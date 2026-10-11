A101 marketler elektrikli çocuk motosikleti ve elektrikli golf arabası satacak

15 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
15 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Weigo markasına ait elektrikli çocuk motosikleti yer alıyor. 16Km/s maksimum hıza çıkabilen motosiklet 65Kg ağırlık taşıyabiliyor. 3 seviye hız modu, 12 inç lastik, disk fren, ışıklı LCD ekran, ses ve ışık efekti özellikleri olan ürün 17990TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan 35Km/s azami hız, 44Km maksimum menzil, ön ve arka disk fren, 2 kişilik oturma pozisyonu, geri görüş kamerası, LED gösterge, LED far ve stop lambası, 300Kg taşıma kapasitesi, USB şarj, Bluetooth müzik çalar, karayolları uyumu gibi özelliklerle Volta VG2 kasalı golf arabası 129990TL olarak satılacak.
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