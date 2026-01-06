Giriş
    15 yaş altına sosyal medya yasağı: Düzenleme bu ay meclise geliyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya yasağı öngören düzenlemenin ocak ayı sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk edileceğini açıkladı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kullanımını sınırlandıran düzenlemeyi de içeren torba yasa taslağının ay sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyona gönderileceğini açıkladı.

    Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, düzenlemenin temel amacının çocukları dijital ortamdaki risklerden korumak ve sosyal medya platformlarına doğrudan sorumluluk yüklemek olduğunu vurguladı.

    Platformlara ek yükümlülükler geliyor

    Bakan Göktaş, hazırlanan yasal çerçeveyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açılmasına izin vermeme yükümlülüğü getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bununla birlikte çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını engelleyecek etkili filtreleme sistemlerinin önerildiği belirtildi.

    Dünyada benzer adımların hız kazandığına dikkat çeken Göktaş, Avustralya’nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya erişimini yasaklayan uygulamasını örnek gösterdi. Göktaş, "Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis’te ilgili komisyona sevk ediyoruz" dedi.

    Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine de değinen Bakan Göktaş, yoğun sosyal medya kullanımının depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarını artırdığına dikkat çekti. Ayrıca bazı suç örgütlerinin ve çetelerin sosyal medya üzerinden çocuklara ulaştığını ifade eden Göktaş, söz konusu düzenlemenin geniş kapsamlı bir çocuk koruma kalkanının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

    2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale

    Bakanlık olarak çocukların dijital güvenliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar attıklarını belirten Göktaş, “Çocuklar Güvende” adlı web sitesi ve mobil uygulamanın geçtiğimiz ay kullanıma açıldığını hatırlattı. Bu uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor.

    Çocuklara yönelik zararlı dijital içeriklerle mücadelede aktif bir izleme mekanizması yürütüldüğünü de açıklayan Göktaş, DUY (Çocuk İçin Dost Uygulamalar) ihbar platformu ve Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla içeriklerin 7 gün 24 saat takip edildiğini belirtti. Bu kapsamda bugüne kadar 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale edildiğini açıklayan Göktaş, tespit edilen içeriklerin yargıya taşındığını, mahkeme kararlarının ardından BTK tarafından erişim engeli uygulandığını ifade etti.

