BİM marketler TCL soundbar ve Logitech fare seti satacak

Yapay Zeka Özeti:
- BİM, 15 Kasım aktüel kataloğunda teknoloji meraklılarını sevindirecek yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Katalogda öne çıkan TCL S45H kablosuz soundbar; 100 Watt ses gücü, Dolby Atmos desteği ve geniş bağlantı seçenekleriyle 4 bin 500 liradan satılacak. Oyuncular için sunulan 8000 DPI çözünürlüğe ve RGB aydınlatmaya sahip Logitech G203 kablolu fare seti ise fare matı hediyesiyle birlikte 999 lira fiyat etiketine sahip. Fırsat ürünleri 15 Kasım'dan itibaren tüm BİM mağazalarında yerini alacak.
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15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri
15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait S45H soundbar yer alıyor. 100W ses çıkışı, 2.0 kanal yapısı, Dolby Atmos ve DTS Virtual:X desteği, Bluetooth 5.2 ile kablosuz aktarım, HDMI eARC, USB, AUX ve optik giriş, tek kumanda ile TV kontrolü şeklinde özelliklerle 4500TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Logitech G203 kablolu fare modeli 8000DPI optik sensör, 1ms raporlama hızı, 6 tuşlu klasik tasarım, Lightsync RGB aydınlatma, 2.1 metre kablo gibi özelliklerle 999TL. Paket içerisinde 30x40 fare matı da yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: