150 yıllık kömür madeni güneş enerjisi santraline dönüştürüldü

Yüzlerce haneye temiz enerji
Proje sahası, 1800'lü yılların sonlarından 1900'lü yılların ortalarına kadar faaliyet gösteren Colchester Coal Seam madencilik bölgesinin bir parçasıydı. Günümüzde ise alana kurulan yaklaşık 17 bin adet ABD üretimi güneş paneli, toplam 9,8 megavat elektrik üretim kapasitesi sunuyor. Bu kapasite yüzlerce abonenin elektrik ihtiyacını karşılamanın yanı sıra yerel elektrik şebekesine de temiz enerji aktarıyor.
Proje, kullanılan teknolojiyle de öne çıkıyor. Tesiste Dağıtık Enerji Kaynakları Yönetim Sistemi (DERMS) kullanılarak güneş enerjisi üretimi gerçek zamanlı takip ediliyor ve şebeke daha verimli yönetiliyor. Bu sistem, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik altyapısına daha güvenli şekilde entegre edilmesini kolaylaştırıyor.
Projelere 650'den fazla abone kayıt yaptırmış durumda. Santrallerden biri yaklaşık 450 haneye, diğeri ise 200 düşük gelirli haneye elektrik sağlıyor. Topluluk güneş enerjisi modeli sayesinde kullanıcıların evlerine güneş paneli kurmasına gerek kalmadan elektrik faturalarında indirim elde etmesi mümkün oluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel