılan tek parça bir arka kapıya geçildi. Ön yan camlar ikiye bölünmüş yapıda ve alt kısmı Citroen Ami'de olduğu gibi yukarı doğru katlanarak açılıyor.

Tamamen Çinli Dongfeng, Nissan ve Renault ortaklığıyla Şiyan fabrikasındaki üretim kapasitesini korumayı hedefleyen bu proje; son üst yönetim onayının ardından 2027'de yollarda olacak.

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15 bin euronun altına elektrikli Dacia: Hipster, 2027'de geliyor

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