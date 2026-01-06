15 yaş altına sosyal medya yasağı: Düzenleme bu ay meclise geliyor

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, düzenlemenin temel amacının çocukları dijital ortamdaki risklerden korumak ve sosyal medya platformlarına doğrudan sorumluluk yüklemek olduğunu vurguladı.
Platformlara ek yükümlülükler geliyor
Bakan Göktaş, hazırlanan yasal çerçeveyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açılmasına izin vermeme yükümlülüğü getirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Bununla birlikte çocukların zararlı içeriklere maruz kalmasını engelleyecek etkili filtreleme sistemlerinin önerildiği belirtildi.
Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine de değinen Bakan Göktaş, yoğun sosyal medya kullanımının depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarını artırdığına dikkat çekti. Ayrıca bazı suç örgütlerinin ve çetelerin sosyal medya üzerinden çocuklara ulaştığını ifade eden Göktaş, söz konusu düzenlemenin geniş kapsamlı bir çocuk koruma kalkanının önemli bir parçası olduğunu söyledi.
2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale
Bakanlık olarak çocukların dijital güvenliğini güçlendirmeye yönelik somut adımlar attıklarını belirten Göktaş, “Çocuklar Güvende” adlı web sitesi ve mobil uygulamanın geçtiğimiz ay kullanıma açıldığını hatırlattı. Bu uygulama üzerinden acil durumlarda tek tuşla yardım çağrısı yapılabiliyor.
Çocuklara yönelik zararlı dijital içeriklerle mücadelede aktif bir izleme mekanizması yürütüldüğünü de açıklayan Göktaş, DUY (Çocuk İçin Dost Uygulamalar) ihbar platformu ve Sosyal Medya Çalışma Grubu aracılığıyla içeriklerin 7 gün 24 saat takip edildiğini belirtti. Bu kapsamda bugüne kadar 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale edildiğini açıklayan Göktaş, tespit edilen içeriklerin yargıya taşındığını, mahkeme kararlarının ardından BTK tarafından erişim engeli uygulandığını ifade etti.
