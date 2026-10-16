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    A101 marketlerde akıllı ısıtıcı geçidi

    15 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcı ve Philips 3000 seramik fanlı akıllı ısıtıcı yer alıyor.  

    15 Ekim A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    Soğuk havaların kendisini yavaş yavaş hissettirmesi ile birlikte zincir marketlerde yavaş yavaş ısıtıcı modelleri öne çıkmaya başladı. A101 marketler Xiaomi ve Philips marka akıllı ısıtıcıları kataloğuna koydu.

    15 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    15 Ekim A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Xiaomi markasına ait Mi Smart Space Heater S akıllı elektrikli ısıtıcısı 6 farklı sıcaklık seviyesi, 28 dereceye kadar sıcaklık kontrolü, uygulama desteği gibi özelliklerle 6999TL.

    Diğer taraftan Philips markasına ait 3000 serisi seramik fanlı ısıtıcı 2000W maksimum güç, 37 dereceye kadar sıcaklık kontrolü, 3 farklı güç ayarı, uygulama desteği gibi özelliklerle 5299TL. Son olarak uygulama desteği olmayan Xiaomi Fan heater fanlı ısıtıcı ise 5599TL fiyat etiketine sahip.

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