A101 marketler akıllı evcil hayvan ekipmanları satıyor

Tam Boyutta Gör A101 marketler zinciri Ekstra kataloğunda akıllı evcil hayvan ekipmanlarından akıllı telefonlara, akıllı televizyonlardan robot süpürgelere ve elektrikli ev aletlerine kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

15 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri

15 Ocak A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında akıllı evcil hayvan ekipmanları yer alıyor. 60 litre kum haznesi ve 6 litre atık çekmecesi olan uygulama destekli akıllı kedi tuvaleti 17899TL olarak satışa sunuldu.

Dahili Wi-Fi kamera, mobil uygulama ile uzaktan kontrol, çift yönlü iletişim gibi özellikleri olan akıllı mama kaplarından 7 litre kapasitesi olan model 3199TL fiyat etiketine sahipken 4 litre kapasitesi olan model ise 2799TL.

Son olarak 1 litre su kapasitesi, su ve filtre göstergesi, uygulama kontrolü olan akıllı su çeşmesi 2999TL iken 2.2 litre su kapasitesi ve LED seviye göstergesi olan akıllı su kabı ise 1399TL fiyat etiketine sahip.

