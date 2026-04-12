BİM marketler GeForce RTX 5050 ekran kartlı oyun bilgisayarı satacak

Tam Boyutta Gör BİM marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda oyuncu bilgisayarlarından taşınabilir akıllı ekranlara, elektrikli çocuk scooter modelinden akıllı masaj koltuğuna kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

15 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

15 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Monster markasına ait oyuncu bilgisayarları yer alıyor. Monster ABRA A7 V16.2.11 oyuncu dizüstü modeli 17.3 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core i7 13700HX işlemci, GeForce RTX 5050 8GB ekran kartı, 12GB DDR5 4800MHz RAM, 1TB M.2 SSD depolama özellikleri ile 59500TL fiyat etiketine sahip.

Diğer taraftan Monster ABRA A5 V21.6.1 dizüstü bilgisayarı 15.6 inçlik Full HD ekran, 144Hz tazeleme hızı, Intel Core i5 13420H işlemci, GeForce RTX 3050 4GB ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM ve 1TB M.2 SSD depolama ile 42000TL.

Son olarak Monster TULPAR TD3 V1.2.3.3 oyuncu kasası ise AMD Ryzen 5 8400F işlemci, AMD Radeon RX 7600 8GB ekran kartı, 16GB DDR5 5600 MHz RAM ve 1TB M.2 NVMe SSD depolama ile 44500TL seviyesinde meraklılarını bekliyor olacak.

