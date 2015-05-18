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15 inçlik Retina MacBook Pro donanım güncellemesi alabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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15 inçlik Retina MacBook Pro donanım güncellemesi alabilir

Apple'ın gelecek ay düzenleyeceği WWDC 2015 geliştirici konferansı giderek yaklaşırken, karşımıza neler çıkacağı da merakla bekleniyor. iOS 9 tanıtımı zaten artık geleneksel olarak yapılacak ancak donanım tarafında henüz bir netlik yok. 

Mart ayındaki yeni MacBook lansmanında MacBook Air ve Pro modelleri güncellenirken, iOS ürünleri de sonbahar döneminde elden geçirilecek. Bu bakımdan WWDC 2015 etkinliği donanım tarafında biraz sönük kalabilir. Tahminler bir veya iki ürünün boy gösterebileceği yönünde. 

Bunlardan en öne çıkanı 15 inçlik Retina MacBook Pro modeli. Henüz kendisine özel bir Broadwell tabanlı Intel yongaseti beğenemeyen ürün bu bakımdan halen güncellenmeyi bekliyor. 

Diğer MacBook Pro ve MacBook Air modelleri uygun Intel işlemcilerle güncellenirken, Intel'in daha güçlü Broadwell tabanlı yongasetlerini henüz piyasaya sürmemiş olması 15 inçlik Retina MBP modelini de geciktirdi. 

Gelen bilgilere göre hali hazırdaki Retina modeli için sipariş veren pek çok müşteri, kargolama süresinin 1-2 haftadan bir anda 1 aya kadar çıktığını görmüş. Apple müşterilere bilgilendirme yaparak sevkiyatın Haziran ayı ortalarına kadar yapılamayacağını da bildirmiş. 

Intel'in Broadwell tabanlı masaüstü işlemcilerini Temmuz ayına doğru piyasaya sürmesi bekleniyor. Bunların arasında muhtemelen güçlü dizüstülere yönelik özel versiyonlar da olacak. Sonrasında ise 15 inçlik RMBP modelinin güncellenebileceği belirtiliyor. 

Ancak WWDC 2015 lansmanı Haziran başı olduğu için arada oldukça uzun bir süre var. Kaynaklar Apple'ın Intel'den daha erken işlemci teslimatı alabileceğini ve bu bakımdan modelin Temmuz ayı gibi satışa çıkabileceğini belirtiyor. Diğer bir ihtimal ise yeni model konferansta tanıtılacak ve satışa sunulması da Ağustos ayını bulacak. Bu bakımdan 15 inçlik RMBP modelini almayı düşünenlerin biraz daha beklemesinde fayda var.  

http://www.macrumors.com/2015/05/15/june-delivery-rmbp-refresh-speculation/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ponchik 4 yıl
bende Mac e geçmeyi düşünüyorum ancak skylake den önce geçmek istemiyorum ama zen book iyice kasıyor artık 2016 dan önce 2015 Sonu çıksa tadından yenmez
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theyapici 4 yıl
skylake gelince alacağım dursun şimdilik
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gx2delete 4 yıl
15" RMBP'ya güncelleme gelmiş. 2 GB GDDR5 AMD Radeon R9 M370X eklemişler GT750m yerine. store.apple.com/...
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mafaky 4 yıl
Zaten Intel tarafından üretilmesi çok şüpheli gözüken Broadwell ailesinden 15" rMBP'lara uyarlanabilecek işlemciler de olmayacağına göre artık 2016'daki Skylake tasarımlarına kadar bunlarla idare edilecek!...

Kimse 2015 WWDC'da bu konuda yeni bir gelişme beklemesin. Apple duruma şimdilik (muhtemelen 2016 Martına kadar) noktayı koymuşa benziyor!...

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