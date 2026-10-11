A101 marketler elektrikli çocuk motosikleti ve elektrikli golf arabası satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketlerin yeni hafta Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan jeneratörlere, elektrikli golf arabalarından para sayma makinelerine ve elektronik para kasalarına kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

15 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

15 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Weigo markasına ait elektrikli çocuk motosikleti yer alıyor. 16Km/s maksimum hıza çıkabilen motosiklet 65Kg ağırlık taşıyabiliyor. 3 seviye hız modu, 12 inç lastik, disk fren, ışıklı LCD ekran, ses ve ışık efekti özellikleri olan ürün 17990TL fiyat etiketine sahip.

8 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan 35Km/s azami hız, 44Km maksimum menzil, ön ve arka disk fren, 2 kişilik oturma pozisyonu, geri görüş kamerası, LED gösterge, LED far ve stop lambası, 300Kg taşıma kapasitesi, USB şarj, Bluetooth müzik çalar, karayolları uyumu gibi özelliklerle Volta VG2 kasalı golf arabası 129990TL olarak satılacak.

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15 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var?

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