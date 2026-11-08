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    BİM marketler TCL soundbar ve Logitech fare seti satacak

    15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait S45H kablosuz soundbar ve Logitech G203 kablolu fare modeli ile fare matı yer alıyor.          

    15 Kasım BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan aksiyon kameralarına, oyuncu farelerinden kablosuz ses sistemlerine ve ısıtıcılara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

    15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

    15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait S45H soundbar yer alıyor. 100W ses çıkışı, 2.0 kanal yapısı, Dolby Atmos ve DTS Virtual:X desteği, Bluetooth 5.2 ile kablosuz aktarım, HDMI eARC, USB, AUX ve optik giriş, tek kumanda ile TV kontrolü şeklinde özelliklerle 4500TL fiyat etiketine sahip.

    Diğer taraftan Logitech G203 kablolu fare modeli 8000DPI optik sensör, 1ms raporlama hızı, 6 tuşlu klasik tasarım, Lightsync RGB aydınlatma, 2.1 metre kablo gibi özelliklerle 999TL. Paket içerisinde 30x40 fare matı da yer alıyor.

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