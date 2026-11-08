BİM marketler TCL soundbar ve Logitech fare seti satacak

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat BİM, 15 Kasım aktüel kataloğunda teknoloji meraklılarını sevindirecek yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Katalogda öne çıkan TCL S45H kablosuz soundbar; 100 Watt ses gücü, Dolby Atmos desteği ve geniş bağlantı seçenekleriyle 4 bin 500 liradan satılacak. Oyuncular için sunulan 8000 DPI çözünürlüğe ve RGB aydınlatmaya sahip Logitech G203 kablolu fare seti ise fare matı hediyesiyle birlikte 999 lira fiyat etiketine sahip. Fırsat ürünleri 15 Kasım'dan itibaren tüm BİM mağazalarında yerini alacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta sonu Aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan aksiyon kameralarına, oyuncu farelerinden kablosuz ses sistemlerine ve ısıtıcılara kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün olacak.

15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri

15 Kasım BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında TCL markasına ait S45H soundbar yer alıyor. 100W ses çıkışı, 2.0 kanal yapısı, Dolby Atmos ve DTS Virtual:X desteği, Bluetooth 5.2 ile kablosuz aktarım, HDMI eARC, USB, AUX ve optik giriş, tek kumanda ile TV kontrolü şeklinde özelliklerle 4500TL fiyat etiketine sahip.

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Diğer taraftan Logitech G203 kablolu fare modeli 8000DPI optik sensör, 1ms raporlama hızı, 6 tuşlu klasik tasarım, Lightsync RGB aydınlatma, 2.1 metre kablo gibi özelliklerle 999TL. Paket içerisinde 30x40 fare matı da yer alıyor.

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