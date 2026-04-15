ŞOK marketler uygun fiyata Apple M4 MacBook ve PlayStation 5 satıyor

15 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
15 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında PlayStation 5 dijital versiyon yer alıyor. Slim versiyon olan kasada 825GB depolama alanı ve Bluetooth bağlantı bulunuyor. Tek kol barındıran cihaz Bilkom Türkiye garantili. Fiyata zam geleceği haberlerinin ardından 37999TL seviyesinin bir süre sonra geride kalacağı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan Apple markasına ait MacBook Air modeli 13.6 inçlik Retina ekran, 10 çekirdekli Apple M4 yonga seti, 12GB RAM, 512GB depolama, hızlı şarj, parmak izi okuyucu, aydınlatmalı klavye gibi özelliklerle 60999TL fiyat etiketine sahip.